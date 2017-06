Deo jučerašnjeg ekspozea mandatarke Ane Brnabić koji se odnosi na spoljnu politiku, uključujući region i Kosovo, ne sadrži bitne novine koje bi upućivale na bilo kakvu promenu spoljnopolitičkog kursa Srbije, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa.

Bodo Veber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina smatra da je najjači utisak nakon govora mandatarke-potpuni kontinutiet sa prethodnom Vladom. To se odnosi i na spoljnu politiku, na snažnu poruku o evronitegracijama Srbije, što je naišlo na odobravanje od Brisela do Berlina, kaže Veber.

On, pri tom, primećuje zanimljiv redosled u nabrajanju prioriteta - odnosi sa Rusijom, Kinom, Južnom Korejom... a tek onda sa SAD-om. Za Vebera su posebno zanimljive dve stvari, koje se nisu našle u ekspozeu:

„O maglovitoj temi bivšeg premijera a sadašnjeg predsednika Aleksandra Vučića o dijalogu o Kosovu i oslobađanju Srbije od kosovskog mita, ništa se nije našlo u ekspozeu“, kaže Veber. Drugo što je za njega zanimljivo i o čemu nema reči u ekspozeu je prelazak Aleksandra Vulina na mesto ministra odbrane.

“To je jak signal prema Rusiji i biće zanimljivo videti koliko to suštinski znači u odnosu na saradnju sa NATO savezom, da li će doći do pogoršavanja odnosa ili ne. I da li će doći do suštinske promene u intenziviranju saradnje sa Ruskom Federacijom“, dodaje Veber.

Ono što je rečeno u ekspozeu potvrđuje da spoljna politika ostaje u rukama novog predsednika Republike Aleksandra Vučića, kaže i Sonja Biserko, predsednica Helsinškog komiteta za ljudska prava u Srbiji. I za nju je posebno zanimljiv budući odnos Srbije i Rusije:

„Treba imati u vidu međunarodni kontekst, pritisak koji sada vrši Rusija, naročito posle poraza u Makedoniji i Crnoj Gori. Ali, brzo će se pokazati da to sedenje na dve stolice neće mnogo trajati. Zato što, kako Srbija bude napredovala prema članstvu u Evropskoj uniji, tako će, biti veći zahtevi za usklađivanje sa spoljnom politikom EU“, kaže Biserko.

Što se Kosova tiče, za Sonju Biserko je zanimljivo da mandatarka koristi terminologiju „Autonomna Pokrajina“, govori o istorijskom kompromisu Srba i Albanaca, i insistiranju na formiranju Zajednice srpskih opština.

Zanimljivo je da je sadašnji ministar inostranih poslova Ivica Dačić koji ostaje na toj funkciji i u novoj Vladi u kojoj kao potpredsednik preuzima sektor politike, na jednom skupu van Parlamenta gde se vodi rasprava o ekspozeu, na pitanje da prokomentariše ocene o jačanju uticaja Rusije u Srbiji rekao:

„Sve zemlje imaju uticaj i za to što ruski uticaj jača, kriv je Zapad. Sve evropske zemlje sede na mnogo više stolica nego Srbija.“

Dačić se smatra političarem sa jakim vezama u Moskvi.

U samoj Skupštini, što se regiona tiče, opozicija je postavila jedno zanimljivo pitanje, „pipajući puls“ mandatarke: ko će ove godine ići na komemorativni skup u Potočarima. Ona je podsetila da je Vlada Srbije dala pet miliona evra za razne projekte u Srebrenici i rekla da će o tome tek biti doneta odluka. Ništa više. Malo za nameravano “opipavanje pulsa”.