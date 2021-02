Dvostruki standardi u sprovođenju mera protiv korona virusa na Kosovu

Sanitarna inspekcija je vlasnika jednog ugostiteljskog lokala u Prizrenu 5. februara kaznila sa 200 evra jer njegovi gosti nisu održavali fizičku distancu, koja je obavezna mera u borbi protiv sprečavanja i širenja korona virusa.



On nije želeo da se njegovo ime objavi iz straha da ne bude ponovo kažnjen.

U kazni u koju je Radio Slobodna Evropa imao uvid, piše da je nakon inspekcije i kontrole, uočeno da grupa ljudi nije održavala fizičku distancu od dva metra i da je time prekršen Zakon o sprečavanju širenja virusa tokom pandemije COVID-19.



RSE je takođe kontaktirao još nekoliko drugih vlasnika lokala u Prištini, koji su takođe kažnjeni zbog nepoštovanja mera ali ni oni nisu želeli da govore o tome zbog straha da ih organi za sprovođenje Zakona opet ne kazne.



Zakon o borbi protiv pandemije je u Skupštini Kosova usvojen avgusta 2020. Tim Zakonom su predviđene novčane kazne od 35 do 2.000 hiljada evra za sve one koji krše mere uvedene od strane nadležnih institucija.



Klokoći: Kažnjavaju se građani u barovima ali ne i učesnici na izbornim skupovima



Petrit (Kllokoqi) Klokoći, predsednik Kosovskog udruženja ugostitelja, navodi da nadležni koriste dvostruke standarde kada je u pitanju sprovođenje mera. Napominje da vlasnici restorana i kafića bivaju kažnjeni zbog viška gostiju, dok političke partije okupljaju na stotine pristalica koji ne nose maske i ne odžavaju fizičku distancu, te da je retko ko od njih kažnjen.



„Barem da nas ne sprečavaju u radu nakon izbora, jer vidimo da su svi političari i politički subjekti prekršili pravila“, navodi Klokoći.



Zakon o borbi protiv pandemije, kaže on, izgleda da se ne odnosi na političke stranke koje vode kampanju za prevremene parlamentarne izbore 14. februara.



Političke partije na Kosovu vode predizborne skupove na kojima učestvuje na stotine ljudi, bez održavanja fizičke distance a pojedinci ne nose ni zaštitne maske.

Do četvrtka je bilo dozvoljeno okupljanje 50 osoba na javnim mestima i do 30 lica u zatvorenim prostorijama. Vlada Kosova na dužnosti je u četvrtak (11. februara) ublažila mere u borbi protiv pandemije korona virusa, pa je sada dozvoljeno okupljanje 80 lica na otvorenom i do 50 lica u zatvorenim prostorijama.

Izrečene kazne



Policija Kosova je izrekla 132.657 novčanih kazni zbog kršenja anti kovid mera.



Kazne inače izriču Policija Kosova, sanitarna inspekcija Kosovske agencije za veterinu i hranu, te opštinski inspektori.

Policija nije odgovorila na upit RSE da li je do sada bio sprečen neki predizborni skup na kome se nisu poštovale mere i da li su pristalice političkih partija kažnjavane. Međutim, u odgovoru Kancelarije za informisanje Policije Kosova se navodi da je „od početka primene zakona o borbi protiv COVID-19 izrečeno 132.657 novčanih kazni“ ali nije precizirano da li je kažnjena neka politička partija i njene pristalice zbog učestvovanja na predizbornim skupovima.



S druge strane, Ljamir Tači, portparol Kosovske agencije za veterinu i hranu, kaže da je od početka ove godine ta agencija kaznila 227 pravnih lica, uključujući i političke subjekte.



„Među ovih 227 izrečenih novčanih kazni su i kazne zbog održavanja različitih skupova, ali inspektor ne mora da identifikuje grupe kojima pripadaju. Ali, naravno, postoje novčane kazne i za političke subjekte koji su organizovali skupove, suprotno Zakonu protiv COVID-19 i protiv odluka kosovske vlade“, rekao je Tači.

Fotogalerija Predizborno Kosovo: 'Nema' virusa u vreme izbora Na stotine ljudi prisustvuje predizbornim skupovima na Kosovu, bez maski i fizičke distance. Ni dezinfekciona sredstva nisu uočena. Na osnovu poslednje Vladine odluke, u zatvorenim prostorijama dozvoljeno je okupljanje najviše 30 osoba, dok na javnim mestima do 50, uz poštovanje mera protiv COVID-a 19. Jedina institucija koja kažnjava političke partije za ovakvo ponašanje je Skupština opštine Priština. Primere kršenja mera predstavnika političkih partija pogledajte u fotogaleriji. Fotografije su objavile same te partije na društvenim mrežama.

Stranke su kažnjene, ali ne i učesnici izbornih skupova



Predizborna kampanja za parlamentarne izbore 14. februara odvija se na Kosovu od 3. februara. Na gotovo svim skupovima vidi se veliki broj ljudi koji ne poštuju zaštitne mere.



Pokret Samoopredeljenje je 10. februara u Prizrenu održao predizborni skup. Učesnici tog skupa nisu kažnjeni već je kazna izrečena organizatoru, u ovom slučaju Pokretu Samoopredelenje, rekao je za Radio Slobodna Evropa šef Kancelarije za informisanje Policije Kosova za region Prizrena, Šaban Osmanolaj (Shaban Osmanollaj). Za tekve skupove je predviđena kazna od 2.000 evra.



Portparol kosovske policije za region Gnjilana, Ismet (Hashani) Hašani, navodi za RSE da su 10. februara kažnjena tri politička subjekta koja su na teritoriji te opštine organizovali predizborne skupove. Jedan od njih je bio Demokratski savez Kosova (DSK).



Demokratski savez Kosova je održao skup u zatvorenoj prostoriji i u Glogovcu, zbog čega je kažnjen sa 2.000 evra. To je za RSE potvrdio Miljaim Hajdari, direktor odeljenja za inspekciju u toj opštini ali nema informacija da li su kažnjeni i učesnici tog skupa.

'Predizborni skupovi će povećati broj zaraženih'



Infektolog Murat Mehmeti je zabrinut zbog održavanja aktivnosti u organizaciji političkih stranaka, u kojima učestvuje veliki broj građana, kršeći zaštite mere. On za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da će takvi skupovi dovesto do povećana broj novozaraženih korona virusom.



„Očekuje se da će doći do povećanja broja zaraženih, čak se očekuje da će se povećati broj ljudi koji će imati posledice. Imajući u vidu da se povećava broj pacijenata, očekuje se da će biti više smrtnih slučajeva. Tada znamo koliki su kapaciteti zdravstvenog sektora i nije isključena mogućnost preopterećenja bolnica, kao što se dogodilo u periodu jul-avgust“, kaže Murati.



U međuvremenu, mikrobiolog Ljulj (Lul) Raka, inače predsednik Savetodavnog odbora za upravljanje situacijom tokom pandemije, je 11. februara kritikovao odluku Vlade da olakša mere.



„U vreme masovnih kršenja preventivnih mera tokom predizborne kampanje iz čitavog političkog spektra; pojavljivanja britanskog soja virusa, koji je na Kosovu prisutan od kraja decembra, svako ’političko olakšavanje mera’ omogućava širenje zaraze i ugrožava javno i individualno zdravlje na Kosovu. Zato sam protiv olakšavanja mera u ovom trenutku“, podvukao je mikrobiolog Raka.



Od 13. marta 2020. godine, kada su na Kosovu registrovani prvi slučajevi korona virusa, ukupno je registrovano 63.433 zaraženih osoba. Od posledica COVID-19 je preminulo 1.534 pacijenta.

*Priredila Sandra Cvetković