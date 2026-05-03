Četrdeset dece u autobusu u Ukrajini jedva izbeglo udar ruskog drona

Ruski dron je udario blizu autobusa s 40 dece u Dnjepropetrovskoj oblasti Ukrajine, dok su deca išla ka odmaralištu na zapadu Ukrajine u jeku vazdušnih napada između Moskve i Kijeva.

Guverner Aleksandar Hanža rekao je u nedelju da je jutarnji napad bio usmeren na benzinsku pumpu blizu mesta gde je autobus bio parkiran. Većina dece evakuisana je iz vozila pre napada, ali jedan desetogodišnji dečak nije izašao na vreme i povređen je.

Stojeći ispred autobusa s razbijenim prozorima, vozač Serhij je rekao za Ukrajinski servis RSE da je komad stakla "probio pravo kroz" ruku dečaka.

"(Deca) su bila tako srećna što imaju odmor i što će pobeći od svega ovoga. Ali nismo uspeli", rekao je on. "(Jedan dečak) nije uspeo da izađe na vreme. Njegovu ruku je pogodio šrapnel i probio je pravo kroz nju."

Serhij je dodao da je vozio grupu dece iz grada Zaporožja koji je redovno pod granatama do popularnog karpatskog odmarališta Bukovel u zapadnoj ukrajinskoj Ivano-Frankivskoj oblasti, daleko od linije fronta.

Hanža je na Telegramu naveo da je u napadu povređeno i najmanje pet odraslih, uključujući 21-godišnju trudnicu.

On je kasnije dodao da je u još jednom napadu na regionalnu prestonicu, Dnjepar, pogođen internat, gde je ubijena najmanje jedna osoba, a ranjeno 11 ljudi. Fotografije koje je Hanža objavio na mreži pokazuju da je krov zgrade srušen posle napada.

Na drugim mestima u Ukrajini, lokalne vlasti su izvestile o smrtonosnim napadima u Odeskoj i Hersonskoj oblasti na jugu zemlje. Više od deset ljudi je povređeno u najmanje tri druga regiona.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, koji je stigao u Jerevan na samit Evropske političke zajednice, rekao je da je Kijev gađao dva broda ruske flote u blizini glavnog lučkog grada Novorosijska.

"Ti tankeri su aktivno korišćeni za transport nafte – više ne", napisao je na X. "Ukrajinski dugometni kapaciteti nastaviće da se sveobuhvatno razvijaju – na moru, u vazduhu i na kopnu".

U kasnijoj objavi, Zelenski je naveo da su ukrajinske snage takođe pogodile ruski nosač raketa, "zajedno s patrolnim čamcem i još jednim tankerom iz naftne flote u senci", u ruskom lučkom gradu Primorsku – oko 1.000 kilometara od linije fronta.

Iako Moskva zasad nije komentarisala nijedan od napada, ukrajinski i ruski Telegram kanali objavili su snimke koje su napravili korisnici, a koji izgleda prikazuju poslednji napad Kijeva na Primorsk.

Kako rat, koji je sada u petoj godini, ne pokazuje znake popuštanja, Ukrajina je poslednjih meseci pojačala napade dronovima na ruska energetska postrojenja.

Ukrajinska vojska je nastojala da ograniči izvoz Rusije i omete njenu sposobnost da iskoristi skok globalnih cena energije izazvan ratom u Iranu i praktičnim iranskim zatvaranjem Ormuskog moreuza.