Ruski dron pogodio neboder u Harkivu, pet osoba ranjeno usred narušenog primirja

Ruski dron pogodio je stambenu visoku zgradu u drugom po veličini gradu Ukrajine, saopštile su vlasti, pri čemu je povrijeđeno najmanje pet osoba, što je dodatno narušilo trodnevno primirje uvedeno povodom obilježavanja Dana pobjede.

Napad na zgradu u Harkivu dogodio se kasno 9. maja, nekoliko sati nakon završetka godišnje ruske parade na Crvenom trgu.

Događaj, koji je bio znatno skromniji nego ranijih godina, održan je uprkos prikrivenim prijetnjama iz Ukrajine o mogućem ometanju parade i otvorenim prijetnjama iz Moskve o odmazdi prema Kijevu.

Predsjednik Ukrajine uoči događaja objavio je ironičnu poruku u kojoj je naveo da "odobrava" održavanje parade u Kremlju.

Guverner Harkivske oblasti Oleh Syniehubov saopštio je da je u incidentu ranjeno pet osoba.

Ukrajinske vlasti saopštile su da je tokom noći iznad Ukrajine uočeno više od dvije desetine ruskih dronova.

Ruski zvaničnici, s druge strane, prijavili su gotovo 100 ukrajinskih dronova iznad Kurske oblasti, koja graniči s Ukrajinom. Regionalni guverner Aleksandr Hinštejn saopštio je da nema prijavljenih povrijeđenih.

U Belgorodskoj oblasti, takođe uz granicu s Ukrajinom, najmanje osam osoba je ranjeno u ukrajinskim napadima dronovima, prema riječima regionalnog guvernera Vjačeslava Gladkova.

Primirje bi formalno trebalo da istekne 11. maja. Savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov rekao je novinarima da nema razgovora o produženju primirja.

Takođe, kako je naveo Ušakov, ne postoje planovi za nastavak mirovnih pregovora koje su Sjedinjene Države nastojale pokrenuti.

Govoreći novinarima 9. maja, predsjednik Vladimir Putin rekao je da smatra da se rat u Ukrajini približava kraju, te je nagovijestio da želi pregovarati o novom sigurnosnom uređenju za Evropu.

Mirovni pregovori uz posredovanje Sjedinjenih Država, s ciljem okončanja sveobuhvatnog rata koji sada ulazi u petu godinu, zapeli su djelimično zbog čvrstih zahtjeva Rusije, uključujući povlačenje ukrajinskih snaga sa teritorija u istočnom regionu Donbasa koje još drže pod kontrolom.