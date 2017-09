Ni Dodik nije za referendum

Predsjednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik najavio je da će suspendovati Odluku o referendumu o Sudu i Tužilaštvu BiH iako je referendum bio njegovo glavno oružje za dobijanje proteklih opštih izbora. Analitičari ističu da ovo sada znači Dodikovo popuštanje pred pritiskom zapada i znak sa kim će dalje da sarađuje.

U ˝Službenom glasniku Republike Srpske˝ konačno je objavljena ˝Odluka o raspisivanju Referenduma o radu Suda i tužilaštva BiH˝, koja je donijeta u julu 2015. i koju je izglasala vladajuća većina u entitetskom parlamentu.

U međuvremenu, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), najavljuje da će parlamentarna većina u Narodnoj skupštini izglasati povlačenje te odluke. Kako kaže, „ne radi se o podvijanju repa pred Međunarodnom zajednicom već o odgovornoj politici˝.

„Mi ćemo u nekoliko narednih dana imajući u vidu konstalacije u okruženju, međunarodne odnose, razgovore sa Evropskom unijom... Dakle, ne treba niko da se brine, mi smo spremni kao većina koja je izglasala taj referendum da ponovo uđe u Skupštinu i suspenduje taj referendum zato što razumijemo okolnosti i kontekst˝, kaže Dodik.

On napominje da ovo nije znak slabosti već odgovornog ponašanja u datim uslovima.

„Mogu neki od vas i da se smijulje, da kažu da je ovo malo gubitak snage, volje itd.. Ja mislim da se samo radi o odgovornoj politici kako god ko to vidio, a to najbolje razumiju ljudi. Ja sam uvjeren, pričao sam sa mnogima i širi krug ljudi razumije taj kontekst i dakle, mi nemamo problem sa tim˝, pojašnjava Dodik.

S obzirom da je odluka o referendumu o radu Suda i Tužilaštva BiH usvojena u julu 2015., a referendum sproveden pred parlamentarne izbore 2016., iako ona nije bila objavljena do sada, postavlja se pitanje da li je ovo legitimno i u skladu sa zakonom.

Pročitajte: Dodikova referendumska saga I Zašto Dodik neće da bude bosanski Srbin I Bursać: Ni Dodik ne vjeruje u referendum o otcjepljenju

Dodik i na to pitanje ima odgovor.˝Šta ti nije jasno, pošalji apelaciju Ustavnom sudu on će ti odgovoriti˝, kazao je odgovarajući na novinarsko pitanje.

U opoziciji ovaj potez predsjednika RS karakterišu kao potvrdu onoga što već dvije godine govore, a to je da je besmislena avantura sa referendumom iskorištena u predizborne svrhe.

Lider NDP-a Dragan Čavić najavio je krivičnu prijavu protiv osoba koje su dozvolile da se dvije godine ne objavi Odluka o referendumu.

"Shvatili su, ono što smo ih mi posljednje dvije godine upozoravali, da će ih ta vrsta referenduma dovesti u političku izolaciju. Bilo im je lako junačiti se na sjednici skupštine i govoriti kako neće podleći pritisku. Ima narodna 'volovi se drže za rogove, a ljudi za riječ', a u njihovom slučaju riječ ne vrijedi ništa", kaže Čavić.

Treba napomenuti da su SAD Dodika stavile na crnu listu, između ostalog i zbog kršenja odluka Ustavnog suda BiH, koji je zabranio održavanje referenduma. Republici Srpskoj sada nedostaje i novca, jer su budžeti preopterećeni velikim ratama kredita.

Analitičari zato ističu da je ovo jasan signal sa kim Dodik namjerava da sarađuje u narednom periodu.

Tako Aleksandar Trifunović, urednik portala ˝Buka˝ kaže da je na krilima referenduma Milorad Dodik osvojio izbore, a da sada sigurno pod pritiskom mijenja ploču.

˝To je neviđena nedoslijednost. Pričamo o godinu dana kasnije nakon tog čina i to govori da je Međunarodna zajednica dala neku vrstu ponude. Međunarodna zajednica treba da objasni šta je to ponudila Miloradu Dodiku da se on sada ovako ponaša, da napušta svoju najisplativiju ideju˝, smatra Trifunović.

Profesor Univerziteta u Banjaluci, Miodrag Živanović smatra da je ovo nastavak politike Milorada Dodika koji će se otkloniti od svega i svačega kako bi ojačao svoju poziciju, te dodaje da je i ovaj zadnji potez dokaz da zapad namjerava intenzivniju saradnju sa njim.

˝Pretpostavljam da su se SAD sada uprkos svemu, priklonile tome da sarađuju sa jačim intenzitetom upravo sa Dodikom, a ne sa Savezom za promijene, kada govorimo o Republici Srpskoj. Naravno, to znači da će oni sada dati vjetar u leđa aktuelnoj vlasti˝, objašnjava Živanović.

Od samog početka referendumu o radu Suda i Tužilaštva BiH, tome su se protivili predstavnici međunarodne zajednice u BiH, a nije bilo podrške ni vlasti u Beogradu.

Uprkos tome i uprkos nalogu Ustavnog suda BiH da se povuče odluka o referendumu, on je proveden, iako odluka o njegovom raspisivanju nije bila objavljena skoro dvije godine u ˝Službenom glasniku Republike Srpske˝.

Podsjetimo i da je nedavno Milorad Dodik odustao i od referenduma o samostalnosti Republike Srpske, koji je bio u deklaraciji partije na čijem je čelu.