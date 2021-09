Dodik: Eskobar tvrdio da postoje pripremljene sankcije

Milorad Dodik, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, izjavio je u četvrtak, 30.septembra na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu kako se tokom dana sastao sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Džoa Bajdena za Zapadni Balkan, Gabrijelom Eskobarom.

On je upozorio Dodika kako su “prijetnja otcjepljenjem i vraćanje reformi na institucije na državnom nivou antidejtonske i građanima Republike Srpske (RS) ne nude ništa osim izolacije i ekonomskog očaja”.

Dodik je kazao da je Escobar tvrdio da postoje pripremljene sankcije, te da je on odgovorio u svom stilu.

“Rekao sam mu da ako nastave prijetiti da mi nećemo razgovarati, on je rekao da ne prijeti već da je to činjenica. To znači da je prijetnja činjenica. Neke stare prakse tog dobrog čovjeka ja dobro znam on je bio šef kancelarije američke ambasade u Banjaluci 1998. godine, ali sigurno se i on promijenio. Samo mu mogu ovako i odavde poručiti da ambijent nasilja koje je vršila njegova administracija sada više nije moguća. Prema tome, neka izabere, ako želi dogovor mižemo razgovarati, a ukoliko želi prijetnje i sankcije to se apsolutno odbacuje. Apsolutno je deplasirano prijetiti meni sankcijama njegove zemlje (SAD), a ja sam već pod njenim sankcijama i ništa se posebno nije desilo”, kazao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska (jedan od dva entiteta u BiH) “nema namjeru da destabilizuje situaciju u smislu pripremanja za bilo kakav sukob”, te da su to “isprazne riječi onih koji nemaju nikakvo rješenje”.

"Mi govorimo o otcjepljenju kao rješenju koje će se samo nametnuti, budući da u BiH se ne može ništa dogovoriti, ali niko nije napravio nikakav plan o tome", naglasio je član Predsjedništva.

Dodik se osvrnuo I na izjavu specijalnog američkog izaslanika Matthew Palmera o načinu izbora za Predsjedništvo BiH.

Palmer boravi u Bosni I Hercegovini od srijede, 29.septembra gdje je počeo razgovore sa predstavnicima političkih stranaka o izmjenama izbornog zakonodavstva I Ustava BiH.

Uoči posjete je u intervjuu "Glasa Amerike" kazao da bi SAD želio vidjeti “neke ograničene ciljane promjene Ustava koje bi uklonile etničke prefikse sa izbora za Predsjedništvo BiH”, te da promjene “ne bi uticale na odgovornosti ili nadležnosti Doma naroda (Parlamenta FBiH), već na proces kojim se biraju pojedini članovi, u ograničenoj mjeri”.

“Potpuno odbacujem njegovu ideju, to nije u skladu sa Ustavom. Palmer razgovara sa opozicijom u Republici Srpskoj, a ovdje odlučujuću riječ vodi koalicija koja je na vlasti. Biraće se u Predsjedništvu Srbin, Hrvat ili Bošnjak, valjalo to njima ili ne. Palmerov pristup ne pomaže”, kazao je Dodik.

Govoreći o evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, nakon sastanka članova Predsjedništva BiH sa predsjednicom Evropske komisije u Sarajevu, Ursulom fon der Lejen, Dodik je rekao da ne sumnja da je predsjednica Evropske komisije privržena ideji proširenja, te da je od nje tražio “da omekša principe i da BiH što prije dobije status kandidata”.