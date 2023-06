Vijeće za nacionalnu bezbjednost o vezama kralja kriptovaluta Do Kvona i Spajića

Uhapšeni južnokorejski 'kralj kriptovaluta' Do Kvon i lider Pokreta Evropa sad (PES) Milojko Spajić sastajali su se u Beogradu dok je Do Kvon bio na crvenoj Interpolovoj potjernici, a u njegovom laptopu pronađeni su dokazi o finansiranju kampanje PES-a, proučeno je nakon sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost 7. juna.

Sjednica je sazvana nakon što je Do Kvon dostavio premijeru Crne Gore Dritanu Abazoviću, ministru pravde Marku Kovaču i glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću pismo u kojem, navodno u negativnom kontekstu, pominje Spajića.

Do Kvona, čije izručenje traže Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države zbog prevare teške desetine milijardi dolara na tržištu kriptovaluta, Crna Gora je uhapsila 23. marta na podgoričkom aerodromu zbog posjedovanja falsifikovanih isprava.

Nakon što su iznijete ove tvrdnje, Pokret Evropa sad pozvao je ministra unutrašnjih poslova da objavi vjerodostojne dokaze o povezanosti Spajića i Do Kvona.

Ranije danas, uoči sjednice, Spajić je poručio da je spreman da odgovara do kraja života ukoliko je bilo šta nelegalno uradio.

Šta piše u pismu?

Pismo, zbog kojeg je sazvano Vijeće, pročitano je na sjednici ali članovi na konferenciji za medije nisu otkrili detalje iako, kako su naveli, nije zavedeno pod oznakom 'tajno'.

Jedan od članova, iz skupštinskog Odbora za bezbjednost, Milan Knežević, funkcioner nedavno rasformiranog proruskog Demokratskog fonta, rekao je da Do Kvon u pismu objašnjava prirodu odnosa sa Spajićem.

Premijer Dritan Abazović rekao je da se u pismu navodi da je kriptozajednica plaćala, odnosno pomagala, određene političke subjekte, što je potvrdio i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić:

"Unutar laptopa postoje dokazi finansiranju kampanje. Cifra nije zanemarljiva. U laptopu su i dokazi o zajedničkom poslovanju Spajića i Do Kvona. Možda je to legalno poslovanje sa jednim od najtraženijih bjegunaca, ali to je predmet istrage".

"Budi sumnju da imamo pokušaj da treća strana pokušava da finansira nešto da bi ostvarila korist. Imamo tvrdnje partnerskih službi da se kriptovalute sve više koriste za finansiranje organizovanih kriminalnih grupa", kazao je premijer Abazović.

Tri laptopa i pet telefona Do Kvona nalaze se kod sudije za istragu.

Da li je ugrožena bezbjednost države?

Članovi Vijeća različito su se izjasnili po pitanju ugroženosti nacionalne bezbjednosti u svjetlu susreta Spajica i Do Kvona.

Nacionalna bezbjednost države Crne Gore prilično je ugrožena, kazao je član Vijeća za nacionalnu bezbjednost Milan Knežević nakon sjednice:

"Aktivnost Do Kvona je bila regionalna i bjelosvjetska. Bolje bi bilo da nam je došao ISIL, nego kripto-zajednica. Nacionalna bezbjednost države je prilično ugrožena, ne samo u kontekstu Spajića i Do Kvona".

S druge strane, na pitanje o ugroženoj bezbjednosnoj situaciji, Abazović je odgovorio odrično:

"Ne mislim da je to slučaj. Ne dramatizujem, neke kolege imaju drugačiju interpretaciju".

Šta kažu u Pokretu Evropa sad?

U Pkretu Evropa sad tvrde da su pismo Do Kvona pisali njegov advokat Branko Anđelić i glavni inspektor u Agenciji za nacionalnu bezbjednost Artan Kurti, po instrukcijama premijera Dritana Abazovića.

Kako su istakli, Anđelić i Kurti su, prema kazivanju svjedoka, više puta tajno posjećivali Do Kvona u pritvoru.



"I sve to da natjeraju Do Kvona da potpiše sadržaj pisma u kom se, po naredbi Abazovića, dovodi u vezu sa (Milojkom) Spajićem, u zamjenu za branjenje sa slobode, što bi mu dalo šansu da pokuša bjekstvo".

Ujedno, Pokret Evropa sad pozvao je ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića da objavi vjerodostojne "nefalsifikovane" dokaze o povezanosti Spajića i Do Kvona:

Pozvali su i Agenciju za sprječavanje korupcije da potvrdi ili demantuje navode Adžića o tome da je Do Kvon finansirao izborne kampanje PES-a.

"Adžić nema dokaze za ono što tvrdi pa su njegovi navodi zloupotreba funkcionerske pozicije u jeku izborne kampanje".

I dio opozicije sazivanje sjednice vidi kao politički marketing.

Bivši ministar odbrane Raško Konjević rekao je, na nakon najave za sazivanje sjednice, da tako izgleda zloupotreba institucija u predizborne svrhe.

"Lansiraš insinuacije a onda sazoveš Vijeće za nacionalnu bezbjednost da se bavi o jednom od hiljadu kandidata za poslanike koji nije javni funkcioner. To prosto nije nadležnost Vijeća".

Izbori u Crnoj Gori zakazani su za 11. jun.

Do Kvon 16. juna pred Sudom

Podgorički Osnovni sud je 2. juna prihvatio jemstvo Do Kvona od 400.000 eura, da se brani sa slobode, uz zabranu napuštanja stana.

Ipak, on će ostati u pritvoru do odluke o žalbi podgoričkog Osnovnog tužilaštva.

Novi pretres pred Osnovnim Sudom u Podgorici zakazan je za 16. jun.

Nakon što taj sud odluči o optužbi za falsifikovanje isprava, zbog čega mu se sudi u Crnoj Gori, biće odlučeno o ekstradicionom postupku, odnosno, kada će i kojoj zemlji, Do Kvon biti izručen, o čemu odlučuje Viši sud.

U Južnoj Koreji u septembru prošle godine izdat nalog za hapšenje Do Kvona kada se kriptovaluta Terra srušila i kompanija Teraform Labs, u kojoj je suvlasnik, doživjela kolaps sredinom prošle godine.