Đukanovićevo obnavljanje crnogorske autokefalne crkve

Kako i na koji način će predsjednik Crne Gore Milo Đukanović obnoviti crnogorsku autokefalnu crkvu i da li je ta njegova najava realno sprovodiva? To su ključna pitanja nakon što je Đukanović na partijskoj konferenciji Demokratske partije socijalista (DPS) oštro kritikovao djelovanje Srpske pravoslavne crkve (SPC) u Crnoj Gori nazivajući je čuvarem infrastrukture "Velike Srbije".

Da li je najava predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića o obnavljanju Crnogorske autokefalne crkve, a koju je saopštio pred partijskim funkcionerima na stranačkoj konferenciji u Nikšiću, realno sprovodiva - Radio Slobodna Evropa (RSE) je pitao crnogorskog književnika Andreja Nikolaidisa, koji kaže da je ta strategija ranije pripremana od strane DPS-a, ali da je tajming pomjeren.

O tome da li je moguće sprovesti u djelo, Nikolaidis takođe ima dilemu iz više razloga:

"Da li oni to stvarno mogu da urade, s obzirom da ne mogu da uklone ni jedan nelegalni objekat koji je postavila Srpska pravoslavna crkva? Mogu. Mogu, zato što to država može da uradi. Pri čemu ne izjednačavam nipošto Demokratsku partiju socijalista i Đukanovića sa državom, ali bilo koja država ima snage da to uradi ako uopšte jeste država. Vidjećemo šta će biti, ja se ne bih zalijetao, jer vidim da se ne zalijeće čak ni Amfilohije".

Milo Đukanović je u subotu iskoristio partijsku konferenciju na kojoj je praktično najavio obračun sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori i ideologijom stvaranja "Velike Srbije", smatrajući da je SPC čuvar te infrastrukture.

"Priča o prekograničnim eparhijama je suprotna osnovnim principima organizacije pravoslavlja svuda u svijetu, a Srpskoj pravoslavnoj crkvi služi da bi čuvala infrastrukturu 'Velike Srbije' u koju oni vjeruju. Jer vjeruju da je Crna Gora greškom postala nezavisna i da će nas navodno vrijeme dovesti do spoznaje te greške i do potrebe da se ponovo okrenemo izgradnji 'Velike Srbije'. Moramo naravno svojom postojanošću, odlučnošću i vizionarstvom da im kažemo da od toga nema ništa", rekao je Đukanović i u nastavku najavio dalji put izgradnje crnogorskog društva koji podrazumijeva, kako je rekao Crnogorsku autokefalnu crkvu.

"Na tom putu ćemo svakako raditi na snaženju crnogorskog identiteta, neke važne korake smo na tom planu već ostvarili, ostao je još jedan važan korak kojim ćemo takođe ispraviti tešku nepravdu učinjenu Crnoj Gori na početku 20. vijeka, a to je obnova crnogorske autokefalne crkve. Dopadalo se to nekome ili ne, na tome ćemo predano raditi", zaključio je Đukanović.

Mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije je u prvoj reakciji rekao je da zapanjen izjavom Đukanovića konstatujući da je "to prvi put da deklarisani ateista stvara crkvu".

Član pravnog savjeta Mitropolije crnogorsko primorske Vladimir Leposavić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je svojom najavom predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ušao u zonu kršenja crnogorskog ustava, ali i istovremeno da izjava ima elemente izazivanja mržnje.

"Prije svega se krši Ustav i načelo odvojenosti crkve i države i to na način da se država preko svog šefa ili prvog predstavnika ne miješa malo, nego čak i direktno najavljuje uređivanje unutrašnjih crkvenih pitanja i potpuno mijenjanje po vlastitoj trenutnoj političkoj želji. Gdje se očigledno, stvaranje nove ili obnavljanje autokefalnosti, želi očigledno preko imovine postojećih eparhija SPC-a. To je problem, jedno zadiranje kakvog do sada nije bilo. Sa druge strane ova izjava ima elemente krivičnog djela izazivanja rasne, nacionalne i vjerske mržnje", kaže Leposavić.

Na drugoj strani Crnogorska pravoslavna crkva (CPC) je pozdravila najavu predsjednika države Mila Đukanovića o tome da će država raditi na stvaranju crnogorske autokefalne crkve. Kako je na konferenciji za novinare istakao mitropolit CPC Mihailo, to je još jedna dobra vijest koja stiže nakon najave usvajanja Zakona prema kojem bi u državnu svojinu bili upisani svi vjerski objekti za koje vjerske zajednice ne mogu da dokažu vlasništvo.

Na pitanje zašto baš sada Đukanović pokreće priču o obnovi autokefalnosti, Mihailo je rekao:

"Mislim da je gospodin Đukanović našao pravi momenat kada to treba da saopšti kako ne bi došlo do konflikta sa Crnom Gorom i Crnogorcima. Mislim da je sa ovom izjavom poručio da ne stvara crkvu nego pomaže crkvu jer hoće mir u zemlji. Mislim da je ovom njegovom izjavom pitanje obnove crnogorske crkve potvrđena."

Može vas interesovati: Šta znače pozivi na protestima za ostavkama Vučića i Đukanovića?

Mitropolit Mihailo je odbacio mogućnost da bi država, buduću autokefalnu crkvu, mogla formirati sa postojećom Mitropolijom crnogorsko primorskom SPC i da bi u tom slučaju zaobišla CPC.

Đukanovićeva izjava o obnavljanju crnogorske autokefalne crkve je uslijedila nakon što je Vlada Crne Gore sredinom maja usvojila prijedlog Zakona o slobodi veroispovijesti, kojim je predviđeno da će svi vjerski objekti biti prepoznati kao državna imovina, ukoliko vjerske zajednice ne budu dokazale da su vlasnici te imovine. Taj zakon je oštro osudila Srpska pravoslavna crkva, koja smatra da tim Zakonom država želi da otme imovinu SPC. Zakon razmatra Venecijanska komisija čije se mišljenje očekuje krajem juna.

Povodom prijedloga Zakona o slobodi vjeroispovijesti Episkop budimljansko-nikšićki Joanikije izjavio je "da će svetinje braniti golim životima". Uz to je Mitropolija SPC za 15. jun zakazala skup ispred Hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici kada će, kako je najavljeno, poslati poruku povodom Zakona o crkvama i vjerskim zajednicama. Podršku SPC-a je dao opozicioni Demokratski front, "u odbrani od režimskih nasrtaja na njenu imovinu i sveštenstvo".