Cigarete za decu bez kazni

Autorka: Nevena Bogdanović

Zakon brani prodaju duvanskih proizvoda maloletnicima, ali u protekle dve godine nijedan prodavac nije kažnjen zbog tog prekršaja, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u tržišnoj inspekciji.

Globalno istraživanje upotrebe duvana među mladima za 2017. godinu, koje je u Srbiji sproveo republički Insitut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" pokazalo je svaki sedmi stariji osnovac u Srbiji pušač, a preko 80 odsto njih nije sprečeno da kupi cigarete zbog svojih godina, uprkos zakonskoj zabrani koja je na snazi.

„Svaki dan dolaze i traže cigarete. Poneki put ne možeš da proceniš koliko godina imaju, pošto sada dosta starije izgledaju. Jeste to zakonom zabranjeno za mlađe od 18, ali ja ne smem njima da tražim ličnu kartu - isto po zakonu, i onda stvarno dolazimo u problem“, kaže Marijana Alempijević, prodavačica u trafici u blizini jedne beogradske škole.

„Najgore je kad ti dođe dete iz osnovne škole pa traži, i vidiš da je baš mlado. Smatram da bi trebalo to drugačije da reše i država i roditelji. Ne samo tako što nama zabrane da prodajemo, nego da se i roditelji malo više brinu o svojoj deci“, kaže Alempijević.

Od svih prijava tržišnoj inspekciji, prijave za nezakonitu prodaju duvana pirotehnike i alkohola su zanemarljive, ističu u tržišnoj inspekciji Ministarstva trgovine.

„Tržišna inspekcija je u 2017. i 2018. godini primila 58 prijava u vezi sa nedozvoljenom prodajom duvana, pirotehnike i alkoholnih pića maloletnicima, jer zakonski član obuhvata zabranu za ta tri proizvoda. U odnosu broj predstavki koje nam šalju građani, to je oko 0,5 odsto od ukupnog broja“, kaže Mirjana Damjanović iz tržišne inspekcije.

Ona objašnjava da u protekle dve godine nije bilo redovnog nadzora, već je inspekcija izlazila na teren samo po prijavama građana.

„Pokretali smo postupke inspekcijskog nadzora po ovim prijavama, ali nismo utvrdili povredu propisa“, ističe Damjanović.

Zakonom o Zaštiti potrošača je za prodaju duvana maloletnicima zaprećena novčana kazna od 300 hiljada do dva miliona dinara za prodavce, ali inspektori imaju poteškoće da utvrde da se prekršaj zaista dogodio, objašnjavaju u tržišnoj inspekciji

„Mi zaista moramo da zateknemo trgovca koji prodaje duvanske proizvode maloletnicima, ne možemo mi da koristimo maloletnike u postupku inspekcijskog nadzora da obavljaju probnu kupovinu“, kaže Damjanović.

Čest je i slučaj da roditelji pošalju dete na trafiku da im kupi cigarete, priča Marijana Alempijević.

„Onda ja kažem, ’pa koliko ti godina imaš’, a on kaže, ’pa to je za mamu’. I nas prodavce dovode u neprijatnu situaciju. A ako šalješ dete da ti kupi cigare,ti automatski omogućuješ da ih sutra, prekosutra kupi za sebe“, kaže Alempijević.

Oko dve trećine mladih u Srbiji je kod kuće izloženo duvanskom dimu, upozorava doktorka dr Biljana Kilibarda iz Kancelarije za prevenciju pušenja u Institutu za javno zdravlje Srbije.

„Ono što nas posebno zabrinjava je da preko 60 odsto ispitanih đaka videlo neku osobu da puši u školskoj zgradi ili u školskom dvorištu“, kaže doktorka Kilibarda.

Beograđanin Ivan Ristić koga smo sreli ispred Osnovne škole "Drinka Pavlović" se i sam uverio u tu neslavnu statistiku.

„Ovde ispred škole svi puše – tetkice, nastavnici, roditelji. Ispred ulaza gde su deca od prvog do četvrtog razreda koja svakog dana gledaju to. Evo, uđite i u bilo koji kafić, to je katastrofa. U inostranstvu je sve to zabranjeno i mnogo manje se primećuju cigare na ulici nego ovde kod nas“, tvrdi Ristić.

Nebojša Leković iz Beograda kaže da roditelji uopšte nisu svesni šta im deca rade kada nisu sa njima.

„Nažalost, kod nas je porodica razbijena potpuno razbijena, dosta te dece potpuno bez ičijeg nadzora luta i krajnje je vreme, tu mora nešto da se preduzima. Prvo, od prodaje koja mora biti strogo kažnjiva, deca ne smeju da dođu u situaciju da kupe cigare“, kaže Leković.

Za nevladinu organizaciju Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika, ključ rešenja problema je prevencija. Zbog toga su, kako kažu, sa partnerima započeli edukativnu akciju ’’Misija: Kiseonik’’.

„Akciju sprovodimo među decom petog i šestog razreda, jer je istraživanje Batuta pokazalo da je u sedmom i osmom razredu već kasno. Deca tog uzrasta već formirani pušači“, kaže Dragana Đurić iz Nacionalne organizacije roditelja i nastavnika i dodaje da pored dece treba edukovati i roditelje.

„Roditelji jesu svesni težine ovog problema, ali nam se čini da nekako nisu u toku. A škola se našla u jednoj dosta nezgodnoj situaciji u kojoj se sad nalazimo u procepu između toga šta jesu nadležnosti škole, a šta nisu. Gde mi treba da intervenišemo a gde je to ipak nešto je pitanje kućnog vaspitanja, odnosno nekih vrednosti koje se neguju kod kuće”, kaže Dragana Đurić.

Dragana Đurić objašnjava da je pravilnikom o ocenjivanju vladanja u školi određeno da se za pušenje u školskim prostorijama dobija ukor i smanjena ocena iz vladanja.

„Ali to zaista nije dobar mehanizam. Nama pretnja i kazna izuzetno retko dovode do promene ponašanja. Svest je ta koja dovodi do promene ponašanja, zbog toga je prevencija ključna”, ističe Đurić.

Istraživanje Batuta pokazalo je i da je gotovo 90 odsto ispitane dece videlo da se na televiziji, u filmovima i serijama koristi duvan. Oglašavanje duvanskih proizvoda zabranjeno zakonom, a tržišna inspekcija utvrdila je da oglašivači krše taj propis.

„Mi smo izvršili prošle godine oko 150 nadzora, u ovoj godini isto oko 150 nadzora, to je broj lokacija na kojma smo utvrđivali gde se vrši nedovoljeno oglašavanje. Radi se o četiri u protekloj i tri oglašivača u ovoj godini koji su izašli iz okvira zakonom dozvoljene norme“, kaže Mirjana Damjanović iz tržišne inspekcije.

Istraživanje Instituta za javno zdravlje Batut pokazalo je i da je svest učenika o štetnosti duvana na visokom nivou. Skoro polovina učenika primetila je poruke protiv upotrebe duvana, a preko dve trećine njih kažu da su i u školama učili o štetnosti cigareta, kaže doktorka Biljana Kilibarda.

„Mladi s jedne strane jesu svesni rizika, čak 60 procenata će reći ‘da, znamo da je duvanski dim kojim smo izloženi štetan po nas,’ ali njie dovoljno samo da znaju da je pušenje štetno. S druge strane, nama ovo istraživanje pokazuje da više od polovine mladih smatra da pušenje pomaže da se osećaju opušteno na nekim zabavama i u prisustvu drugih ljudi”, upozorava dr Biljana Kilibarda.

U izveštaju Svetske zdravstvene organizacije (World Health Organisation) navodi se da u Srbiji od 2014. nije sprovedena nijedna duža republička kampanja protiv pušenja. U Srbiji se, upozoravaju stručnjaci, na prevenciju skreće pažnja samo dva dana godišnje - za nacionalni i svetski dan bez duvanskog dima, iako u Srbiji čak oko 40 odsto stanovništva puši.

Ministarstvo zdravlja nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa o učinku prethodnih kampanja, novcu koji se izdvaja za prevenciju pušenja, ali i zakonskim merama, koje, prema ocenama stručnjaka, ne sprečavaju maloletnike da slobodno kupuju nikotinske proizvode.