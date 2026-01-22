Witkoff kaže da je u mirovnim pregovorima o Ukrajini ostalo još samo 'jedno pitanje'

Specijalni američki izaslanik Steve Witkoff dao je u četvrtak optimistične izjave o naporima za postizanje mira u Ukrajini na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, rekavši da su "sada na samom kraju" i da je "zaista optimističan".

Njegove izjave dolaze u trenutku kada se diplomatski napori ponovo ubrzavaju.

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebali bi se uskoro sastati u Davosu, a Witkoff je rekao da će kasnije tokom dana otputovati u Moskvu.

"Mislim da smo sve sveli na jedno pitanje. Razmatrali smo različite varijante tog pitanja, što znači da je ono rješivo. Ako obje strane žele rješenje, mi ćemo ga i postići", istakao je.

Nije precizirao o kojem se spornom pitanju radi, ali su njegove izjave bile u suprotnosti s komentarima predsjednika Trumpa dan ranije, koji je govorio o poteškoćama u mirovnim pregovorima.

"Često se dešava da imamo dogovor s Rusijom, Rusija je saglasna, a predsjednik Zelenski ne pristane. Vidjeli ste to kada je bio u Ovalnom uredu. Nisam bio zadovoljan. A onda imamo situaciju da predsjednik Zelenski želi dogovor, a [ruski predsjednik Vladimir] Putin ne želi", rekao je Trump.

Ranije je Zelenski nagovijestio da bi njegovo učešće u Davosu moglo biti povezano s potpisivanjem sporazuma sa Sjedinjenim Državama i drugim partnerima o protivvazdušnoj odbrani i drugim pitanjima, ali nije jasno da li će do toga doći.

Aktuelnu ukrajinsku delegaciju u Davosu predvodi Rustem Umerov, koji je izjavio da je tamo imao sastanke s Witkoffom o ekonomskom razvoju, poslijeratnoj obnovi i sigurnosnim garancijama.

Od 17. do 18. januara, ukrajinska delegacija sastala se s američkim predstavnicima u Majamiju, gdje su, prema navodima, razgovarali o ekonomskoj pomoći u iznosu do 800 milijardi dolara.

Razgovori u Davosu, švicarskom skijalištu koje je domaćin Svjetskog ekonomskog foruma još od 1971. godine, odvijaju se u trenutku intenzivne ruske raketne i bespilotne kampanje usmjerene na ukrajinska energetska postrojenja.

Ruski napadi ostavili su do milion ljudi bez struje i grijanja, pri temperaturama ispod nule.