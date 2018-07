Sekretar za Brexit napustio May zbog 'opasne strategije'

Britanska premijerka Theresa May u sve je većim problemima. David Davis sekretar za Brexit, koji je predvodio pregovore o izlasku iz Evropske unije, podnio je ostavku u ponedjeljak odmah iza ponoći.

Kako je rekao BBC-ju, on „više nije najbolja osoba za sporovođenje Brexit plana britanske premijerke“.

Davis, naime, smatra da je u petak dogovoreni plan o Brexitu „opasna strategija“ i on ne vjeruje u njega.

Indexi na londonskoj berzi, međutim, su blago porasli jer investitori vjeruju da je sada mnogo izvjesniji „meki Brexit“.

Downing steeet 10 je u ponedjeljak ujutro objavio da je Dominic Raab, dosadašnji ministar za prostorno planiranje u kabinetu Theresae May novi sekretar za Brexit.

“Kraljica je sa zadovoljstvom odobrila imenovanje Dominica Raaba za državnog skeretara za pregovore o izlasku iz Evropske unije”, stoji u saopštenju iz kabineta britanske premijerke.

Njegovo imenovanje uslijedilo je samo par sati nakon što je David Davis podnio ostavku na tu dužnost, uz obrazloženje dato u intervju za BBC da je njegova “odluka o okončanju karijere” lična ali da osjeća da se Ujedinjeno Kraljevstvo “odriče previše toga i previše lako” u pregovorima sa EU. Evropski pregovarači, smatra, nakon ovoga će jednostavno tražiti još više.

Davis koji je bio jedan od vođa kampanje za referendum o Brexitu prije dvije godine, smatra da je tvrdnja premijerke Theresae May da će u skladu sa njenim sporazumom, moć odlućivanja biti vraćena britanskom parlamentu “iluzorna”. Kako tvrdi, u praksi će to značiti da će Parlament imati veoma malo opcija i da će morati da prihvati EU regulaciju o robama.

“Ovo je predstavljanje nečega kao povratak suvereniteta, povratak kontrole u Parlamentu, što u praksi nije tako“, tvrdi Davis.

Kaže da, prema planu May, ukoliko UK napravi razliku od EU regulacije na robe Irska će upotrijebiti blokadu. To će, prema njegovim riječima, značiti da “Damoklov mač” visi nad vladom. Stoga je za njega “nezamislivo” sa brani politiku u koju nevjeruje.

“Prema mom mišljenju ova politika ima više slabosti. Ja bih bio u žiži provođenja te politike, objašnjavanja u parlamentu, ubjeđivanja parlamenta da je ispravna, a onda išao vani i sprovodio je sa EU. Da budem iskren, baš kao što je poznato šta ta politika znači, takođe je poznato da sam ja bio zabrinut zbog nje. Bilo bi nezamislivo da ja to radim i ne bih bio dobar u tome”, pojasnio je sad već bivši ministar.

Nije podnio ostavku na sastanku kabineta u petak zato što je prvo želio da se konsultuje za svojim lokalnim konzervativcima.

“Bio sam veoma jasan u petak i uzeo sam dva dana da dobro razmislim, o za mene, nekim vrlo važnim odlukama”, kazao je.

Dodaje i da ne želi da njegova ostavka dovede u pitanje liderstvo premijerke Theresae May. Na pitanje da li bi njegova ostavka mogla voditi ka pozivanju na odgvornost May od strane onih koji joj se protive odgovorio je:

“Nadam se da ne”. Upitan da li vjeruje da će ovo preživjeti on je rekao da bi mogla.

“Ja neću ohrabrivati ljude da to čine. Mislim da bi to bilo pogrešno”. Kako je rekao, on sam se neće suprostaviti May. Da je htio da je izazove to bi učinio odmah nakon izbora, ali nije, podržao ju je.

Bivši vođa pregovora o Brexitu smatra i da bi njegova ostavka mogla ojačati pregovaračaku poziciju May sa EU:

“Ona mora da ima sekretara za Brexit koji će provesti njenu strategiju. To nije slabljenje, to je u stvari jačanje efektivnosti te strategije”.

Davis je, međutim, uvijeren da britanska vlada pravi previše ustupaka Evropskoj uniji.

“Mislim da dajemo previše toga previše lako i da ja to u ovom trenutku opasna strategija. Nadam se da ćemo se veoma snažno oduprijeti svakom pokušaju pravljenja daljih ustupaka sa naše strane, jer mislim da smo u tome već otišli više nego što je trebalo”, poručio je.

Vijest da je još jedan član kabineta May u međuvremenu podnio ostavku dematovana je.

Suella Braverman, ministrica odgovorna za odlazak i jedan od glavnih pristalica izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske Unije, nije dala ostavku - saopšteno je iz vlade.

Po britanskim medijima Braverman je rezignirao zajedno sa sekretarom Brexita Davidom Davisom i daljim ministrom Stevom Bakerom. Odjel za odlazak iz EU je odbio da komentira.

Iako je May brzo imenovala Davisovog nasljednika, Dominica Raaba, ova ostavka može dodatno komplikovati i onako teške pregovore o Brexitu, manje od devet mjeseci do kada će Britanci morati na izađu iz EU i samo nešto malo više od tri mjeseca do kada je Brisel postavio rok za postizanje dogovora o spoljnoj i trgovinskoj politici, koja će predstavljati najveću promjenu decenijama unazad.

Konzervativci premijerke May imaju samo prostu većinu u parlamentu a podršku za ključna glasanja traže od 10 poslanika desničarske Demokratske unionističke stranke iz Sjeverne Irske, tako da bi svaka podjela u stranci otvorila pitanje o tome da li plan May može preživjeti glasanje u paralmentu.

Kritikama se već oglasio lider desnog krila torijevaca Jacob Rees-Mogg, koji je zagovornik tvrdog Brexita, ali je poručio ga galsanje o povjerenju May nije “neposredna” opcija.

Novi pregovrač sa EU o izlasku Dominic Raab je prominentni Brexiter i njegovim imenovanjem May je poručila da nastavlja sa postavljanjem onih koji se zalažu za izlazak, da je bila ozbiljna kada je rekla da će u kabinet dovesti nove mlade talente ali i da je otvorena za produžavanje tranzicije Brexita.

Laburisti su nakon noćašnjih dešavanja poručili da May treba da podnese ostavku dok su prvi ministri Škotske i Velsa zaključili da je britanska vlada u haosu.

Tržišta su sa druge strane reagovala rastom uključujući i funtu, jer investitori i trgovci kažu da je kompromisni plan koji će voditi ka “mekom Brexitu” sada izvjesniji.

Nakon što je ministar David Davis podnio ostavku, glavni britanski indeks je u ponedjeljak blago porastao.

Berzanski indeks FTSE je povećan za 0,15 posto u devet sati ujutro po engleskom vrjemenu, priključivši se skoku na svjetskom tržištu kapitala, koji se i dalje raste na osnovu jakih izvještaja o rastu zaposlenosti u SAD od petka.

Za njih je ključna Davisova poruka da neće ohrabrivati svoje kolege da pokušaju svrgnuti May.

“Investitori vjeruju da će se May i nadalje držati uzde,” kaže za Reuters analitičar Londonske kapitalne grupe Jasper Lawler.

Ovaj analitičar smatra da bi Davisova ostavka trebala olakšati May da izvrši laganiji Brexit. U sklopu sa tim će Engleska zadržati blizak odnos sa Evropskom unijom. Iako i nadalje preostaje opreznost prema novim izazovima koje može izazvati njeno vođstvo.