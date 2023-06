Reakcije u Hrvatskoj: Kordićeva izjava dokaz da nema ni pokajanja in katarze

Nevladine udruge, analitičari i bošnjačka zajednica u Hrvatskoj osudili su izjave nekadašnjeg zapovjednika Hrvatskog vijeća obrane u ratu u BiH Darija Kordića, kojeg Haški tribunal osudio na 25 godina zatvora za ratne zločine nad bošnjačkim civilima.

On je u video-zapisu kazao da je “svaka sekunda” zatvora i rata vrijedila i da bi “sve ponovio”.

“To nisu neka sitna kaznena djela za koja je on suđen, već monstruozni ratni zločini. Očito je da se Dario Kordić nije ni pokajao ni promijenio”, kaže za Radio Slobodna Europa (RSE) predsjednik Bošnjačke nacionalne zajednice (BNZ) u Hrvatskoj Armin Hodžić.

'Naši' ratni zločinci

On objašnjenje vidi u tome što se ratne zločince još uvijek vrednuje ne po njihovim djelima, već po tome kojoj naciji pripadaju, pa ako je netko “naš”, on nije ratni zločinac.

“I zato je u društvu izostala katarza”, upozorava Hodžić.

Zbog toga, naglašava sugovornik RSE, takav čovjek ni ne osjeća kajanje.

“Jer, zašto bi zaboga osjećao kajanje, kada ga slave zbog ratnih zločina koje je radio. On je u svojim očima i očima svojih sljedbenika ne ratni zločinac, već heroj. To njemu godi, vjerojatno mu pumpa ego, i on nema ni potrebe da osjeti katarzu”, dodaje čelnik bošnjačke zajednice u Hrvatskoj.

To je loše i pogrešno, kaže Hodžić, i društvo treba raditi da se takve pojave preveniraju, da se ljude, pogotovo mlade, educira da nečemu takvom ne smije biti mjesta u društvu.

Politički analitičar Žarko Puhovski kaže da je Kordićeva izjava rezultat institucionalizirane legende o "dignitetu Domovinskog rata" u Hrvatskoj.

“Ključna stvar je u sučeljavanju dvije izjave. Jedna je Kordićeva, a druga je ona koja se vjerojatno krivo pripisuje nekadašnjoj izraelskoj premijerki Goldi Meir kada govori Palestincima, ali nije važno jer je odlična, koja glasi: 'Jednog dana ćemo vam oprostiti to što ste ubijali našu djecu, ali vam nikada nećemo oprostiti to što ste našu djecu natjerali da ubijaju vas'. I to je pravi stav o ratu”, kaže Puhovski.

Međutim, takav stav na području bivše Jugoslavije ne možete čuti, upozorava analitičar.

“I zato rat ne završava, i zato se pojavljuju, recimo tako, nadri-svećenici koji će biti skloni Kordića proglasiti svetačkom osobom zato što je, kako kaže biskup Košić,

spasio Tuđmana i Šuška od osude u Hagu, pri čemu to zapravo nije točno”, podsjeća Puhovski.

Po njegovoj ocjeni, “taj atribut svetosti je ono što pokazuje potpunu nesposobnost da se vidi što se zapravo događalo onda, a to znači da se ne vidi ni što se događa danas”.

Što kažu nevladine udruge?

Nevladine udruge su u priopćenju kazale kako su zgrožene snimkom sa Kordićevom izjavom, a Kordića nazivaju “sramotom za hrvatski narod”.

Navode da je rehabilitiranje ratnih zločinaca neprihvatljivo.

“Apeliramo prema vlastima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, da ratni zločinci nisu heroji. Osuđivanje njihovih djela, naša je civilizacijska odrednica. Ne samo kao izraz poštovanja prema žrtvama iz prošlosti, nego i zbog našeg odnosa prema budućnosti”, stoji u priopćenju kojeg potpisuju Centar za žene žrtve rata – ROSA i Centar za građansku hrabrost.

Među potpisnicima su i Ženska mreža Hrvatske i Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) iz Sarajeva.

Oni podsjećaju da su još u travnju Gradskoj skupštini grada Zagreba, odnosno njenom Odboru za imenovanje naselja, ulica i trgova predložili da se jedan zagrebački trg imenuje po ahmićkim žrtvama, a da do sada nisu dobili nikakav odgovor.

“Međutim, gestama osuđenog ratnog zločinca Darija Kordića, naša inicijativa postaje još relevatnija. Samo sa trgom, gdje će se mlade generacije moći educirati o našoj tragičnoj prošlosti, Bosna i Hercegovina i Hrvatska mogu kročiti zajedno prema svjetlijoj budućnosti”, zaključuje se u priopćenju nevladinih udruga.

Što je rekao Kordić?

Mediji su objavili video-zapis na kojem bivši zapovjednik HVO Dario Kordić kaže kako ga je prijatelj sa sjevera Hrvatske pitao “da li je vrijedilo zatvora i rata”.

On je odgovorio: “Rekao sam, sve bih ponovio, ni sekunde ne bih zamijenio. Svaka sekunda je vrijedila”.

Mediji pretpostavljaju da je video-zapis nastao u kolovozu prošle godine.

Kordić u Hagu i nakon njega

Dario Kordić osuđen je na Haškom tribunal na 25 godina zatvora po zapovjednoj odgovornosti za ratni zločin u srednjebosanskom selu Ahmići, nedaleko od Viteza.

Pripadnici HVO ubili su 16. travnja 1993. godine 116 civila bošnjačke nacionalnosti, uključujući starce, žene i djecu.

Pet je osoba za taj zločin osuđeno na Haškom tribunalu. Jedan od njih je i Dario Kordić koji je nakon dvije trećine odslužene kazne pušten na uvjetnu slobodu.

Godine 2020. završio je teologiju na zagrebačkom Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Do pred koju godinu istupao je na religijskim skupovima, ali se nakon prosvjeda javnosti povukao.