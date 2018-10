Server: Srbija u UNMIK-u vidi svoj suverenitet na Kosovu

Povlačenje UNMIK-a sa Kosova bez dogovora o konačnom statusu bi verovatno zahtevalo novu rezoluciju Saveta Bezbednosti UN, a njeno donošenje bi zavisilo od Rusije, kaže za Radio Slobodna Evropa (RSE) Danijel Server, profesor vašingtonskog univerziteta Džons Hopkins i ekspert za Balkan.

Na društvenim mrežama je objavljeno pismo američke ambasadorke pri Ujedinjenim nacijama Niki Hejli kojim je zatražila od generalnog sekretara UN da se okonča mandat UNMIK-a.

Zvanični Beograd je najavio da će se suprotstaviti ovoj inicijativi. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je očigledno da SAD hoće da sklone sve što UN predstavljaju na Kosovu, jer je za njih Kosovo nezavisna i suverena država.

Upitan da li UNMIK može biti povučen dok je na snazi Rezolucija UN 1244 o Kosovu, Server kaže da veruje da je ova inicijativa Vašingtona "deo opšte strategije SAD da umanje angažovanje mirovnih misija Ujedinjenih nacija".

"Misija na Kosovu (UNMIK) je neobična jer je to misija bez vojne sile, ona je u nadležnosti KFOR-a (misija NATO saveza na Kosovu, dod. aut). Ja zapravo ne znam ni koliko je ljudi u misiji UN na Kosovu, ali ne verujem da je to neki preterani broj. Ipak, SAD, u principu, pokušavaju da ove misije umanje gde god mogu. Da li je moguće da se UNMIK povuče sa Kosova bez dogovora o konačnom statusu – pretpostavljam da jeste, ali bi to verovatno zahtevalo novu rezoluciju Saveta Bezbednosti UN, a naravno, Rusija bi kontrolisala da li bi ona prošla ili ne. Mislim da će Amerikanci najverovatnije pokušati da umanje broj osoblja i budžet UN, ali ja ne znam koliko tamo sada ljudi ima i koliki im je budžet, tako da ne mogu da vam kažem kakve bi implikacije toga bile", kaže Server.

RSE: Beograd oštro reaguje smatrajući da je to način SAD da pokrenu izlaznu strategiju za mandat UN na Kosovu. U Beogradu najavljuju da će se suprotstaviti ovoj inicijativi. Kako vidite te reakcije Beograda?

Server: Pa, u pravu su. To bi bila najava odlaska UN sa Kosova i nisam iznenađen što se tome protivi Beograd jer je prisustvo UN na neki način za Srbiju dokaz njenog suvereniteta na Kosovu, što je besmisleno jer u realnosti nema suvereniteta osim na severu i neke kontrole nad drugim srpskim zajednicama, a i Beograd je 2013. godine prihvatio Briselski sporazum po kome će se Ustav Kosova primenjivati na čitavoj teritoriji Kosova.

Dakle, nisam iznenađen da se Beograd protivi povlačenju kancelarije UN sa Kosova, a to zaista i jeste kancelarija, nije više mirovna misija - na neki način nije to ni bila, ali je ipak u ranijim vremenima imala veoma veliki autoritet, pre nego što je Kosovo formiralo svoje demokratske institucije.

Vidite, Srbija neće dati ni centimetar ukoliko ne dobije nešto zauzvrat i ne čudi me što se protivi inicijativi za povlačenje UNMIK-a. Ali, mislim da u praksi to znači da će Amerikanci verovatno samo pokušati da umanje budžet i broj osoblja.

​RSE: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da bi odlazak UNMIK-a, kao i formiranje kosovske Vojske, dovelo Srbiju u užasno tešku poziciju. Zašto je UNMIK toliko važan Beogradu ako već ukazujete da njegova ovlašćenja na Kosovu nisu velika kao što su bila?

Server: To je simbol Rezolucije 1244 i tvrdnji Beograda da to garantuje suverenitet Srbije. Mislim da je to zabluda, ali to je njihov stav.

Što se tiče vojske, budimo jasni – armija Kosova ne bi predstavljala nikakvu pretnju po Srbiju. Protivljenjem formiranju vojske Kosova, Srbija pokušava da sačuva poslednje tragove svog suvereniteta, ali to je potez koji ne može imati uspeha.

Kosovo će morati da nastavi sa formiranjem armije - jer mu je ona potrebna i jer želi da je ima - a njegovu nezavisnost je priznala većina zemalja na svetu. Dakle, ne mislim da Beograd to može da zaustavi.

Ono što to formiranje koči u poslednje vreme, jeste to što Amerikanci i Evropljani pokušavaju da navedu Kosovo da uradi sve što je moguće da ubede Srbiju da se saglasi sa tom armijom. Ali, to ne ide jer je Beograd odlučan u protivljenju, ali u nekom trenutku očekujem da će Priština nastaviti napred.