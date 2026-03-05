SAD i Izrael pojačavaju udare na Iran dok Senat blokira ograničavanje Trumpovih ratnih ovlasti

Američke i izraelske snage nastavile su s napadima na Iran, dok je Senat SAD-a odbio prijedlog koji bi ograničio ovlaštenje predsjednika Donalda Trumpa da nastavi vojnu akciju protiv zemlje Bliskog istoka bez odobrenja Kongresa.

Trump je ranije 4. marta izjavio da svaki iranski zvaničnik koji pokušava preuzeti vodeće pozicije kako bi zamijenio pale iranske lidere "završava mrtav" i obećao da će Sjedinjene Države i Izrael "nastaviti dalje" u zajedničkoj vojnoj kampanji protiv te zemlje.

"Sada smo u veoma snažnoj poziciji, a njihovo rukovodstvo brzo nestaje. Svako ko izgleda da želi biti vođa, završi mrtav", rekao je Trump na sastanku s liderima tehnološkog sektora u Bijeloj kući 4. marta.

"Na ratnom planu nam ide dobro, blago rečeno. Neko je pitao: na skali od 10, kako biste to ocijenili? Rekao sam oko 15", rekao je Trump.

Predsjednik je obećao da neće biti popuštanja u zajedničkoj zračnoj kampanji koja je ubila iranskog vrhovnog vođu Alija Hameneija i mnoge druge sigurnosne, vojne i političke lidere.

Trump je rekao da se teheranski arsenal balističkih projektila "brzo briše".

Također je rekao da je naredio napad na Iran kako bi spriječio zemlju da razvije nuklearno oružje, ali da želi da Teheran obustavi svoj program balističkih projektila i okonča nasilje nad antivladinim demonstrantima, od kojih su hiljade ubijene u brutalnom gušenju protesta u proteklim sedmicama.

Nastojeći ublažiti zabrinutost zbog američkih "čizama na terenu" u ratu, Bijela kuća je 4. marta saopštila da raspoređivanje američkih kopnenih trupa u Iran "nije dio plana za ovu operaciju u ovom trenutku".

U međuvremenu, kancelarija izraelskog premijera Benjamina Netanyahua saopštila je da su dva saveznika postigla "istorijske pomake" u svom ratu koji ulazi u šesti dan protiv Irana.

Radio Slobodna Evropa na Telegramu Registrujte se i budite u toku uz sadržaje Radija Slobodna Evropa na Telegramu! Klikom ovde dobijate brze, pouzdane i relevantne informacije o najvažnijim dešavanjima o kojima svakodnevno izveštavamo.

"Izrael i Sjedinjene Države zajedno su ostvarili istorijske pomake kako bi zaštitili naše građane i civilizirani svijet", rekla je Netanyahuova portparolka Shosh Bedrosian u video poruci.

Bedrosian je također tvrdila da je napad na Iran bio neophodan jer je Teheran obnavljao svoj program nuklearnog oružja u "novim podzemnim bunkerima" i da je bilo znakova da je planirao "napasti Izrael i američke snage u regionu", ne dajući dodatne detalje.

Republikanci se protive ograničavanju ratnih ovlasti

Mjera Senata SAD-a zahtijevala bi od Kongresa da odobri daljnje napade, ali republikanci su se uglavnom tome protivili, tvrdeći da predsjednik kao vrhovni komandant ima ovlaštenja da usmjerava tekuće operacije.

Demokrati su glasanje predstavili kao ustavni test. Chuck Schumer iz New Yorka rekao je da zakonodavci moraju odlučiti hoće li slati "sinove i kćeri u opasnost".

Republikanski lideri branili su predsjednika. John Thune iz Južne Dakote rekao je da Trump djeluje kako bi zaštitio američke snage, dok je Lindsey Graham iz Južne Karoline rezoluciju nazvao neustavnom.

Poremećaji u regionu

U međuvremenu, avionski saobraćaj u regionu Bliskog istoka ostao je poremećen dok je Iran nastavio uzvraćati ispaljivanjem projektila i dronova na Izrael i druge zemlje u regionu koje su bile domaćini američkih vojnih kapaciteta.

Mnoge zapadne zemlje pokušavale su evakuisati hiljade svojih građana koji su ostali zarobljeni na Bliskom istoku nakon što su Washington i Tel Aviv 28. februara pokrenuli masivnu zračnu kampanju.

Stejt dipartment SAD-a rekao je da je prvi čarter let za evakuaciju američkih državljana napustio Bliski istok 5. marta, ali nije dao dodatne detalje.

NATO je osudio Iran nakon što su sistemi zapadnog saveza presreli iranski balistički projektil prije nego što je mogao ući u zračni prostor Turske, članice NATO-a.

"NATO čvrsto stoji uz sve saveznike, uključujući [Tursku], dok Iran nastavlja svoje neselektivne napade širom regiona", rekla je portparolka Allison Hart 4. marta.

"Naše odvraćanje i odbrambeni stav ostaju snažni u svim domenima, uključujući odbranu od aviona i projektila", dodala je.

Portparol Stejt dipartmenta rekao je: "Državni sekretar Marco Rubio danas je razgovarao s turskim ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom o nedavnim dešavanjima u Iranu i širom Bliskog istoka."

"Sekretar je rekao ministru vanjskih poslova da su napadi na suverenu teritoriju Turske neprihvatljivi i obećao punu podršku Sjedinjenih Država", rekao je portparol.

U međuvremenu, Saudijska Arabija je rano 5. marta saopštila da je presrela tri krstareće rakete koje su bile uputile ka zemlji, dugogodišnjem žestokom rivalu Irana i domaćinu američkih vojnih baza.

"Tri krstareće rakete presretnute su i uništene izvan grada Al-Kharj", objavilo je saudijsko Ministarstvo odbrane na platformi X. Nije bilo izvještaja o žrtvama ili šteti u kraljevstvu.

Iranska podmornica potopljena

Ranije je američki ministar odbrane Pete Hegseth potvrdio da je američka podmornica potopila iranski ratni brod uz obalu Šri Lanke.

Hegseth je napad, u kojem je poginulo najmanje 87 mornara, dok su desetine drugih povrijeđene ili nestale, nazvao "tihom smrću". Vlasti Šri Lanke su saopštile da su 32 iranska mornara spašena.

Macron upozorava Izrael

U međuvremenu, Izrael je pojačao napade na uporišta snaga libanskog Hezbollaha, saveznika Irana, nakon što je ta grupa ispalila projektile na sjeverni Izrael.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron 4. marta rekao je da je pozvao Netanyahua da se suzdrži od pokretanja kopnene ofanzive u Libanu.

"Ponovio sam neophodnost da Hezbollah odmah obustavi svoje napade na Izrael i šire. Ova strategija eskalacije je ozbiljna greška koja ugrožava cijeli region", napisao je Macron na platformi X.

"Također sam pozvao izraelskog premijera da očuva integritet libanske teritorije i da se suzdrži od pokretanja kopnene ofanzive. Ključno je da se strane vrate sporazumu o prekidu vatre", dodao je Macron.

Izvještaji navode da su izraelske kopnene snage već prešle granicu u Liban, iako detalji ostaju nejasni.

Uz izvještavanje Reutersa, AFP-a i dpa