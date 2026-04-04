Obeležen Dan studenata u Beogradu: 'Branimo autonomiju Univerziteta'

Studenti u blokadi beogradskih fakultata poručili su povodom Dana studenata 4. aprila da već 17 meseci traje njihova borba za pravedno društvo.

Tokom akcije "Sloboda studentima" ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu u 11 časova i 52 minuta održana je šesnaestominutna tišina za žrtve pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Na zgradi Rektorata okačen je veliki transparent "Studenti pobeđuju".

Potom su okupljeni otišli do Policijske uprave "29. novembar" gde je zatraženo puštanje studenata privedenih posle protesta ispred Rektorata 31. marta.

Obraćajući se okupljenima studentkinja Marija Šljuka rekla je da su studenti savest jednog društva i pokretači promena u njemu.

"Autonomija univerziteta nije poklon. Za nju su se izborili studenti i članovi akademske zajednice pre nas, a na nama je da je sada odbranimo od pokušaja da je unište", poručila je ona.

Dan ranije Univerzitet u Beogradu zatražio je trenutno obustavljanje hapšenja studenata i oslobađanje privedenih.

Univerzitet je zatražio i objavljivanje kompletnog spiska uhapšenih sa pravnim osnovom za svako hapšenje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije nije odgovorilo na upit RSE koliko je studenata privedeno i zbog čega.

Do navoda o privođenju studenata došlo je nekoliko dana nakon upada policije u Rektorat Univerziteta u Beogradu i potom sukoba policije i okupljenih građana ispred Rektorata.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković čestitao je svim studentima 4. april – Dan studenata.

Uz želje za mnogo uspeha u sticanju znanja, ministar je u čestitki poručio da je za funkcionisanje obrazovnog sistema vrlo važno striktno odvajanje politike od obrazovanja.

Poručio je da za univerzitet "nije dobro da bude opterećen dnevnom politikom, jer time gubi na svojoj misiji, a studenti gube fokus kada je reč o sticanju znanja".

Dodao je da je misija univerziteta posvećena sticanju znanja i stalnog usavršavanja i razvijanja slobodnog i kritičkog mišljenja.

Obeležavanje Dana studenata završeno je polaganjem venca na grob studenta Žarka Marinovića na Novom goblju, koji je ubijen 4. aprila 1936. tokom studentskih demonstracija.

Venac su položili rektor Beogradskog univerziteta Vladan Đokić i jedan student.

Dan studenata se u Srbiji obeležava 4. aprila kao znak sećanja na hrabrost i pogibiju studenta Žarka Marinovića.