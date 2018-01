Banjaluka spremna da slavi, BiH ne priznaje

Republika Srpska (RS) i ove godine svečano će nizom manifestacija obilježiti 9. januar – Dana RS-a. U Banjaluci sve je spremno za obilježavanje ovog datuma koji je i dalje sporan za Bošnjake i Hrvate u ovom bh. entitetu.

Gradske banjalučke ulice okićene su entitskim zastavama, a saobraćaj je zatvoren u užem centru grada, gdje su postavljene tribine sa kojih će odabrane zvanice sutra posmatrati defile.

Za predsjednika RS-a Milorada Dodika Dan Republike je dokaz patriotizma srpskog naroda.

"Republiku slavimo u čast mira i slobode ovog naroda koji je to stvorio. To je bio odraz slobodarske težnje mnogih generacija na ovom prostoru kroz vijekove i ovdje se razvija jedan novi patriotizam, prema Republici Srpskoj", rekao je Dodik.

Međutim, saglasnosti političara oko ovog praznika i dalje nema. Bošnjački političari i dio Hrvatskih u Republici Srpskoj i dalje ukazuju da je on neustavan.

Potpredsjednik RS-a Ramiz Salkić nakon sastanka poslanika u Narodnoj skupštini RS-a i delegata u Vijeću naroda koalicije Domovina izjavio da je jednoglasno data saglasnost da se pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine pokrene procedura osporavanja Zakona o Danu RS-a koji je u oktobru 2016. godine usvojila Narodna skupština.

"Smatramo da je neprihvatljivo da se nastavi obilježavati jednostrano 9. januar kao dan entiteta. Imajući u vidu presudu Ustavnog suda BiH koje je jasno rekla da se taj datum ne može obilježavati kao entitski praznik i imajući uvidu stav Venecijanske komisije, smatramo da je neprihvatljivo to činiti u budućnosti", kazao je Salkić.

Za sve srpske političare iz RS-a obilježavanje 9. januara nije sporno.

Član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je da Zakon o "Danu RS" niko nije osporio.

"Sadržajno je 9. januar dan nastanka RS, jer se tada to desilo, a i formalno-pravno je to 'Dan RS', pa i oni koji to ne uvažavaju trebali bi bar poštovati pravnu normu. Koliko znam ovaj zakon niko nije osporio i dok je takav treba da bude poštovan, pa i od onih koji se s tim datum ne slažu", naveo je Ivanić.

S druge strane potpredsjedavajući Vijeća naroda RS iz reda bošnjačkog naroda Kemo Čamdžija kaže da ovaj datum ne može biti važeći zbog odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz novembra 2015 godine.

"Vlasti u RS su pokušale da nađe način kako da ovo ne provedu pa su donijeli poseban zakon o Danu Republike, izdvojivši ga iz Zakona o praznicima, prema kojem je 9. januar ponovo entitski praznik. Mi ovom apelacijom Ustavnom sudu BiH hoćemo da kažemo da ni ovim nije ispoštovana odluka ovog suda", kazao je Čamdžija.

Delegat u klubu hrvatskog naroda u Vijeću naroda RS-a Željko Stipić smatra da bi se trebalo naći neko riješenje kojim bi svi građani obilježavali Dan ovog entiteta.

"Ne mora to biti ni 1. mart ni 9. januar. Treba da se nađe jedan datum koji bi odgovorao za sva tri konstitutivna naroda u BiH", istakao je Stipić.

Ukoliko se nastavi insistirati na obilježavanju 9. Janura Salkić je najavio I da će se inicirati da se u budućnosti 9. januar obilježava kao dana sjećanja na sve žrtve u Republici Srpskoj u proteklom ratu u skladu s presudama Haškog tribunala za najviše ratne zvaničnike.

"Imajući u vidu presude prvom predsjedniku RS-a Radovanu Karadžiću, general Ratku Mladiću i drugim", kazao je Salkić.

Ustavni sud BiH 2015. godine utvrdio je da je 9. januar kao praznik neustavan, jer je diskriminatorski prema građanima tog bh. entiteta koji nisu Srbi

I referendum o 9. januaru koji je proveden u septembru 2016 godine , na kojem su se građani izjasnili da podržavaju da se ovaj datum i dalje obilježava kao Dan RS-a, takođe je osporen od Ustavnog suda BiH.

Narodna skupština RS-a je u oktobru 2016. godine usvojila Zakon o Dan RS-a koji se obilježava i praznuje kao sekularni praznik i nema obavezujući karakter.

Ovogodišnje obilježavanje 9. januara ostaće upamćeno i po političkom sukobu na relaciji predsjednik RS-a Milorad Dodik i srpskog član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić oko učešća pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OSBiH).

Nezadovoljan prošlogodišnjim učešćem srpskih pripadnika OSBiH, Dodik je poručio da ove godine nisu poželjni.

Mišljenje je naknadno promijenio i pozvao Ivanića da postroji počasnu jedinicu OSBiH. Međutim, iz RS-a nije upućen formalni zahtjev Ministarstvu odbrane BiH za njihov dolazak u Banjaluku, na što je upozorio Ivanić, ističući da je na taj način učinjena svjesna opstrukcija koja mu se želi staviti na teret.

Tako će ove godine, umjesto Oružanih snaga, biti postrojena počasna jedinica policije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a saopštilo je da povodom 9. januara preduzima pojačane mjere bezbjednosti.

Policija s dugim cijevima već nekoliko dana obezbjeđuje sportsku dvoranu Borik u kojoj će biti održana svečana akademija.