Da li je Republika Srpska samo srpska?

Hamo Zulanović, predsjednik Mjesne zajednice Luka u Opštini Srebrenica u Republici Srpskoj, gdje živi 56 porodica povratnika Bošnjaka, kaže kako izjave, poput posljednje Milorada Dodika - kako Republika Srpska pripada samo Srbima - izazivaju i strah kod dijela nesrpskog stanovništva koji žive u tom entitetu.

Srpski član Predsjedništva BiH i bivši predsjednik RS Milorad Dodik, lider vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), je u intervjuu za Russia Today, objavljenom 24. novembra, izjavio:

"Ne želimo da nanesemo nikakvu štetu Bošnjacima, ali oni moraju da znaju da Bosna i Hercegovina nije njihova, ona je za sve nas u toj zemlji, Republika Srpska je isključivo naša. Kada budu naučili tu lekciju onda ćemo moći sarađivati."

Hamo Zulanović smatra kako sve što radi Milorad Dodik radi zbog vlastitih interesa i istovremeno ugrožava srpski narod.

"To što on kaže da je Republika Srpska samo srpska, sve što je srpsko nek' on zagradi, u Republici Srpskoj, pa ćemo vidjeti, da li je to srpska zemlja ili ima i Bošnjaka, Hrvata i ostalih građana koji žive u njoj. Naravno, ima onih kojih jeste strah od takvih izjava i takvog ponašanja gospodina Dodika, starijih malo i onih što su sve izgubili, ali ima onih i mislim da ih je veći broj koji se ne boje", kaže Zulanović.

Mobilisanje glasača

Aktivista za ljudska prava iz Prijedora Edin Ramulić, koji se bavi pitanjima ratnih zločina, nestalih i kulturom sjećanja, za Radio Slobodna Evropa ističe kako izjave člana bosanskohercegovačkog Predsjedništva ipak ne doživljava previše ozbiljno. Ramulić ima svoju viziju Bosne i Hercegovine i vjeruje da će ona kad tad zaživjeti.

"Te izjave su samo u službi mobilisanja glasača jedne i druge strane. To nema nikakvu pamet, iza toga niti ima neku dugoročnu funkciju i važnost. To su dnevno politička lupetanja i sa jedne i sa druge strane. Oni nisu relevantni o tome kako ja razmišljam o Bosni i Hercegovini i kako ja gledam kako će ona dugoročno ona biti posmatrana. Bitno mi je da mi neko nudi minimum prava, da me niko ne diskriminira, da sam slobodan i da uživam građanska prava. Pa gdje god to, kaže Ramulić.

"Evo", dodaje, "pokazalo se da naši ljudi odu, pa ta prava dobiju bilo gdje i žive relativno dobro u odnosu na nas".

"Znači, to je postalo besmisleno insistirati na nečemu što je država, na nečemu kad vidimo da to ne znači ništa. Veoma lako promijenimo državu, veoma lako promijenimo sredinu", poručuje Ramulić.

Jednaka prava garantuju ustavi

Prema rezultatima Popisa stanovništva iz 2013. godine, koje je objavila Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj je tada živjelo 81,5 odsto Srba, 14 procenata Bošnjaka i 2,4 odsto Hrvata i 2,1 posto ostalih.

Prema Ustavu Republike Srpske, Bošnjaci i Hrvati su uz Srbe u Republici Srpskoj konstitutivan narod i trebali bi da imaju jednaka prava.

Potpredsjednik Republike Srpske iz reda Bošnjaka Ramiz Salkić u izjavi za RSE ističe da se ne može govoriti o jednakopravnosti naroda u tom entitetu, ali da Dodik mora shvatiti da je Republika Srpska između ostalog i bošnjački i hrvatski entitet.

"Naravno da iz imena Republika Srpska on (Dodik), a i neki drugi predstavnici srpskog naroda prave paralelu, zapravo, da je to entitet srpskog naroda. Naravno da to nije i nikada neće biti i mi ćemo se protiv toga boriti. U ovom trenutku imamo ustav kakav imamo, koji nam ne dozvoljava u punom kapacitetu da se borimo za svoja prava, mi nećemo odustati", poručuje Salkić.

"Imamo", naglašava, "kontinuiranu sistemsku diskriminaciju koja se provodi sa vrha entiteta i ta sistemska diskriminacija je spuštena do dna, do najnižih segmenata upravljanja".

"To stanje je neodrživo i samo može da nanese štetu sveukupnim odnosima u Bosni i Hercegovini. Jer, ne možete vi učiniti dva naroda ili sve ljude koji se ne izjašnjavaju kao Srbi nezadovoljnim i ne možete ih sve potčinjavati i to stanje može da traje određeno vrijeme, ali ne može da traje vječno i krajnje je vrijeme da se te stvari promijene", konstatuje Salkić.

Etnički čiste teritorije

Banjalučki filozof i analitičar Miodrag Živanović ističe da su izjave koje se mogu čuti od Dodika i drugih političara u Bosni i Hercegovini rezultat činjenice da su mnogi dijelovi teritorija u zemlji etnički čiste.

Ne trebaju da čude političke izjave i one se, naravno, u političkim igrama, posebno u predizbornim ili izbornim kampanjama uvijek koriste tako.

"Otuda bi se moglo reći, gledano formalno, pa ako hoćemo gledano i na stanje koje se zbiva na terenu, da su u pravu, sa svoje strane Milorad Dodik, sa npr. hrvatske strane oni koji govore o etnički čistim teritorijama tamo gdje je hrvatski narod, isto možemo reći za ovaj dio sa bošnjačkom većinom i otuda je Bosna i Hercegovina fragmentirana, da ne upotrijebim težu riječ ili da kažem, sama po sebi, po definiciji, ustavnim rješenjima, ona je duboko podijeljena", komentariše Živanović za RSE.

"Otuda, zaključuje, "ne trebaju da čude političke izjave i one se, naravno, u političkim igrama, posebno u predizbornim ili izbornim kampanjama uvijek koriste tako".

"Čak se tu posebno naglašava, to je jednostavno van svih civilizacijskih okvira, da je takva situacija ona prava situacija koja će afirmisati ili riješiti probleme svakog od ova naša tri naroda ponaosob. A to nije čak ni tačno", zaključuje Živanović.

Živanović je mišljenja da bi bilo dobro da se uspostavi sistem koji bi omogućio sankcije za osobe koje obavljaju najodgovornije dužnosti u zemlji ukoliko bi njihovo djelovanje izlazilo iz okvira političkih stavova i ideja koje bi trebale Bosni i Hercegovini.