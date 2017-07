Dodikove crvene linije

Izjava predsjednika Republike Srpske (RS), Milorada Dodika, na javnom skupu u Bratuncu sedmog jula, “da su muslimani finansirani kako bi ponovo okupirali Drinu“, u nizu je onih kojim Dodik pokazuje da ne poštuje državu BiH, unosi razdor i podstiče mržnju, navodi većina analitičara u Federaciji BiH. Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović je zatražio da reaguje međunarodna zajednica dok je Dodik odgovorio da je njegov zahtjev „nastavak kriminalizacije političara iz RS“.

Član Predsjedništva BiH, Bakir Izetbegović je u ponedjeljak zatražio od visokog predstavnika za BiH Valentina Inzka i Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH „da bez odlaganja i bez rezerve upotrijebe sve ovlasti, sredstva i resurse koje imaju i koje su neophodne da se konačno zaustavi višegodišnje anticivilizacijsko, antidejtonsko i protivustavno djelovanje Milorada Dodika“.

Hoće li neko od prozvanih reagovati i prekinuti Dodikovo bahato ponašanje, već dobro poznatu činjenicu da on govori i radi šta hoće, da vrijeđa bez posljedica?

Politički analitičar iz Sarajeva Esad Bajtal smatra da već odavno nema potrebe za pisanim zahtjevima, odnosno da bi oni koji čuvaju mir u BiH trebali reagovati, ne čekajući prijem pošte.

„Najbolje bi bilo da se niko nikome nije obraćao a da onaj ko je dužan, onaj ko je u BiH zbog očuvanja mira i integracije zemlje, reaguje na ovakvu izjavu koja je uznemirila građane, koja je necivilizacijski ispad, retorika koja je aposlutno besmislena i patološka“, kaže Bajtal.

Profesor Univerziteta u Banjaluci, Miodrag Živanović smatra da će i sada, kao i toliko puta ranije, međunarodna zajednica ostati „gluha i nijema“ na Dodikovu retoriku.

„Institucije međunarodne zajednice već desetak, a možda i više godina, imaju u BiH medijatorsku ulogu. Oni se više ne miješaju u rješavanje problema u BiH, u rješavanje problema entiteta, kantona itd, i u rješavanje onoga što se odnosi na međuetničke odnose. Čak i ako reaguju, to izgleda kao nešto što dolazi iz svemira, oni reaguju kao vanzemaljci. S jedne strane, govore poznate fraze ili besmislice, a sa druge strane ne rade ništa da bi se to stvarno, realno stanje mijenjalo. Ako bi mene pitali - šta bih ja u životu najviše volio raditi, rekao bih kratko i jasno: da budem predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini“, kaže Živanović.

Forum bošnjačkih intelektualaca, koji je među prvim reagovao, označio je Dodikovu izjavu kao „fašističku“.

„Ovo što je rekao nije za žuti karton, fudbalski rečeno, kada idete klizeći sa oba đona prema protivniku, ovo je za crveni karton, za isključenje iz politike“, poručio je Suad Kurtčehajić predsjednik Foruma bošnjačkih intelektualaca.

S druge strane, postavlja se pitanje zbog čega Dodik uporno daje izjave koje su daleko od civilizacijskih standarda, od uobičajenih normi političke komunikacije, koji je sada odaslao i jednu patološku izjavu, kako kaže profesor Bajtal.

„To je namjenska izjava koja je tempirana da pojača tenzije i da pojača mržnju, na čemu on radi već skoro dvije decenije, izjava koja je logički apsurdna. Kako može povratak ljudi svojim kućama, na svoja imanja, nazvati okupacijom a da prethodno njihovo protjerivanje s njihovih ognjišta ne naziva agresijom nego oslobođenjem i oslobađanjem? To je paradoksna izjava. Ako je Evropa, ako je moderni demokratski svijet spreman da pređe preko takvog apsurda, onda mi ostali tu ne možemo ništa uraditi. Ali, sa stanovišta civilizacijskih vrijednosti i moderne demokratije neko bi mu morao reći da je prešao sve granice civilizacijskih normi i normalnog ljudskog odnosa“, kaže Bajtal.

Profesor Miodrag Živanović smatra da bahatost i apusrdne izjave Milorada Dodika, na osnovu kojih se stvara utisak da je nedodirljiv i da mu niko ništa ne može, imaju i drugu stranu medalje.

„Ja mislim nešto što neće ličiti na druge komentare. Dakle, ta Dodikova bahatost i ovo sve što on čini i radi pokazuje zapravo da njegova udaljenost od života, od svakodnevnih problema ljudi itd, nije ništa drugo nego jedan dobar znak, (pa i ovo što mu niko ništa ne može), da njegove riječi gube težinu i da on gubi na značaju. I po meni je to upravo dobro što se to tako događa, jer je to praktično Dodikov akt samoubistva, tako bih to nazvao.

Čini mi se da je za cijelu našu političku situaciju i za politički milje veoma bitno da jedan takav čovjek, koji je takvog mentalnog sklopa, više, po svemu sudeći, nema uticaja. I zato on i radi šta hoće. Znam da ima i drugačijih tumačenja, ali ja to tako vidim“, navodi Živanović.

U izjavi o „muslimanima koji se vraćaju na Drinu da bi je ponovo okupirali“, mnogi upozoravaju da Dodik u posljednje vrijeme za Bošnjake, ne koristi njihov etnički termin. O tome je u jednom od ranijih intervjua za naš radio, govorio analitičar iz Sarajeva Ibrahim Prohić, navodeći da je to Dodikova dvostruka igra:

„Prvo, želi da Bošnjake reducira ili napravi retrogradni korak unazad za njihovu etničku zajednicu. On želi da kaže da su oni vjerska, a ne etnička grupa, pa samim tim ne mogu biti relevantan politički faktor. I drugo, igra na kartu svjetski prisutnog straha od islamskog radikalizma i terorizma. Nazivajući bh. Bošnjake muslimanima, Dodik implicitno šalje poruku o opasnim ljudima“, izjavio je Prohić.

Što se tiče reakcije međunarodne zajednice, za sada je Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko poručio da je pravo na povratak garantirano Dejtonskim sporazumom i da je zastrašivanje povratnika neprihvatljivo i protivno Dejtonu.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, Izetbegovićev zahtjev za njegovo sankcionisanje zbog izjava u Bratuncu označio kao „pokušaj kontinuirane kriminalizacije rukovodstva RS“ te poručio da će tako biti dok god RS postoji i da se na to treba navići i ignorisati.