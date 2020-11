Crnogorsko i srpsko tužilaštvo u klinču zbog 'državnog udara'

Glavni Specijalni tužilac za organizovani kriminal Milivoje Katnić optužio je dio srpske Bezbjednosno informativne agencije (BIA) i djelove tužilaštva Srbije, da zloupotrebom službenog položaja i pritiscima na svjedoke u slučaju „državni udar“ pokušavaju da optuženim političarima iz Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću omoguće da izbjegnu krivičnu odgovornost.

U pismu srpskom tužiocu za organizovani kriminal Mladenu Nenadiću, Katnić navodi, da su zbog pritisaka pripadnika BIA Srbije i pomoći dijela srpskog tužilaštva, tri svjedoka u slučaju „državni udar“ promijenili iskaz u odnosu na onaj koji su dali u sudskom postupku koji je vođen u Višem sudu u Podgorici.

Radi se o svjedocima Saši Sinđeliću, Slavku Nikiću i Mirku Velimiroviću, koji su svjedočili tokom sudskog postupka o pokušaju nasilnog rušenja crnogorske vlasti na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine, kupovini i dopremanju oružja te angažmanu ljudstva; a koji su potom u Srbiji, što javno što u pisanoj formi saopštili, da su bili navodno prisiljeni da daju takve iskaze.

Katnićevo pismo predstavlja odgovor na službenu bilješku, koju mu je Nenadić poslao 27. oktobra, sa saslušanja svjedoka Mirka Velimirovića u srpskom tužilaštvu za borbu protiv organizovanog kriminala.

U bilješci se navodi izjava Velimirovića u kojoj on tvrdi, da je bio praktično prisiljavan od crnogorskih tužilaca, da u sudskom procesu „državni udar“ iznese optužbe na račun drugih okrivljenih.

Izjava svjedoka saradnika Mirka Velimirovića da je pod pritiskom crnogorskog tužilastva lažno svjedočio protiv lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića logična je i mogla bi da utiče na odluku Apelacionog suda u tom procesu, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa (RSE) Dražen Medojević, advokat odbrane u slučaju poznatom kao “državni udar”.

Advokat odbrane je mišljenja da su izjave, koje je svjedok saradnik Mirko Velimirović dao pred nadležnim organima Srbije, jaki dokazi i da kompromituju postupanje glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića u postupku.

„Sve do sada što je radio državni tužilac bilo je kopromitujuće za postupak i svojevrsni pritisak na sud. Cijela presuda je falsifikat onoga što se nije desilo, onoga što nismo čuli u sudnici, a to je opet stavljeno u sadržinu same presude“, navodi advokat Medojević koji očekuje da će Apelacioni sud zakonito postupiti.

„Ima prostora da otvori glavni pretres i ima prostora za veliku varijantu odluka. Do sada je sud pravedno postupao i odbrana nije vršila nikakav pritisak već je to uradio Specijalni državni tužilac preko saopštenja, a odbrana konstatuje dokaze koji su dobijeni od zvaničnih organa Srbije“, zaključuje Medojević.

Specijalni tužilac Milivoje Katnić je u pismu pozvao tužioca Srbije Nenadića da pokrene istragu protiv pripadnika Bezbjednosno informativne agencije i dijela tužilaca u Srbiji za krivična djela sprječavanje i ometanje dokazivanja i neovlašćeno snimanje i prisluškivanje.

Tužilac Katnić je u pismu ocijenio da srpsko tužilaštvo u prethodnom periodu nije dostavilo sve dokaze koje posjeduju u odnosu na pokušaj terorizma u Crnoj Gori 2016. godine, te je tako pomenuo da nije predata dokumentacija tajnog nadzora BIA kada je sniman razgovor Saše Sinđelića sa agentima ruske tajne službe GRU.

„U kom agenti GRU naređuju Sinđeliću da likvidira Mirka Velimirovića i tadašnjeg premijera Crne Gore Mila Đukanovića. Te snimke koji su pribavljeni na zakonit način nieste dostavili, ali ste ih zato, uključujući i presretnute razgovore predali Nikolaju Petruševu direktoru ruskog Saveta za nacionalnu bezbednost uz obećanje da ih nećete predati državnim organima Crne Gore“, navodi se u pismu tužioca Katnića srpskom kolegi.

Pismo tužioca Milivoja Katnića je upućeno nakon što su lideri opoziconog Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević prošle sedmice upoznali javnost da je crnogorskom specijalnom tužilaštvu dostavljen dokument u kome svjedok saradnik Mirko Velimirović, suprotno iskazu na sudu, tvrdi da je po nalogu specijalnog tužioca Milivoja Katnića izmislio da je kupio i bacio oružje za sprovođenje državnog udara u Crnoj Gori.

Velimirović je ovaj iskaz dao tužilaštvu u Srbiji u kome je optužio Katnića da ga je praktično natjerao da lažno svjedoči, da od drugog svjedoka saradnika uzme 15.000 eura za nabavku oružja koje nikad nije nabavio.

Lideri Demokratskog fronta Mandić i Knežević koji su prvostepeno osuđeni na po pet godina zatvora u slučaju „državni udar“ su pozvali specijalno tužilaštvo da taj iskaz Velimirovića podnese Apelacionom sudu.

Specijalni tužilac Milivoje Katnić je u pismu odbacio optužbe da je on prisilio svjedoke da lažno svjedoče.

Katnić je saopštio da srpsko specijalno tužilaštvo sve čini „da bi izdejstvovalo ukidanje prvostepene osuđujuće presude koja se sada nalazi pred Apelacionim sudom u ispitivanju po žalbenom postupku“, te podsjetio da je u fazi izviđaja upravo tužilaštvo Srbije pribavljalo i pribavilo dokaze o krivici Mandića i Kneževića koji su oglašeni krivim prvostepenom presudom.

Slučaj „državni udar“ se nalazi pred Apelacionim sudom od koga se očekuje da donese konačnu presudu.

Beogradski kriminolog Dobrivoje Radovanović je saglasan da aktivnosti srpskog tužioca mogu predstavljati neprimjereno miješanje u sudski proces u Crnoj Gori. Odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa da li aktuelni spor između crnogorskog i srpskog tužilaštva može da utiče na dalji sudski proces u slučaju “državni udar”, Radovanović kaže:

“Ako to bude uticalo na sudski proces u Crnoj Gori, to je znak politizacije sudstva u Podgorici. Pravni sistemi u svim državama ex Jugoslavije su labilni. To je jako loše i ne bi smjelo da postoji u demokratskim državama”, kaže Radovanović ocjenjujući neprimjerenim miješanje srpskog tužioca u sudski proces u Crnoj Gori.

Upitan da li postoji mogućnost uplitanja obavještajnih službi u čitav slučaj, Radovanović odgovara potvrdno:

„Sigurno da ima. Obavještajne službe nikada ne miruju. Čak i onda kada sve izgleda lijepo i kada djeluje da su dobri odnosi između država oni uvijek imaju zakulisne radnje, a pogotovo kada su odnosi politički labilni kao što su sada i kao što su bili“, zaključuje Radovanović.

Podsjetimo prvostepena presuda protiv optuženih u slučaju državni udar je donesena u maju 2019. godine kojom su osuđeni svi optuženi.

Nakon trogodišnje istrage i suđenja koje je direktno prenošeno putem televizija sa nacionalnom frekvencijom, sudsko vijeće Višeg suda osudilo je ruske državljane Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova na 15 i 12 godina zatvora.

Šišmakov i Popov nikada nisu bili dostupni crnogorskom pravosuđu.

Osam srpskih državljana je takođe osuđeno na period od godinu i po do osam godina zatvora. Jedna od prvostepeno osuđenih Banka Milić se od prošle godine nalazi u ambasadi Srbije u Podgorici.

Politički savez Demokratski front na čijem su čelu Andrija Mandić i Milan Knežević, a koji su u ovom postupku prvostepeno osuđeni na po pet godina zatvora, na parlamentarnim izborima 30. avgusta, sa još dvije koalicione liste osvojili su vlast u Crnoj Gori