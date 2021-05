Nikolaidis: Krivokapić namjerava da uredi Crnu Goru po uzoru na Iran

Izjava premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića da se masovno kršenje epidemioloških mjera u vjerskim objektima ne može definisati zemaljskom pričom jer je u domenu metafizike, predstavlja obračun sa sekularizmom i zapadnim vrijednostima, ocjenjuje pisac i kolumnista Andrej Nikolaidis.

Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić blizak je Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC). U kampanju za parlamentarne izbore prošle godine krenuo je iz manastira Sveta Trojica, a nakon proglašenja izbornih rezultata 30. avgusta prvo je otišao kod mitropolita Amfilohija. Nakon njegove smrti pozvao je da se proglasi dan žalosti u državi.

Premijer je na čelo izborne koalicije bloka prosrpskih stranaka, na tim izborima, došao upravo na predlog Mitropolije Srpske pravoslavne crkve. I većina ministara bliski su SPC. Krivokapić ih je prilikom imenovanja za ministre nazvao apostolima.

Osim zemaljskog svijeta postoji još neki

Tokom pravoslavnog Vaskrsa 2. maja u Podgorici, okupljeni vjernici u Hramu Hristovog Vaskrsenja, nijesu poštovali epidemiološke mjere – nisu nosili maske, niti držali distancu a svi su se pričešćivali istom kašičicom.

Upitan ko je odgovoran za nesankcionisanje takvog ponašanja u vjerskim objektima, premijer Zdravko Krivokapić je u četvrtak 6. maja na konferenciji za medije odgovorio da se određene aktivnosti duhovnog karaktera ne mogu svesti samo na epidemiološke mjere.

„To se ne može definisati zemaljskom pričom, to je u domenu metafizike. Svodite me na priču da postoji samo zemaljski svijet. To nije tačno. To što su nas tako učili 50 ili 70 godina je jedna priča ”, kazao je premijer Crne Gore.

Fotogalerija Pričešće vjernika jednom kašičicom na vaskršnjoj liturgiji u Hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici Sveštenstvo Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori služilo je vaskršnju liturgiju u Hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Prisutan je bio veliki broj vjernika. Najveći dio okupljenih nije nosio maske, nije poštovana propisana udaljenost među vjernicima, a pričešćivanje je vršeno jednom kašičicom.

Pisac i kolumnista Andrej Nikolaidis za Radio Slobodna Evropa (RSE) kaže da ga nije iznenadio premijerov „izlet“ u metafiziku i priča o „drugom svijetu“, gdje je crkvu stavio u prvi plan a državu, pravo i epidemiološku situaciju u drugi.

Za Nikolaidisa takva Krivokapićeva izjava predstavlja obračun sa sekularizmom i zapadnim vrijednostima.

„Ovo što radi Krivokapić je kontra reformacija. On se ne obračunava samo sa sekularnim nasljeđem Crne Gore nego i sa sekularizmom u Evropi. Jasno je stavio do znanja da tamo gdje se zakoni države Crne Gore kose sa zakonima onoga što on vidi kao drugi svijet – raj, pakao, vječni mir i vječne muke, ima da važe pravila drugog svijeta“, ocjenjuje Nikolaidis.

Prema njegovim riječima, Krivokapić je naumio da državu uredi prema pravilima drugog svijeta: „Na sličan način je uređena i država Iran“.

Građanski aktivista Vuk Maraš za RSE kaže da bi premijer Krivokapić trebalo konačno da shvati da je izabran na čelo države a ne vjerske organizacije.

Epidemiološke mjere ne važe za vjernike SPC

Sporno je i što je premijer Zdravko Krivokapić indirektno najavio da neće biti sankcionisano kršenje mjera 12. maja, kada pravoslavni hrišćani tradicinalno masovnim litijama, slave dan Svetog Vasilija u Nikšiću.

„Znam za najmanje 20 slučajeva u kojima Sveti Vasilije i danas čuda tvori i sada tražite da uvodimo policiju da sve to zabrani. Nije to isto“, kazao je premijer, ukazujući da sveštenstvo ne može biti odgovorno za kršenje mjera jer ne poziva vjernike u crkve i manastire.

Aktuelnim mjerama Ministarstva zdravlja, vjerski obredi unutar objekta uz prisustvo vjernika, mogu se obavljati uz obezbjeđivanje najmanje 10 kvadrata prostora po osobi a na otvorenom uz najmanje četiri kvadrata po osobi. Obavezno je nošenje maske, zabranjeno je zadržavanje duže od 30 minuta kao i dodirivanje ili bilo kakav fizički kontakt sa predmetima od zajedničke upotrebe.

I dok se poštovanje mjera tokom vjerskih aktivnosti ne kontroliše i ne sankcioniše, nadležni iz Uprave za inspekcijske poslove su prethodnih dana kaznili sa po 2.500 eura više lokala u sedam crnogorskih gradova. Sa po 100 eura je kažnjeno i više građana koji nisu poštovali mjere.

Vuk Maraš je pozvao premijera da prestane da promoviše selektivan pristup po pitanju poštovanja epidemioloških mjera, favorizujući vjernike u odnosu na ostale građane.

„Umjesto što nas premijer poziva da čitamo Bibliju on treba da pročita Ustav i zakone i da shvati da on nije izabrano lice u bilo kojoj vjerskoj zajednici ili organizaciji već predsjednik Vlade koji je zadužen da obezbijedi da se u državi sprovode Ustav i zakoni. Takođe, ako premijer nama poručuje da se prema bilo kojoj grupaciji neće primjenjivati zakoni onda mi imamo problem“, kazao je Maraš.

Kako je naveo, „poštenije“ bi bilo da je ukinuo sve mjere protiv kovida nego što je rekao da će jedni morati da ih poštuju a drugi neće.

S druge strane, Nikolaidis ističe da Krivokapić vrlo dobro zna šta je posao premijera jedne sekularne države, ali da on želi da radi na stvaranju sistema u Crnoj Gori u kojem će nestati svaki trag sekularizma.

„Premijer Krivokapić sve to zna ali prosto misli da tako treba i bojim se da će ovo što on i njegova Vlada rade imati dalekosežne posljedice. Oni sada govore o borbi protiv korupcije i kriminala i to je u redu. Super - tu smo da vam pomognemo da se to odmah završi, ali dajte da dok ne pohapsite sve koje ste naumili, da sačuvamo nešto od Crne Gore. Mene ne zanima bilo koja Crna Gora. Da budem precizan, zanima me sekularna, građanska i evropska Crna Gora“, zaključio je Nikolaidis.

Krivokapić i izjave vezane za vjeru

Krivokapiću ovo nije prvi put da sa funkcije premijera javno promoviše crkvene dogme.

U vaskršnoj poruci 1. maja Krivokapić je poručio da se sa vaskrsenjem dobija novi život, „da nam bude pouka da treba da budemo drugačiji, da preko Vaskrsa doživimo i lično vaskrsenje i očekujemo vječni život“.

Ostala je upamćena i izjava premijera iz novembra prošle godine kada je rekao da je na nogama prebolio korona virus.

„Ako imate vjeru, nemate nikakvih problema, nećete se zaraziti pričešćem istom kašikom sa drugim vjernicima”, rekao je Krivokapić i dodao da vjera pomjera planine.

“Postoje mnogobrojni dokazi kada je neko rekao ako imaš vjere pomjerićeš planinu s jednog na drugo mjesto, pa se to desilo. Stvarno se fizički desilo“, pojasnio je premijer.

Reakcije opozicionih partija

Jedan dio partija opozicije fokus kritike je usmjerio na zakonsku obavezu Vlade da obezbijedi primjenu propisa koje je sama donijela, a drugi upozorio na nejednakost građana zbog selektivnosti.

„Ko je, ako ne Vlada kojom rukovodi Krivokapić nadležna i odgovorna za primjenu propisa i poštovanje epidemioloških mjera? Valjda ovozemaljska vlast treba da vrši svoju funkciju koju ima, a ne predstavnici "nebeskog carstva"“, pitala je poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Stanković.

Njen partijski kolega Raško Konjević u Tvitu je napisao da je nauka čudo.

Opoziciona Demokratska partija socijalista (DPS) poručila je da obeshrabruje nejednakost vjernika - jer u Crnoj Gori niti žive samo vjernici koji pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, niti samo pravoslavni vjernici.

„Pitamo se kako se danas osjećaju, recimo, velikodostojnici Islamske zajednice, koji od prvog dana pandemije nastoje da svojim primjerom ukažu na važnost poštovanja mjera. Zato je još apsurdnije da premijer jedne osione i bahate Vlade izigrava svetca i sa samo njemu dostižnih visina predstavnicima medija besjedi o zemaljskom i onozemaljskom životu", piše u saopštenju.

Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić rekao je sve o doživljaju jednakosti i ravnopravnosti građana, kada je poručio da epidemiološke mjere ne važe kada su u pitanju sveštenici i vjernici samo jedne religijske zajednice u Crnoj Gori, niti će oni snositi bilo kakvu odgovornost za slike koje smo gledali proteklog vikenda, kazali su iz Demokratske partije socijalista.

Srpskoj pravoslavnoj crkvi ovo nije prvi put da krši mjere.

Najveće kršenje mjera bilo je tokom sahrane mitropolita Amfilohija, u novembru prošle godine kada su vjernici, pojedini političari i sveštenstvo u mimohodu ljubili kovčeg ali i ruku mitropolita. Osim toga, rijetko ko je nosio masku a sveštenici su pričešćivali vjernike istom kašikom.

Inače, Crna Gora je Ustavom definisana kao građanska i sekularna država što podrazumijeva uređenje zasnovano na odvojenosti verskih i javnih institucija.