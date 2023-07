Crnogorska vlada i američka kompanija u bitki za unosni domen '.me'

Cijena niska, mogućnosti ogromne

Iako manje atraktivan, sudski vještak Marko Lakić ističe da je domen '.tv', koji koriste određene televizijske stanice, na primjer, mnogo skuplji od crnogorskog.

"Ja za svoj .me domen plaćam 20 eura godišnje. Ukoliko bih zakupio .tv, mislim da je godišnji zakup nekih 50 eura. Tu onda agent ili država ima mnogo više novca da podijele. To je samo za jedan domen. A broj domena koje držva ima je neograničen. E onda to pomnožite sa tom razlikom je li 20 ili 50 eura godišnje".

On je kazao da se to odnosi na obične domene, dok se određeni premijum domeni izdaju na godišnjem nivou od po nekoliko hiljada, do nekoliko desetina hiljada ili stotina hiljada eura na godišnjem nivou.