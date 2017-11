Muk zvanične Podgorice

Presudu suda u Hagu i doživotnu kaznu zatvora generalu Vojske Republike Srpske (VRS) Ratku Mladiću za genocid u Srebrenici komentarisali su lideri najvećih svjetskih institucija, ali je uočeno upadljivo ćutanje zvanične Crne Gore.

Vijest da je general Ratko Mladić nepravosnažno osuđen u Hagu na doživotnu kaznu zatvora prenijeli su kao udarnu svi svjetski mediji. Zabilježene su izjave sa najviših svjetskih adresa, od generalnog sekretara UN, zvaničnika evropskih institucija, generalnog sekretara NATO do lidera zemalja regiona koji su komentarisali presudu za genocid u Srebrenici.

Mediji u Crnoj Gori, od najgledanijih televizijskih kuća do internet portala, su kao naslovnu prenijeli ovu vijest iz Haga, ali se zvanična Crna Gora nije oglasila. Zabilježene su izjave jednog od lidera opozicionog Demokratskog fronta (DF) Andrije Mandića i saopštenja dvije partije koje su konstituenti vladajuće državne koalicije Bošnjačke stranke (BS) i Liberalne partije (LP).

Tražili smo razloge za "upadljivo ćutanje" zvanične Crne Gore, ali i vladajuće Demokratske partije socijalista (DPS) na presudu generalu Ratku Mladiću.

Komentarišući presudu, visoki politički funkcioner Demokratske partije socijalista (DPS) Predrag Sekulić za RSE kaže da nema previše prostora za komentar presuda Haškog tribunala.

"Pa mislim da je veoma važno to što je u samoj presudi istaknuto - da je ovo pitanje pojedinačnog krivca ili krivice pojedinca, a ne krivice čitavog naroda. Sa druge strane, rekao bih da sve ono što se dešava u Hagu ni na koji način ne može da vrati žrtve, ne može da vrati vrijeme, ne može da vrati patnje svih ljudi na tim prostorima. Ali čini mi se da može da bude jedna velika opomena za neka buduća vremena i za neke buduće generale", kazao je visoki funkcioner DPS Predrag Sekulić.

Iako je lider DPS Milo Đukanović u danu saopštavanja presude imao jednosatni televizijski intervju nije bio pitan ali nije ni samoinicijativno komentarisao presudu generalu Mladiću. Podsjetimo, i prilikom presude ratnom lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću rijetke su takođe, bile reakcije zvanične Crne Gore.

A na pitanje RSE zašto se povodom presude generalu Mladiću nije oglasila zvanična Crna Gora, Sekulić kaže:

"Pa vjerujem da nije bilo potrebe nikakve za posebnim oglašavanjem, tim prije što su pozicije svih partija u odnosu na Haški tribunal i na presude tog tribunala veoma jasne. Ne znam zašto potencirate odnosno, zašto to pitate kao da je to nešto što je novo na crnogorskoj političkoj sceni."

Na konstataciju RSE da je pitanje na mjestu jer je to bila glavna vijest svih medija, Sekulić je još dodao:

"Dozvolite, dozvolite... Svaka stranka u Crnoj Gori je jasno saopštila svoje političke stavove i u odnosu na Srebrenicu, i u odnosu na Haški tribunal, i u odnosu na presude Haškog tribunala. Tako da zaista ne mislim da je pitanje umjesno ili da je pitanje zaista bilo potrebno u ovom trenutku", rekao je Sekulić.

Od partija vladajuće crnogorske koalicije, Bošnjačka stranka je saopštila da je "najteža kazna jedini pravičan ishod sudskog postupka za Ratka Mladića, a Liberalna partija je saopštenjem pozdravila presudu ratnom generalu VRS. Od lidera opozicionih stranaka oglasio se samo lider NOVE Andrija Mandić, koji je za portal IN4S kazao da je "sramna" presuda Suda u Hagu.

"Sramna presuda generalu Ratku Mladiću samo potvrđuje da je Haški tribunal antisrpska tvorevina i da je formiran kako bi vodeći političari i oficiri iz našeg naroda bili predstavljeni kao isključivi krivci za građanski rat na području bivše SFRJ", smatra Mandić.

Lider Socijaldemokratske partije (SDP) Ranko Krivokapić je za RSE kazao da je presuda generalu Mladiću presuda jednoj politici.

"Presuda generalu Mladiću je presuda jednoj politici, čije je on bio samo oruđe. I u konačnom, oruđe najtežih zločina, ali ipak samo oruđe. Ne čovjek ni kreacije nego čovjek oruđa politike koja je htjela da vlada na krvi i tlu. I ovo je presuda jednoj politici. Nadam se dovoljno snažna i dovoljno jasna", prokomentarisao je Krivokapić.

A o ćutanju zvanične Crne Gore bivši predsjednik Parlamenta Ranko Krivokapić kazao je kako je to za neke iznenađujuće, ali zapravo nije.

"Znamo da je DPS i njen lider Milo Đukanović čestitao slobodu gospodinu Šešelju iz Haga. Vjerovatno bi i sad čestitao slobodu da je bilo prilike, ali je nemoguće. I ministar unutrašnjih poslova RS jasno je u Strazburu rekao da nije bilo goriva koje im je prodavala Vlada Crne Gore u Srebrenici, Bihaću, kad je čak i Milošević prestao da im dotura gorivo zbog sankcija, ne bi bilo ni onih zločina ni opstanka njihovog političkog projekta", kaže Krivokapić.

Ćutanje DPS-a, dodaje, "je ćutanje o svom udjelu".

"Ćutanje o zajedničkoj politici u tom periodu koju je dijelio i sa Ratkom Mladićem i sa Radovanom Karadžićem. Sve što bi rekli bilo bi samo da navuku na sebe još više bijesa i odgovor onih koje su na kraju izdali. Zajedno su ratovali. A onda su oni, što bi Crnogorci rekli, 'utekli' i sakrili se pod skute suverenističkog pokreta u Crnoj Gori", smatra Krivokapić.

Za Srbiju kazna očekivana

Upadljivo ćutanje zvanične i većinske Crne Gore na presudu generalu Mladiću za političku analitičarku Daliborku Uljarević "nije iznenađenje". Radi se, kaže za RSE Uljarević, o vrlo odgovornom pristupu.

"To je samo kontinuitet stavljanja pod tepih neprijatnih tema iz skorije prošlosti. Svako pošteno otvaranje tih pitanja neminovno bi vodilo i do pitanja političke odgovornosti. Ali možda i neke druge odgovornosti onih koji su Crnom Gorom u periodu tih strašnih zločina vladali, a koji su i danas dio struktura moći ovdje. DPS inače ima svojevrsnu hiperneziju kad je riječ o prošlosti. Odnosno, pojačanu sposobnost pamćenja određenih događaja i sadržaja koji su negativni za njihove oponente, a izraziti zaborav onog što na bilo koji način može biti nezgoda za njih same", zaključila je Uljarević.