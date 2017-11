Žrtve djelimično zadovoljne, iz RS podrška Mladiću

Žrtve zločina za koje je danas u Haškom tribunalu ratni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić osuđen na doživotni zatvor kažu da žrtve nikada ne mogu biti zadovoljne, ali da se radi o istorijskoj presudi. Zvaničnici, analitičari i strane ambasade u BiH ocijenili su presudu važnom za cijeli region, te pozvali na poštivanje presude, dok je iz RS poslana poruka podrške Mladiću.

Prva reakcija majke iz Srebrenice Šuhre Malić nakon presude Ratku Mladiću, koju je danas gledala u Memorijalnom centru u Potočarima, bila je sreća.

"Ja se danas osjećam presretno, bez obzira na tugu koja me je pogodila 1995. godine. Cijeli rat sam bila u Srebrenici, a nisam iz Srebrenice. Ja sam iz Podrinja, opština Bratunac. Osjećam se presretno što sam dočekala, poslije 20 godina, istinu i pravdu", kaže Šuhra Malić.

Munira Subašić iz Udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa kaže kako zna da sud ne sudi po pravdi, ali i da je ipak djelimično zadovoljna doživotnom kaznom.

"Od jedanaest tačaka osuđen je za deset tačaka, samo što u njegovoj presudi ima da je kontaktirao i da je vojska iz Srbije dolazila i da mu je pomagala i u genocidu i svemu drugome. Zato mi, kao žrtve, imamo pravo da tužimo i Srbiju i Republiku Srpsku. I to ćemo i uraditi", kazala je Subašić novinarima u Hagu, te navela kako se nada da će Mladić dočekati i pravosnažnu presudu.

"Mi ćemo se i dalje boriti za istinu, tražićemo pravdu. Znamo da sud ne sudi po pravdi, mi žrtve nikad ne možemo nikad biti zadovoljne, ali ovo je ipak jedna istorijska presuda koja će biti zabilježena i gdje ćemo moći ići dalje", rekla je Munira Subašić.

Predsjednica Udruženja Žene žrtve rata Bakira Hasečić takođe nije zadovoljna presudom jer je u prvoj tački optužnice Ratko Mladić nije osuđen za genocid, već za zločin protiv čovječnosti i protiv običaja ratovanja.

"Mi odlično znamo, kroz svjedočenje i prikupljenih činjenica da je u tim općinama počinjen genocid. Zbog čega u prvostepenoj presudi nije osuđen. Očekujemo da će u žalbenom postupku Tužilaštvo ponovo dokazivati i dokazati da je u šest općina počinjen genocida", kazala je Hasečić za RSE.

Edin Ramulić iz prijedorskog udruženja Izvor, komentarišući činjenicu da Mladiću nije presuđeno za genocid u toj općini, kaže kako je bilo očekivano. Tužilaštvo nije imalo dovoljno forenzičkih dokaza, niti kapaciteta za takvu presudu, smatra on.

"Mislim da je ova presuda sasvim korektna u svakom njenom segmentu, pa i u tom segmentu kada je u pitanju prva tačka, jer Tribunal, nažalost, nije mogao dokazati tu jasno iskazanu namjeru ni u slučaju Ratka Mladića, ali je bitno, ovdje ne govorimo o individualnoj krivici i odgovornosti, nego se zapravo radi o najvišem oficiru - ova presuda definitivno označava i stvarni karakter jedne institucije, a to je Vojska Republike Srpske", ocijenio je Ramulić za RSE.

Predsjednik Saveza logoraša Zeničko-dobojskog kantona i Općinskog udruženja iz Kaknja Zihnija Bašić, koji je prisustvovao izricanju presude, kaže za RSE da je pravda zadovoljena, ali pravičnost nije.

"Kada to kažem da je pravda zadovoljena, mislim da je izveden pred lice pravde i što su se mnoge stvari dokazale ovdje u Tribunalu. Ali sa druge strane, žrtve neće ništa dobiti sa tim izuzev neki duševni mir i moralnu satisfakciju, jer je izišao pred lice pravde, a nikome ne možete vratiti ubijenog, zaklanog, spaljena sela, uništenu infarstrukturu, bogomolje. S te strane govorim da pravičnost nije zadovoljena, pravda da", rekao je Bašić.

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić u izjavi za medije je ocijenio da kazna Mladiću neće vratiti na hiljade stradalih nedužnih civila, ni njihovim porodicama donijeti konačni smiraj, ali je važnost te sudske presude dalekosežna za budućnost cijelog regiona.

"Ratna historija bivše Jugoslavije pisat će se na temelju dokaza i činjenica koje su nedvosmisleno utvrđene u haškim sudnicama, a sve ostalo su dnevnopolitičke reakcije s ciljem da se povijesni značaj današnjeg događaja umanji ili relativizira. Ratko Mladić je u ratu komandovao vojnim jedinicama koje su počinile neke od najgorih zločina u novijoj historiji, njegova odgovornost je utvrđena izvan svake razumne sumnje i on će ostati upamćen samo po svojim zlodjelima", poručio je Zvizdić.

Podrška Mladiću iz RS

Član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao je da se od Haškog suda, koji je tokom mandata prije presude Mladiću Srbima izrekao pet doživotnih kazni i ukupno 758 godina zatvora, Hrvatima 166 godina, a Bošnjacima svega 41,5 godinu, ništa drugo nije moglo ni očekivati.

Ivanić je rekao i da nikako ne treba odustati od podrške Mladiću i da mu treba pružiti maksimalnu pomoć u žalbenom postupku.



"Kada pogledate sve ove stotine godina kazne koje su dobili Srbi i tome dodate podatak da je Haški sud ukupno za sve zločine nad Srbima do sada izrekao svega 50 godina zatvora, to o ovom sudu dovoljno govori", rekao je Ivanić za Fenu, dodajući kako presuda pokazuje da se nastavlja negativan odnos prema Srbima i da će Haški tribunal ostati upamćen po tome da nije dijelio pravdu, već politiku.

"Haški tribunal je umjesto povjerenja donio nepovjerenje. A umjesto pomirenja dovest će do novih političkih sukoba", rekao je član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić.

Nepravda zbog Krajine

Direktor istraživačko dokumentacionog centra Mirsad Tokača kaže kako je doživotna kazna izuzetno bitna, sa ili bez presude o genocidu u šest općina osim Srebrenice. Mada, kaže treba sačekati i žalbu koja bi mogla ispraviti ono što prvostepenom nije rečeno.

“Iskreno govoreći, Sud se zadržao u okvirima onoga što je do sada presuđivano. Meni je bila prva tačka optužnice isto tako važna kao i sve ostale, ako ne i važnija, jer je moja teza od početka bila, i ostaje, da je genocid zapravo počinjen u 1992. godini. Nažalost, Sud se drži te prakse da problem genocida reducira na lokalnu zajednicu, umjesto da se uzmu sve te općine koje su u pitanju, u svom zbiru, u svojoj cjelini. Dakle, Sud je ocijenio da, kako oni kažu, broj ubijenih nije supstancijalno toliko veliki da bi se moglo reći da je to bio genocid odnosno da su bile genocidne namjere. Presuda je u cjelini u redu, i sa tom i bez te tačke, on je dobio doživotnu robiju, a presuda ima svoju simboličnu vrijednost – najveći dio, 95 posto optužnice je dokazano i sudski potvrđeno", smatra Tokača.



Sociolog, pravnik i politički analitičar iz Banjaluke Srđan Šušnica, komentirajući presudu, smatra kako je Tribunal trebao uzeti u obzir i dešavanja u Krajini, navodeći kako je genocid u Srebrenici završna faza onoga što je počelo ranije. Pravda je, ocjenjuje on stoga, djelomično zadovoljena.

"Haški tribunal nije uzeo u obzir onaj hirurški precizan, hirurški sistematičan progon, istrebljenje koje je imalo sve elemente genocida, koji se desio u prvoj fazi agresije na Bosnu i Hercegovinu, znači 1992.-1993. u Bosanskoj Krajini. Mislim da je tu učinjena velika nepravda, i prema žrtvama i prema državi Bosni i Hercegovini. Kada su u pitanju posljedice genocida, ja ne vidim kako su manje posljedice genocida u Prijedoru, u kojem je 52 posto populacije opštine Prijedor prognano, od čega više od 3.800 ubijeno, od čega su dvoje djece", prokomentarisao je za medije Šušnica.

Apel da se presuda prihvati

Ambasada SAD-a u Sarajevu smatra današnju presudu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u slučaju protiv Ratka Mladića važnim korakom ka utvrđivanju odgovornosti pojedinaca koji su uzrokovali strašne patnje građana Bosne i Hercegovine.

"Između ostalih zločina, Mladić je proglašen krivim za zločin genocida u Srebrenici 1995. godine, zločine protiv čovječnosti i progone širom zemlje, teroriziranje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika mirovnih trupa UN za taoce. Nadamo se da će ova presuda žrtvama i njihovim porodicama donijeti smiraj i dati osjećaj da je pravda barem donekle zadovoljena", navedeno je u saopštenju Ambasade SAD.

Iz Ambasade je upućen "apel svim stranama da prihvate ovu presudu i ponovno se okrenu kontinuiranom angažmanu na pomirenju i mirnom zajedničkom životu koji su neophodni za budućnost stabilne, sigurne Bosne i Hercegovine u kojoj su zaštićena prava svih njenih građana".

Poštovanje žrtvama

"Današnja presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u slučaju Ratka Mladića se dotiče nekih od najmračnijih i najtragičnijih događaja u nedavnoj historiji Bosne i Hercegovine, Zapadnog Balkana i Evrope, uključujući genocid počinjen u Srebrenici. Ostvarivanje pravde i borba protiv nekažnjivosti najstrašnijih zločina je osnovna ljudska obaveza. Suosjećamo sa preživjelima i onima koji su izgubili svoje najmilije", navedeno je u saopštenju portparola EU Maje Kocijančič.

Iako ne komentarišemo pojedinačne presude, u potpunosti poštujemo odluke MKSJ-a i podržavamo njegov rad. Snažno naglašavamo potrebu za potpunom saradnjom sa MKSJ-om, kao i sa njegovim nasljednikom, Mehanizmom za međunarodne krivične sudove.

EU je poručila kako se "nada da su sve zemlje u regionu odlučne i opredijeljene radu u cilju pomirenja, regionalne saradnje i dobrosusjedskih odnosa, te da očekuje od svih političkih lidera u regionu da iskažu poštovanje žrtvama kroz zastupanje i poštivanje ovih opredjeljenja".

Važan podsjetnik

Ovo predstavlja značajan trenutak za međunarodnu pravdu i šalje moćnu poruku širom svijeta da nekažnjavanje ne može i neće biti tolerisano, ocijenio je John Dalhuisen, direktor Europe Amnesty International.

"Današnja presuda okončala je pokušaje Ratka Mladića da izbjegne odgovornost za smrt, silovanje i deportaciju hiljada žrtava bosanskih Muslimana i Hrvata", rekao je John Dalhuisen.

"Takođe je važan podsjetnik, više od 20 godina nakon rata u BiH, da je neriješeno hiljade slučajeva prisilnih nestanaka, a žrtvama i njihovim porodicama nastavlja se uskraćivati pristup pravdi, istini i reparaciji", ocijeno je Dalhuisen.