U Crnoj Gori uhapšena osoba koju SAD potražuju zbog cyber kriminala u korist Iranske revolucionarne garde

Pripadnici crnogorske policije uhapsili su u Kotoru A.B (39) lice koje Sjedinjene Države traže zbog organizovanih hakerskih napada, računarske prevare i krađe identiteta, a koje se dovodi u vezu sa Iranskom revolucionarnom gardom, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.

Hapšenje je sprovedeno u saradnji sa američkim Federalnim istražnim biroom (FBI), a A.B. koji ima državljanstvo Turske i Irana se smatra visokoprofilnom metom.

On je uhapšen radi obezbjeđivanja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Njujorku, po više optužbi.

Kako se navodi u saopštenju on je optužen za tri krivična djela: zavjera radi izvršenja računarske prevare i hakovanja računara, kao i krađe identiteta, i to na način što je od 2013. godine kao saradnik pravnog lica sa teritorije Irana sprovodio masovne hakerske napade na infrastrukturu Sjedinjenih Američkih Država – na preko 150 Univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama, uzrokujući štetu koja se procjenjuje na više od 3.4 milijarde američkih dolara.

Ukradeni podaci, kao i pristup kompromitovanim univerzitetskim nalozima, korišteni su u korist Korpusa iranske revolucionarne garde (IRGC) i drugih iranskih korisnika, uključujući univerzitete sa sjedištem u Iranu, navodi se u saopštenju.

Iranska revolucionarna garda su elitne vojne snage Irana koje direktno odgovaraju vrhovnom vođi Mojtabi Khamneiju.

Stručnjaci kažu da su rat i sigurnost Irana posle smrti Alija Hamneija omogućili IRGC-u da igra centralnu ulogu u unutrašnjim i spoljnim poslovima zemlje.

Iz crnogorskog MUPA-a su također saopštili da su tim za međunarodne potrage NCB Interpola Podgorica i FBI u prethodne tri godine sarađivali na lociranju i lišavanju sedam lica u Crnoj Gori.

"A koja lica su se potraživala od strane FBI-a i pravosudnih organa Sjedinjenih Američkih Država. Sva navedena lica su u vrlo kratkom roku i na osnovu precizne razmjene obavještajnih podataka locirana i lišena slobode od strane FAST tima na našoj teritoriji", piše u saopštenju.

Osoba A.B. će u zakonom previđenom roku biti sprovedeno sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, radi daljeg postupka u vezi sa izručenjem ove osobe nadležnim organima SAD-a.