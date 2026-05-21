Crna Gora obilježava 20 godina od obnove državne nezavisnosti

U brojne svečanosti, koncerte i poruke zvaničnika da evropski put, građansko jedinstvo i jačanje institucija ostaju ključni prioriteti države, Crna Gora 21. maja obilježava 20 godina od referenduma 2006. godine kada je obnovila državnu nezavisnost.

Time je nakon 88 godina, obnovljena crnogorska nezavisnost.

Na referendumu je glasalo 86,5 odsto od ukupnog broja birača. Nezavisnost je podržalo 55,5 odsto, dok je za ostanak u zajedničkoj državi sa Srbijom bilo 44,5 odsto građana.

A danas, 20 godina kasnije, prema istraživanjima javnog mnjenja, ideju nezavisne Crne Gore podržalo bi oko 70 odsto građana.

Kampanju za nezavisnost predvodio je lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Referendumsko pitanje je glasilo: "Želite li da Republika Crna Gora bude nezavisna država sa punim međunarodnopravnim subjektivitetom?"

Referendumska kampanja protekla je u atmosferi tenzija između pristalica Bloka za nezavisnu Crnu Goru i prosrpskih partija okupljenih u Bloku za zajedničku državu sa Srbijom.

Manjinski narodi bili su dio bloka za nezavisnost.

Crnogorski premijer Milojko Spajić izjavio je u srijedu da dvije decenije od obnove nezavisnosti, Crna Gora ima ideju koja je spaja i vodi – "evropska Crna Gora i projekat ujedinjene Evrope".

Na svečanosti u Vinogradu "13. jul Plantaže" povodom obilježavanja 20 godina nezavisnosti Crne Gore, Spajić je rekao da da je referendum 2006. o statusu Crne Gore bio veliki, ali tek prvi korak u izgradnji države, prenela je Radio-televizija Crne Gore.

Dvadeset godina nakon referenduma, Crna Gora je međunarodno priznata država, članica NATO-a i "prva naredna" kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji, ali i država dubokih podjela i snažnog uticaja Srpske pravoslavne crkve.

Za 20 godina, Crna Gora je stigla na korak do članstva u Evropskoj uniji, a u NATO je ušla 2017. Prošla je i kroz brojna politička previranja, ali i doživjela mirnu smjenu vlasti 2020., kada su pobjednici sa referenduma svoje mjesto ustupili najvećim dijelom onima koji su 2006. bili za zajednicu sa Srbijom.

Broj stanovnika Crne Gore jeste porastao u posljednje dvije decenije, ali samo neznatno, između ostalog i zbog toga što su brojni mladi ljudi otišli u inostranstvo.

Ono što je ostalo isto, iako u manjem obimu, jesu referendumske podjele iz 2006. koje su uglavnom političke prirode.

Vlada Crne Gore planira trodnevni program u Podgorici uz koncerte svjetskih i domaćih muzičkih zvijezda, a nasuprot tome dio crnogorskih opština najavljuje da neće obilježavati Dan nezavisnosti.