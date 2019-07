Upitni etički standardi u crnogorskim medijima

Medijske slobode u Crnoj Gori su godinama u opadanju na šta ukazuju i brojni izvještaji sa međunarodnih adresa, a kao jedan od jasnih simptoma nazatka je i stanje u vezi sa etikom u medijima. Na to ukazuju predstavnici EU u Crnoj Gori, ali i sami novinari i medijski radnici. Zašto se etički standardi sve manje poštuju i u kojoj mjeri je za takvo stanje odgovorna država, a koliko sami mediji?

Opisujući stanje u vezi sa poštovanjem etičkih standarda u izvještavanju medija u Crnoj Gori, direktor regionalne Medijske asocijacije jugoistočne Evrope (MAJE) Vuk Maraš za RAdio Slobodna Evropa (RSE) kaže da situacija nikada nije bila gora i da su za to odgovorni mediji bliski vlasti u kojima se njeni kritičari na najbrutalniji način pokušavaju lično i profesionalno diskreditovati:

"Nažalost, Crna Gora je dotakla dno. Primjera toga šta su ti mediji ovdje radili jako je malo na globalnom nivou i možemo ih naći samo još u nekim nerazvijenim afričkim zemljama. Dakle, imali smo slučajeve gdje se politički protivnici ili kritičari rada institucija vlasti, tretiraju na najgori mogući način, lično i profesionalno, iznose se neistine a ne dozvoljava se prozvanim osobama da to demantuju. Ti mediji vode kampanju iako im sud kaže da to ne rade, ti mediji to rade iako im nadležni organi kažu da to nije u skladu sa etičkim kodeksom. No, to se toleriše i to je ponašanje očigledno dozvoljeno", navodi Maraš.

Etika u crnogorskim medijima trpi zbog toga što, osim medija koji imaju jasno utvrđene etičke standarde i trude se da ih poštuju, postoje i oni kojima je jedini cilj senzacionalizam po bilo koju cijenu, ističe izvršna direktorica Vijesti Marijana Kadić Bojanić.

"Prosto imamo medije i antimedije, gdje se ovi drugi ne pridržavaju ni jednog člana etičkog kodeksa, a prije svega onoga da treba govoriti istinu i da treba bespoštedno tragati za tom istinom, čak i ako imate problema kao što smo imali u zadnjih 15 godina poput brojnih napada na novinare, kao što je napad na koleginicu Oliveru Lakić ili ubistvo kolege, urednika dnevnika Dan, Duška Jovanovića", kaže Kadić Bojanić.

Evropska komisija je u posljednjem izvještaju o napretku Crne Gore na njenom putu ka članstvu u EU ukazala na problem poštivanja etičkih standarda u medijima, ističe šef delegacije EU u Crnoj Gori Aivo Orav. On ponovo ukazuje na potrebu samoregulacije u crnogorskim medijima.

"Samoregulacija je i dalje slaba strana u Crnoj Gori, kao što smo i naveli u nedavno objavljenom godišnjem izvještaju Evropske komisije. Mi ćemo insistirati i dalje da se profesionalni standardi u medijskom izvještavanju moraju poboljšati i da se mora stvoriti klima u društvu u kojoj sloboda izražavanja ne može biti zloupotrijebljena. Insistiraćemo na tome, etički kodeks se mora bolje primjeniti", poručuje Orav.

Problema izostanka samoregulacije u medijima svjesni su i u državi, poručuje ministar pravde Zoran Pažin.

"Vlada neće žaliti ni truda ni sredstava da potpomogne uspostavljanje funkcionalnog samoregulatornog medijskog mehanizma, bez ikakve ambicije Vlade da se miješa u uređivačku politiku medija, a još manje ambicije da arbitrira po pitanju medijske etike", istakao je ministar Pažin.

Inače, Evropska komisija je u izvještaju o napretku Crne Gore za 2019. godinu, između ostalog, saopštila da nema napretka u procesuiranju napada na novinare. Samo od 2014 dogodila su se 33 napada na novinare u Crnoj Gori, od čega je većina ostala neriješena.

U svom izvještaju Evropska komisija je takođe navela da ih brine "politički upliv u Savjet Javnog servisa", kao i to što "medijska scena u Crnoj Gori ostaje visoko polarizovana i nema dovoljnog razumijevanja uloge medijskih sloboda".

Urednica Prvog programa Javnog servisa TVCG, medija koji dominantno kritikovan u izvještajima Evropske komisije, Aleksandra Pavićević je rekla da ne bježe od kritike, "ali da ne prihvataju kritizerstvo i paušalne ocjene o njihovom radu", ističući da taj medij ne čini samo 15 minuta Dnevnika, glavne informativne emisije.

Vuk Maraš ocjenjuje da je Javni servis najodgovorniji među medijima za poštovanje etičkih, ali i profesionalnih, standarda i podsjeća Pavićević na nezadovoljstvo dijela javnosti zbog, kako je naveo, neobjektivnog uređivanja glavne informativne emisije RTVCG.

"Recite mi da li za 14 miliona eura koje svake godine kao Javni servis uzmete iz moga džepa kao poreskog obveznika i džepova svih drugih građana Crne Gore možemo da očekujemo elementarno objektivno i nepristrasno novinarstvo, za razliku od ovoga što imamo sada, i kada to možemo da očekujemo", pitao je Maraš, na šta je Pavićević odgovorila:

"Pitali ste me nešto na šta rijetko ko može da vam da odgovor. Ono što ja mogu da kažem jeste da se mi trudimo i težimo da radimo tako da informišemo građane pravovremeno i objektivno. Kada će svaki građanin osjetiti da je i to njegov Javni servis, to zavisi od toga šta on želi da čuje."

Prema podacima međunarodne organizacije Reporteri bez granica, Crna Gora je na 104 mjestu po medijskim slobodama i najgore je rangirana od svih bivših jugoslovenskih republika.