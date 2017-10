Slučaj 'Carina': Pokrenuta istraga, Mugoša saslušan

Specijalno državno tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju naredilo je istragu u slučaju "Carine", a tim povodom je u svojstvu osumnjičenog saslušan bivši dugogodišnji gradonačelnik Podgorice i bivši ambasador Crne Gore u Sloveniji Miomir Mugoša.

To je potvrđeno RSE u Vrhovnom državnom tužilaštvu iz kojeg zbog tajnosti i zaštite istražnog postupka nijesu mogli da saopšte više detalja.

Proteklog vikenda gotovo svi domaći mediji objavili su informaciju da tužilaštvo Miomira Mugošu sumnjiči da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja u poslu u kojem je, prema ranijim informacijama, opština Podgorica oštećena za preko 11 miliona eura. Za sada ostaje nepoznanica da li je Mugoša jedini osumnjičeni u slučaju "Carine".

Pokušali smo da povodom informacije da je protiv njega pokrenuta istraga dobijemo komentar od gospodina Mugoše, ali smo nakon kraćeg razgovora ostali uskraćeni za više pojedinosti:

Nevladina organizacija MANS je 17. oktobra 2007. godine Vrhovnom državnom tužilaštvu podnijela prvu krivičnu prijavu protiv Mugoše i direktora Direkcije za imovinu Dragana Đukića, zbog sumnje da su u postupku prenosa prava opštinskog zemljišta na kompaniju "Carine" zloupotrijebili položaj i oštetili budžet glavnog grada za preko 11 miliona eura. Ta prijava je godinu kasnije odbačena, a predmet je zapečaćen.

Ipak, taj slučaj je ponovo otvoren u novembru 2015. godine, na prijedlog glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića.

U međuvremenu, 2010. godine, Osnovni sud u Podgorici poništio je ugovor opštine i kompanije "Carine" o prodaji opštinskog zemljišta iz 2007. godine. Na javnoj licitaciji ponuđeno je više od 13 miliona eura za zemljište, ali je posebnom pogodbom kupca i prodavca prodato za dva i po miliona.

Vlasnik "Carina" Čedomir Popović važio je u to vrijeme za Mugošinog bliskog prijatelja i saradnika, a smatralo se i da Mugoša lično u, formalno Popovićevom biznisu, ima svoj udio.

Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS za RSE podsjeća na ključne informacije do kojih su oni došli tokom istraživanja slučaja "Carine":

"Najjednostavnije rečeno - vrijedno gradsko zemljište na Starom aerodromu je prodato od strane Miomira Mugoše kompaniji Carine mimo tendera i za vrijednost koja je nekoliko puta bila niža od one koju bi to zemljište potiglo da je bilo prodato na javnom tenderu. Ovdje govorim o nekoj razlici od 7 do 8 miliona eura koje je Čedomir Popović, vlasnik ove kompanije manje platio za to gradsko zemljište. Da li je Miomir Mugoša dobio nešto za uzvrat od Popovićeve kompanije, da li je u pitanju korupcija, mito i koji je to bio iznos je prvo što tužilaštvo u ovom slučaju treba da istražuje", kaže Milovac.

Kasnijom odlukom Vrhovnog suda kompaniji Carine je naloženo da vrati zemljište od 15.205 kvadratnih metara, a glavnom gradu da toj firmi vrati 2,5 miliona eura, koliko je plaćeno sporno zemljište.

I pored toga što je zemljište odlukom Vrhovnog suda vraćeno u vlasništvo glavnog grada, Mugoša je krajem 2011. godine donio odluku o ponovnom prenosu zemljišta na Carine i to po istoj cijeni kao i 2007. godine, kada su prvi put sklopljeni sporni ugovori.

Dejan Milovac kaže da slučaj "Carine" nije jedini u koji je umiješan bivši gradonačelnik i kojim bi u tužilaštvo trebalo da se pozabave:

"Prije svega, to je nekoliko slučajeva gdje smo utvrdili da je planska dokumentacija u Glavnom gradu mijenjana kako bi se ili legalizovale zgrade ili omogućavalo da investitori kao što su Čelebić, Zetagradnja, Normal kompani i drugi mogli da grade više spratova nego što je bilo predviđeno planom. Tu je i još nekoliko slučajeva razmjene zemljišta, legalizacije objekata, te nelegalnog rušenja nelegalnih objekata", napominje Milovac.

Ime Miomira Mugoše, koga su tokom višegodišnjeg stolovanja na mjestu prvog čovjeka Glavnog grada mnogi nazivali neprikosnovenim vladarem Podgorice, pominjano je u javnosti i u slučaju izbacivanja sa posla slabovide Marijane Mugoše zbog psa vodiča, a pogotovo u vezi sa napadom na ekipu Vijesti kada su se tadašnji gradonačelnik i njegov sin Miljan fizički obračunali sa fotoreporterom tog lista Borisom Pejovićem i urednikom Mihailom Jovovićem, koji je zadobio i teške tjelesne povrede.

Inače, prije dolaska na mjesto gradonačelnika Podgorice, Miomir Mugoša radio je u podgoričkoj Hirurškoj klinici, a neko vrijeme je bio i direktor Kliničkog centra Crne Gore. Tokom 90-ih bio je ministar zdravlja pa onda rada i socijalnog staranja, da bi jula 2000. godine bio izabran za predsjednika Opštine Podgorica, a 2006. godine, na neposrednim izborima za gradonačelnika glavnog grada. Član je vladajuće Demokratske partije socijalista.