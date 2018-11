Diplomatije Crne Gore i Srbije traže rješenje za odbjeglu Milić

Još uvijek se ne nazire rješenje nesvakidašnje pravno političke situacije u Crnoj Gori, koja se odnosi na optuženu u sudskom procesu „državni udar“ Branku Milić koja se peti dan nalazi u Ambasadi Republike Srbije gdje je našla utočište.

Ni najviši zvaničnici Crne Gore i Srbije nisu sigurni kako će odbjegla Milić ponovo biti dostupna crnogorskim pravosudnim institucijama.

Komentarišući situaciju u kojoj je Branka Milić, optužena za stvaranje kriminalne organizacije u slučaju „pokušaj terorizma“ ili „državni udar“, iz sudnice pobjegla u Ambasadu Republike Srbije u Podgorici, crnogorski premijer Duško Marković je saopštio da očekuje da ona bude ponovo dostupna crnogorskom pravosuđu.

„Ova gospođa je zatražila utočište u Ambasadi Srbije, to srpska ambasada nije ni očekivala. Naše ministarstvo je pozvalo ambasadora i tražilo objašnjenja. Ostavljeno je par dana da se to objašnjenje dâ. Ono što ja očekujem i ono što sudska vlast u Crnoj Gori očekuje je da ona bude dostupna pravosudnim organima radi daljeg sprovođenja postupka“, kazao je Marković.

Premijer Marković je negirao da ova situacija može narušiti odnose sa zvaničnom Srbijom.

„Zašto bi narušilo odnose? To nisu odnosi dvije vlade, to se tiče ponašanja jednog učesnika u sudskom postupku. Postoje procedure da se to razriješi po međunarodnim standardima i međunarodnim ugovorima između dvije države. Ona mora biti dostupna pravosudnim organima radii daljeg vođenja postupka“, dodao je Marković.

Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić je, odgovarajući na novinarsko pitanje, rekao da Ambasada Srbije nije znala da će Branka Milić ostati na toj lokaciji i naveo da od crnogorskih državnih organa očekuju konkretan zahtjev koga za sada nema.

„To je sada i pravno pitanje. Za sada nismo dobili nikakav zvanični zahtjev od crnogorske strane, o tome šta se od nas traži. Mi ne možemo uskratiti boravak (u ambasadi) našem državljaninu. Ali kažem, treba da se pronađe najbolje moguće rješenje koje predstavlja izlazak iz ove situacije. Mi smo upitani od strane crnogorskog ministarstva o zvaničnom stavu Srbije o konkretnom slučaju, ali taj zvanični stav treba da se temelji na zahtjevu koji dobijemo. Nikakvog zahtjeva nije bilo. Šta se od nas sada traži? Da li da se ona privede, da se ona uhapsi? Pošto je riječ o Ambasadi koja je eksteritorijalna, hapšenja na našoj teritoriji ne može biti bez naše saglasnosti“, rekao je ministar Dačić.

Branka Milić je u petak demonstrativno napustila sudnicu nezadovoljna načinom na koji je doktor Miodrag Šoć analizirao njeno zdravstveno stanje.

Sudija Suzana Mugoša, sudsko i policijsko obezbjeđenje nisu reagovali na izlazak Branke Milić u toku glavnog pretresa, nakon čega se Milić uputila ka Ambasadi Srbije.

U pismu javnosti optužena Milić nije jasno navela da li će se vratiti na suđenje ili pod kojim uslovima, a sudija Suzana Mugoša joj je odredila pritvor.

U međuvremenu su razgovore obavili diplomatski predstavnici Crne Gore i Srbije o načinu izlaska iz situacije.

Činjenica da je optužena Branka Milić ušla u Ambasadu Srbije čija je državljanka, a pri tom joj se sudi u Crnoj Gori, za advokata i nekadašnjeg ministra pravde Dragana Šoća predstavlja situaciju koja bi se mogla riješiti diplomatski i dogovorom.

„Vjerujem da će doći do nekog elegantnog rješenja, jer nijesam siguran da je Srbiji u interesu da se sad inati na taj način što će držati gospođu Milić u svojoj ambasadi ko zna koliko. I vjerujem da će kroz izvjesno vrijeme se stvari ohladiti i onda će, kao što se to mnogo puta dešavalo između dvije države, naći neko elegantno rješenje da se problem razriješi a da nijedna od strana, na bilo koji način ne bude unižena, ili da se neko može smatrati pobjednikom a neko poraženim. Jedno od mogućih rješenja je da se Milić ukine odluka o pritvoru i na taj način otvori prostor da ona izađe iz Ambasade i da se, na neki način, izdaju garancije da se to nikada više neće dešavati. Moguće je da će naša strana uputiti formalni zahtjev, pa će onda srbijanska strana dati neki odgovor, koji u startu može čak biti odbijajući. Može i da se desi da se donese odluka da se ne žuri, dok se ne nađe u kuloarima i tihom diplomatijom izlaz. Kad se izlaz nađe onda se to formalizuje“, ocijenio je advokat Šoć.