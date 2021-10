Ograđivanje od bivšeg reisa koji je hvalio Putina i kritizirao EU

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini ogradila se od stavova bivšeg reisu-l-ulema u BiH Mustafe Cerića koji je tokom inauguracije predsjednika Čečenije Ramzana Kadirova, 5. oktobra, pohvalio ruskog predsjednika Vladimira Putina, a kritizirao politiku Europske unije prema BiH.

"Bivši reisu-l-ulema dr. Mustafa-ef. Cerić nema mandat predstavljanja zvaničnih stavova Rijaseta Islamske zajednice", izjavio je direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Razim Čolić.

Čolić je naglasio kako je bivši reis Cerić u Groznom dao izjavu koja izražava "isključivo njegov lični stav".

Bivši reisu-l-ulema u BiH u Čečeniju je otišao kako bi pratio inauguraciju za četvrti mandat Kadirova u ruskoj republici u regiji Kavkaza, Čečeniji.

Na svom Facebook profilu o posjeti je, između ostalog, pisao o sličnostima gradova Grozni i Sarajevo, odnosno o obnovi zemalja nakon sukoba.

"Naravno, najvažnije od svega je da se Bosna integrirala u euroatlantske integracije, prije svega NATO i EU bez kompliciranih uvjeta, koje Bosna nikad neće ispuniti u dogovoru s negatorima genocida, ali Bosna ima srce i dušu da poput Čečenije prihvati svoju sudbinu na način da joj se omogući da diše u Europi svojim plućima.

Ako Europa ne zna kako da to uradi, neka dođe ovdje u Grozni, ovdje u Čečeniju, da vidi i nauči kako to Vladimir Putin radi u kooperaciji s Ramzanom Kadirovim", poručio je bivši reis.

On je napisao i ovo:

“Ruska vojna sila je Grozni sravnila sa zemljom poput japanske Hirošime i Nagasakija.

No, zahvaljujući hrabrosti i mudrosti Hadži Ahmeta Abdulhamidovića Kadirova, koji je otišao u Moskvu kod Vladimira Putina i sklopio mir s njim, Grozni je danas grad, gdje nema ni traga od rata i stradanja.

Sarajevo nije bilo sravnjeno sa zemljom kao Grozni, ali razlika između ova dva grada je danas velika u obnovi i razvoju. Čečenija je integrirana u Rusku Federaciju kao ravnopravna Republika. Nažalost, Bosna nije integrirana ni nakon genocida u Europsku uniju.“

Veze Cerića i Europskog muslimanskog foruma

Tokom posjete Cerić je u Groznom bio gost Europskog muslimanskog foruma, organizacije koja za sebe kaže da je zajednička organizacije musliman u Europi.

Na čelu Foruma je Abdul-Vahed Nijazov, koji je, također, na čelu moskovskog Islamskog kulturnog centra, javnog odjela ruskog službenog vijeća muftija, tijela povezanog s Kremljem.

Aktivnosti ove organizacije imaju veze s promocijom trenutnog predsjednika Čečenije, bliskog Putinu, ali i njegova oca, prvog čečenskog predsjednika Ahmada Kadirova, nekadašnjeg pobunjenika protiv Rusije koji je prešao na stranu Moskve i koji je ubijen 2004. godine.

U julu 2021. Europski muslimanski forum je u BiH najavio ulaganje u grad Zavidoviće, tražeći zauzvrat da ulica u ovom mjestu nosi ime prvog predsjednika Čečenije.

Krajem juna, predstavnici Foruma posjetili su i Novi Pazar, grad s većinski muslimanskim stanovništvom na jugu Srbije, kada je s Islamskom zajednicom u Srbiji (IZuS), dogovoreno da će Forum pomoći izgradnju vjerske škole koja će biti nazvana također po prvom predsjedniku Čečenije Ahmadu Kadirovu.

Bivši reis Cerić u vezi s ovim posjetama i najavama je za Radio Slobodna Evropa tada kazao da ne zna mnogo o Forumu.

"Nisam se upoznao mnogo s detaljima i kako je to sve nastalo. Shvatio sam da je ideja da razgovaraju muslimani autohtoni u Europi, to znači imate na Balkanu Albance i Bošnjake i imate u dolini Volge i na Kavkazu Tatare i ostale. Za usporedbu u odnosu na Arape. To ima smisla samo toliko koliko može poslužiti muslimanima da kreiraju suživot u Europi", rekao je ranije Cerić.

Cerić: Islamska zajednica u BiH nije ničija babovina

Nakon što je Islamska zajednica u BiH odbacila Cerićeve stavove o EU i Putinu, bivši reis je na Facebooku i sam potvrdio da je to isključivo njego stav.

Međutim, kritički se osvrnuo na „ograđivanje“.

"U Bošnjaka se najlakše odreći svoga insana", napisao je.

Imao je i ovu poruku za direktora Uprave za vjerske poslove: "Bivši ambasadore Razime Čoliću, u tome je problem, a ne u mom ličnom stavu, koji nije prošao 'kanale' i "procedure" Islamske zajednice, koja, by the way, nije ničija babovina već opće dobro muslimana među koje, ako mi dozvoliš, i sebe ubrajam."

Cerić je, treba napomenuti, "savjetnik reisu-l-uleme Husein-ef. Kavazovića za islamski svijet", kako je to definirano u Islamskoj zajednici u BiH.

"Islamska zajednica je organizacija koja ima kanale i procedure prilikom iznošenja zvaničnih stavova, što s ovom izjavom dr. Cerića nije bio slučaj. Svakako, dr. Cerić kao pojedinac često iskoristi slobodu za izražavanje ličnih stavova, na što ima puno pravo", naveli su u svojoj reakciji na Cerićeve kritike spram EU i pohvale Putinu i Kadirovu.

I ranije su iz IZ u BiH aktivnosti Europskog muslimanskog foruma ocijenili kao "nejasnu rusku priču".

U julu se reisu-l-ulema Kavazović nije želio sastati s predstavnicima ovog foruma.

"Nisam vidio ništa dobro u onome što su rekli", kazao je Čolić za RSE u julu, nakon sastanka delegacije Foruma i predstavnika IZ u BiH.

Čolić je kazao i da se predsjednik Foruma Nijazov predstavio kao predsjednik i predstavnik svih muslimana u Europi, što, kaže, nije ideja koju Islamska zajednica može podržati.

Ko je Ramzan Kadirov i kakve su njegove veze s Putinom?

Sin prvog predsjednika Čečenije Ahmada Kadirova je Ramzan Kadirov, današnji autokratski vladar Čečenije blizak Moskvi i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

Ramzan Kadirov je vlast preuzeo 2007. godine, a optuživan je za kršenje prava, mučenje, hapšenje LGBTIQ osoba, atentate na protivnike i kritičare i osvete nad članovima njihovih porodica. Negira optužbe, iako često javno prijeti svojim neprijateljima.

Međutim, na inauguraciji za četvrti mandat, 5. oktobra, čečenski moćnik obećao je da će "štititi ljudska prava".

Inauguracija, koja se poklopila s njegovim 45. rođendanom, dogodila se gotovo dvije sedmice nakon što je osvojio 99,97 posto glasova na prošlomjesečnim ruskim izborima.

Izbori u ruskoj regiji općenito su smatrani samo simboličnim jer se nije suočio s pravim izazovom, piše Radio Slobodna Evropa na engleskom jeziku.

Kritičari Kremlja kažu da je Putin zatvorio oči pred zlostavljanjima i kršenjima koja je izveo Kadirov jer se oslanja na bivšeg zapovjednika pobunjenika za kontrolu separatističkih osjećaja i nasilja u Čečeniji.

Čečenija je prošla kroz dva razorna postsovjetska rata i islamističku pobunu koja se proširila na druge uglavnom muslimanske regije na sjevernom Kavkazu.