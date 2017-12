Naprednjačka demonstracija moći

Većinom glasova, 150 za i 12 protiv, Skupština Srbije je usvojila Predlog Zakona o budžetu za 2018. godinu.

Srbija tako u novu godinu ulazi sa budžetom o kome se nije ozbiljno raspravljalo pod krovom njenog Parlamenta, ovlašćenog za usvajanje tog akta.

Tu se poslednjih dana događala retko viđena praksa i u Skupštini Srbije, oslikana u činjenici da su rad najvišeg zakonodavnog tela praktično blokirali poslanici vladajuće koalicije iz redova Srpske napredne stranke (SNS), partije predsednika države Aleksandra Vučića.

Oni su podneli više od 300 amandmana na dva zakonska predloga, da bi ih posle tri dana rasprave koja je uglavnom bila svrha sama sebi jednostavno povukli.

Ukupno zagarantovanih 600 minuta potrošeno je kroz neprekidno predlaganje i obrazlaganje amandmana predstavnika vladajuće većine o dva akta: Zakonu o rebalansu budžeta za 2017. i pravnoj normi kojom se menja - Zakona o budžetskom sistemu.

To je, ispostavilo se, drastično umanjilo vreme za debatu koje na raspolaganju imaju parlamentarne stranke.

Dok predstavnici vlasti to ocenjuju legitimnom parlamentarnom borbom, u fokusu je i nedoumica - radi li se o svojevrsnom obesmišljavanju parlamentarnih i demokratskih procedura, te o nasilju nad opozicijom?

"Svrha takvog poteza je da se ukine prostor za rasprave. Mali prostor koji za to postoji u parlamentu, ali i da se potroši vreme kako opozicija ne bi stigla da kaže apsolutno ništa", navodi Dušan Spasojević, docent na beogradskom Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

"Iako je uticaj toga što bi opozicija rekla krajnje marginalan, Srpska napredna stranka (SNS) je odlučila da im ne dopusti ni to malo prostora i šansi. Da naprosto demonstrira svoju nadmoć i u parlamentu", kaže Spasojević u razgovoru za RSE.

Imajući u vidu krizu koja potresa javnu sferu i zabrinjavajući položaj medija u Srbiji (koji su od dolaska na vlast Aleksadnra Vučića 2014. na udaru vlasti - što je u poslednjem izveštaju navela nevladina organizacija Fridom haus - Freedom House) Spasojević ne vidi način na koji bi se prebrodilo ovakvo stanje.

"U normalnoj demokratskoj državi vladajuću većinu bi kaznila bi kritika javnosti. Međutim, pošto je kod nas javna sfera vrlo pristrasna i naklonjena vladajućoj stranci, Srpska napredna stranka neće biti kažnjena. U suštini ne postoje pravila koja bi toliko detaljno parlamentarni život da srpeče skupštinsku većinu da radi ono što želi", zaključuje Spasojević.

Međutim, predstavnici vlasti na većinu kritika, pa i onu koja se odnosi na poslednja parlamentarna zbivanja, uglavnom se ne obaziru. Potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović uverava da se radi o legitimnom vidu, kako se izrazila, parlamentarne borbe.

"Podrazumeva da objasnite sve ono zbog čega predlažete određeni amandman. Ako na kraju želite da ga povučete - mislim da je to pravo svakoga, bilo da je pozicija ili opozicija", rekla je Mihajlović.

U međuvremenu dogodilo se i povlačenje amandmana - ono što je potpredsednica Vlade Srbije takoreći najavila.

Izazvalo je to, još jednom u nizu, oštre reakcije dela opozicije - koja tvrdi da su poniženi rad i dostojanstvo rada Skupštine. Saša Radulović, poslanik pokreta Dosta je bilo, kaže da je predsednicu Skupštine više puta upozoravao na povrede Poslovnika - pravilnika o radu Parlamenta Srbije.

"Ovde imam zahteve za povlačenje amandmana koji su dostavljeni poslanicima. Pri čemu su napravili 'greškicu' prekršili su Poslovnik. Pokušao sam na to da ukažem, predsednica Skupštine me je ignorisala. Ne znam koliko puta sam joj to rekao. Pravila se da me ne vidi i završila glasanje", rekao je Radulović.

Iz redova Demokratske stranke stiglo je, pak, upozorenje da se nikada do sad nije dešavalo da vladajuća većina koristi takve metode da bi opstruisala rad parlamenta.

"Ovo govori o tome kako izgleda dijalog u Srbiji i kako će izgledati svaki sledeći dijalog. Jer svedoci smo da imamo pozive na razgovore o najvažnijim strateškim temama za Srbiju", poručio je Goran Ćirić, šef poslaničke grupe opozicione Demokratske stranke u Skupštini Srbije.

Okolnosti koje su propratile maratonsku raspravu o budžetu za 2018. (čiji su planirani prihodi od 1.178 milijardi dinara, a rashodi 1.207 milijardi dinara) - pokazna su vežba načina na koji vladajuća partija upotrebljava brojnost i disciplinu svojih predstavnika u institucijama vlasti. Primećuje to u izjavi za RSE Ivo Čolović iz Centra za slobodne izbore i demokratiju.

"Da iskoristi sva moguća sredstva koja, na neki način, jesu u okvirima onoga što je predviđeno pravilnikom kako bi obezbedio da ta agenda prođe. Ovakvi potezi ne bi trebalo da se povlače, jer svakom treba dati pravo da kaže šta misli o svim bitnim pitanjima. Posebno o tako bitnim stvari kao što je budžet. Trebalo je saslušati i drugu stranu, njihove primedbe, uvažiti možda i neke njihove amandmane", kaže Ivo Čolović.

Inače, na zakonske predloge ukupno je bilo podneto 2.317 amandmana, od čega na budžet za iduću godinu 919 amandmana.

Zanimljivo je i to da poslanici okupljeni oko Srpske napredne stranke u Skupštini od 250 poslanika imaju jasnu većinu (167 podržava Vladu Ane Brnabić, to jest partiju Aleksandra Vučića). Svojom "amandmanskom akcijom" postigli su tek to da se glas onih partija koje ne podržavaju vlast ne čuje ni u samom Parlamentu.

Zbog načina na koji je Budžet donet, Organizacija Centar za istraživanje transparentnost i odgovornost (CRTA) je do daljeg zamračila sajt Otvoreni parlament - portal čiji je cilj povećanje javnosti rada Skupštine i informisanje građana o njenom radu.

Kako su saopštili, to je učinjeno zbog "urušavanja institucije Skupštine Srbije kao najvišeg predstavničkog tela, posebno posle zloupotreba skupštinskih procedura pri usvajanju državnog budžeta za narednu godinu bez rasprave".