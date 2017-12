Srbija: Usvojen budžet u načelu, vlast povukla amandmane

Skupština Srbije usvojila je u načelu Zakon o budžetu za 2018. godinu, kojim je predviđena zabrana zapošljavanja u javnom sektoru do kraja sledeće godine i povećanje penzija za pet odsto i plata u javnom sektoru od pet do 10 odsto. U Parlamentu je u toku izjašnjavanje o amandmanima na predloženi budžet, posle čege će o njemu glasati u celini.

Raspravu je državnom budžetu za 2018. godinu i još 30 zakona obeležila je retko viđena praksa poslanika vladajuće većine koja je podnela više od 300 amandmana na Zakon o rebalansu budžeta za 2017. i zakon o izmenama Zakona o budžetskom sistemu.

To je drastično umanjilo vreme za debatu koje na raspolaganju imaju parlamentarne stranke – pošto je potrošeno čak 600 minuta. Takav potez nagnao je predstavnike opozicionih partija da vladajuću većinu optuže za opstrukciju rada Skupštine.

Međutim, Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade, smatra da se radi o legitimnom vidu, kako se izrazila, parlamentarne borbe.

"Podrazumeva da objasnite sve ono zbog čega predlažete određeni amandman. Ako na kraju želite da ga povučete - mislim da je to pravo svakoga, bilo da je pozicija ili opozicija", rekla je Mihajlović.

U međuvremenu, upravo se i dogodilo to o čemu je, između ostalog, govorila potpredsednica Vlade. Povučeni su svi amandmani koje su predstavnici vlasti tri dana obrazlagali i na njih potrošili većinu vremena za raspravu u pojedinostima.

Izazvalo je to, još jednom u nizu, oštre reakcije opozicije – koja ukazuje da su uniženi rad i dostojanstvo rada Skupštine. Saša Radulović, poslanik pokreta “Dosta je bilo” više puta je ukazivao na povrede skupštinskog Poslovnika.

"Ovde imam zahteve za povlačenje amandmana koji su dostavljeni poslanicima. Pri čemu su napravili 'greškicu' prekršili su Poslovnik. Pokušao sam na to da ukažem, predsednica Skupštine me je ignosrisala. Ne znam koliko puta sam joj to rekao. Pravila se da me ne vidi i završila glasanje", rekao je Radulović.

Očekuje se da će izjašnjavanje o amandmanima potrajati nekoliko sati s obzirom na to da je na dnevnom redu veliki broj amandmana.