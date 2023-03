Ambasador OSCE-a u BiH: Koraci vlasti Republike Srpske vraćaju BiH unazad

Vlasti u Republici Srpskoj (RS) su 23. marta u 24 sata usvojile nacrt dva zakona koji direktno ugrožavaju rad novinara i nevladinih organizacija u tom bosanskohercegovačkom entitetu. Istovremeno su odlučili prekinuti kontakte s američkom i britanskom ambasadom u Bosni i Hercegovini.



Za Briana Aggelera, voditelja Misije Organizacije za sigurnost i suradnju u Evropi (OSCE) u BiH, to znači vraćanje Bosne i Hercegovine unazad.

U intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) on kaže kako se Misija, na čijem je čelu, pridružuje ostatku međunarodne zajednice u osudi ovih posljednjih poteza Dodikove vlasti.



RSE: Narodna skupština RS-a usvojila je Nacrt izmjena i dopuna Kaznenog zakonika kojima se kriminalizira kleveta. Ako u konačnici stupe na snagu, kakav će to imati utjecaj na slobodu govora i štampe u tom entitetu i u BiH?



Aggeler: Moram reći da razumijemo rastuću zabrinutost diljem BiH zbog štetnih efekata na medije i slobodnu govora. Spremni smo podržati institucije u zemlji u legitimnim naporima u rješavanju prijetnji dezinformacija. Međutim, moram reći da svaka akcija u ovom području mora biti proporcionalna i nužna.

Suprotstavljanje dezinformacijama ne smije biti izgovor za ograničavanje slobode izražavanja i slobode mišljenja. S druge strane, zaštita ovih prava je esencijalna za borbu protiv dezinformacija, kao što je povećanje transparentnosti u pristupu informacijama.

Od mnogih, uključujući novinare, smo čuli zabrinutosti da će ovakva legislativa vratiti zemlju unazad. BiH je, kao što je poznato, jedna od prvih zemalja jugoistočne Europe koja je dekriminalizirala klevetu, prije više od 20 godina. Po tome je bila lider u Europi po ovom pitanju. Ponovno kriminaliziranje klevete bio bi veliki korak unazad.



RSE: Koje korake može ili će poduzeti OSCE kako bi zaštitila novinare koji bi mogli biti meta ovih izmjena Krivičnog zakona RS-a?



Aggeler: Ponavljam, naša uloga u BiH je promoviranje vladavine prava. Idealno bi bilo da političari i izabrani lideri to također rade.

Mi mislimo da bi takav zakon trebao biti povučen. Svako pravno rješenje trebalo bi biti pažljivo doneseno i procijenjeno unutar međunarodnih standarda o ljudskim pravima, demokratskih principa i obveza zemlje po pitanju slobode medija i sigurnosti novinara.



Svako rješenje u ovom području mora biti razvijeno na inkluzivan i transparentan način kroz otvoren i konstruktivan dijalog s medijima i drugim relevantnim donositeljima odluka.



Znate, i mediji imaju veliku odgovornost prema javnosti, da izvještavaju na osnovu činjenica, objektivno i nepristrano kako bi povećali razinu povjerenja javnosti. To od novinara zahtijeva visok nivo profesionalnosti.

Mislimo kako je važno ulaganje u odgovarajuće profesionalne obuke za novinare kako bi mogli kritički, nepristrano i odgovorno ocijeniti informacije i izvore, te pružiti javnosti odgovarajuće popratne informacije i kontekst. OSCE to podržava kroz treninge i druge napore kako bi se ojačala profesionalnost novinarske zajednice.



RSE: Krši li Republika Srpska kriminalizacijom kleveta neki međunarodni sporazum ili standard?



Aggeler: Kad govorimo o standardima, BiH je, nažalost, jedna od najgore rangiranih zemalja na relevantnim ljestvicama medijskih sloboda, prema različitim izvorima. To je dijelom i zbog činjenice da se novinari suočavaju s neprihvatljivim zastrašivanjem i pritiscima koji ograničavaju mogućnost da doprinesu otvorenoj i pluralističkoj raspravi koja je nužna u bilo kom demokratskom društvu.

Prema monitoringu koji je radila naša Misija OSCE-a u BiH, već sad više od 80 posto predmeta koji se tiču klevete pred građanskim sudovima se odnosi na tužbe javnih dužnosnika protiv novinara i medijskih kuća. To je zabrinjavajući znak, da političari već sad koriste klevetu kako bi pokušali utjecati na ono što novinari pišu te pokušali financijski naštetiti medijskim kućama.



RSE: Kako gledate na tzv. zakon o stranim agentima koji vlasti RS-a planiraju predložiti kao i na njihove tvrdnje da će biti napisan po uzoru na američki zakon?



Aggeler: Najprije, što se tiče sugestija da će biti identičan zakonodavstvu u SAD-u, samo ću reći da to nije istina i da to nije isto kao u Americi.

Nemojte samo uzimati moje riječi zdravo za gotovo. Ohrabrujem novinare da se odmaknu od jednostavnog izvještavanja i da to provjere. Nije tako teško provjeriti jesu li te tvrdnje istinite ili nisu. Ponavljam, mislim da bilo kakvo zakonsko rješenje trebalo biti doneseno unutar međunarodnih standarda o ljudskim pravima i demokratskih principa.



RSE: Vlasti u RS-u su saopćile da prekidaju kontakt s ambasadama SAD-a i UK-a u BiH, a ranije su prekinule kontakt s Uredom visokom predstavnika (OHR). Mislite li da se vlasti pokušavaju izolirati od međunarodne zajednice i zašto to rade?



Aggeler: Ne mogu govoriti u ime američke i britanske ambasade, a o razlozima zašto to rade morate pitati vlasti u RS-u. Ono što ću reći je da OSCE radi u partnerstvu s BiH kako bi zemlja uspjela. Mislimo da je to (prekid kontakata) veoma nesretno. To nije korak koji pomaže zemlji da napreduje na bilo koji smislen način, a sigurno ne BiH kao članici međunarodne zajednice.



RSE: Kako na koncu ocjenjujete ukupno stanje demokracije i ljudskih prava u BiH i za koje mjere vjerujete da su nužne kako bi se ta prava i vrijednosti zaštitile i promovirale?



Aggeler: Nije tajna da je politička situacija u zemlji izazovna i da se nastavljaju koristiti zapaljiva retorika, politike podjela, agende i napori kako bi se urušilo efektivno funkcioniranje institucija ove zemlje. To poriče pravo građana ove zemlje da žive u stabilnom, sigurnom, prosperitetnom okruženju i koči ekonomski napredak zemlje, mnogo potrebne investicije i mogućnosti. Ovo je slika koju vide mnogi (građani BiH) koji su izabrali da žive vani, u potrazi za budućnošću koja će biti više obećavajuća.

Međutim, to nije cijela priča. Mnogo je mogućnosti. Putovao sam mnogo unutar zemlje, posjećujući naše urede na terenu. Mnogo dobrog posla je obavljeno na lokalnoj razini. Lokalni lideri, političari, aktivisti zajedno rade na pomirbi unutar društva, rade za dobro svih građana. Međutim, napredak samo na lokalnom nivou nije dovoljan.



Mislim da je do izabranih lidera ove zemlje da zajedno konstruktivno rade u korist svih građana. Misija OSCE-a će nastaviti pružati aktivnu podršku institucijama i vlastima koje rade na pozitivnim promjenama i u interesu svih naroda.