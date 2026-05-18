Samit Brdo-Brioni u oktobru u Severnoj Makedoniji, posle otkazivanja u Hrvatskoj

Samit procesa Brdo–Brioni, koji je trebalo da se održi u maju u Hrvatskoj, ali je otkazan usled trzavica u odnosima Beograda i Zagreba, biće održan u oktobru u Severnoj Makedoniji, najavila je u ponedeljak predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar.

Pirc Musar je konferenciji za novinare s makedonskom predsednicom Gordanom Siljanovskom Davkovom izrazila zadovoljstvo što će Severna Makedonija ove godine biti domaćin ovog samite, prenela je agencija Beta.

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović krajem marta je otkazao sastanak Procesa Brdo-Brioni koji je trebalo da bude održan u toj zemlji, navodeći da trenutno ne postoje uslovi za dolazak predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Hrvatsku.

Milanović je tada rekao da su "političke izjave i postupci predsednika Srbije… u potpunoj suprotnosti s ciljem Procesa Brdo-Brioni, narušavaju međudržavne odnose i ugrožavaju mir i stabilnost na području Jugoistočne Evrope".

Vučić više od godinu dana optužuje Hrvatsku i njene službe da se mešaju u unutrašnja pitanja Srbije, ne pružajući za to dokaze. Uoči Milanovićeve odluke o otkazivanju samita, Vučić je rekao da će "proveriti izveštaje bezbednosnih agencija o mogućem uticaju stranih zemalja" na lokalne izbore u Srbiji, navodeći "logističku podršku jedne susedne države".

Hrvatska i Slovenija su 2013. godine, kao članice EU, inicirale Proces Brdo-Brioni u cilju podsticanja saradnje i ubrzavanja evropskih integracija regiona. Učenici su i lideri Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Kosova, Severne Makedonije i Albanije.

Siljanovska Davkova je u ponedeljak u Ljubljani rekla da samo postojanje ovog procesa Brdo-Brioni pokazuje da su Slovenija i Hrvatska posvećene regionu i da ga posmatraju pozitivno.

Pirc Musar je rekla da razume odluku hrvatskog predsednika da otkaže planirani sastanak na Brionima, ali da su odmah počeli da traže rešenje za alternativnu lokaciju za samit.

"Svi u okviru procesa Brdo–Brioni slažemo se da je to trenutno jedina platforma gde se sve zemlje Zapadnog Balkana, zajedno sa Slovenijom i Hrvatskom, jednom godišnje sastaju i razgovaraju", rekla je i ocenila da je to od izuzetnog značaja.