Milanović rekao da Vučić u sadašnjim okolnostima ne može da uđe u Hrvatsku

Hrvatski predsednik Zoran Milanović izjavio je u ponedeljak da u ovom trenutku nije moguć dolazak u Hrvatsku predsednika Srbije Aleksandra Vučića zbog njegovih nedavnih izjava i postupaka, i da je zato odlučio da otkaže sastanak Procesa Brdo-Brioni, prenela je agencija Beta.

"Političke izjave i postupci predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kojima svedočimo poslednjih dana i sedmica, u potpunoj su suprotnosti s ciljem Procesa Brdo-Brioni, narušavaju međudržavne odnose i ugrožavaju mir i stabilnost na području Jugoistočne Evrope", naveo je Milanović u pisanoj izjavi.

Milanović je dodao da smatra da u takvim okolnostima ne postoje uslovi i da nije moguć Vučićev dolazak u Hrvatsku, koja je u maju ove godine trebalo da bude domaćin Procesa Brdo-Brioni, saopštio je kabinet hrvatskog predsednika.

U saopštenju se navodi da su Hrvatska i Slovenija, kao članice Evropske unije, inicirale Proces Brdo-Broni s ciljem unapređenja međusobne saradnje i ubrzavanja procesa evropskih integracija zemalja Jugoistočne Evrope.

Kao kopredsedavajući Procesu Brdo-Brioni, Milanović je obavestio šefove država učesnika da je odlučio da otkaže planirani sastanak u Hrvatskoj.

Sledeći sastanak šefova država Procesa Brdo-Brioni biće održan kada se za to steknu uslovi, posle konsultacija Milanovića i predsednice Slovenije Nataše Pirc-Musar, kopredsedavajućih Procesu Brdo-Brioni, dodaje se u saopštenju.

Posle izbijanja masovnih antivladinih protesta i studentskih blokada, zbog smrti 16 osoba u Novom Sadu krajem 2024. godine, vlast u Srbiji je u više navrata optuživala hrvatske tajne službe za organizovanje protesta, što su hrvatski zvaničnici oštro negirali.

Poslednja u nizu spornih tačaka u odnosima Srbije i Hrvatske, bila je srpska nabavka raketa iz Kine, zbog čega je hrvatski premijer Andrej Plenković 13. marta rekao da je pisao generalnom sekretaru NATO Marku Ruteu (Rutte), dok je Milanović izjavio da ne razumije "zašto se Srbija snabdijeva ofanzivnim oružjem", navodeći zabrinutost zbog mogućeg narušavanja regionalne bezbednosti.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je takođe Hrvatsku uvrstilo na listu zemalja koje treba posetiti samo "u slučajevima krajnje potrebe", a kao obrazloženje su navedeni "sve učestaliji incidenti, tenzije i nepovoljne bezbednosne okolnosti", bez preciziranja o kojim događajima je reč.