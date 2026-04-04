Zahtevi za smenu ministra Vlade Srbije zbog izjave da policija 'može da bije i ubije studente'

Više opozicionih partija i strukovnih udruženja zatražilo je u subotu smenu ministra informisanja i telekomunikacija Vlade Srbije Borisa Bratine zbog izjave da policija "ima pravo da bije i ubije studente".

Bratina je na Dan studenata gostujući na televiziji Tanjug rekao da studenti nisu svesni da "policija ima pravo da ih bije i da ih ubije" u trenucima kada im neko "proda anarhističku ideologiju".

Boris Bratina je nekadašnji član ultradesničarskih organizacija koji je palio zastavu Evropske unije.

"I negde smo svi smatrali da je dobro da mladi mogu da se izraze, i tako dalje. Međutim, u trenutku kada mladi shvate nešto na sasvim ozbiljan način, kada je neko u stanju da im proda anarhističku ideologiju, znate, oni nisu svesni da tamo ona policija ima pravo da ih bije i da ih ubije", rekao je ministar.

Na primedbu novinara "ne da ih ubije", Bratina je odgovorio: "Pa ne, ali kako da ti kažem, svedočimo, gledajući istorijski, svašta se dešavalo."

Reagujući na takvu izjavu ministra Vlade Srbije, Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) upitala je po kom zakonu "policija ima pravo i da ubije", bilo koga, pa i mlade.

U saopštenju te strukovne organizacije akademskih radnika Srbije navodi se da nakon takve izjave "Vlada mora pasti".

"Ovakav govor mržnje i nasilja ne sme dobiti prostor u javnosti", navela je MASA.

Predsednik Sindikata sudske vlasti Nemanja Đurić saopštio je, kako prenosi Beta, da Ustav i zakoni Srbije ne poznaju "pravo policije" da bilo koga ubija, već isključivo strogo ograničena ovlašćenja koja služe zaštiti života i prava, uz kontrolu i odgovornost.

"Kada ministar šalje poruku koja relativizuje granice zakonitosti, on podriva poverenje u institucije, otvara prostor za nekažnjivost i povećava rizik po bezbednost mladih ljudi koji koriste svoja ustavna prava", naveo je Đurić.

Lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ocenio je da izjava ministra Bratine predstavlja jedan od najopasnijih i najsramnijih trenutaka u savremenoj političkoj istoriji Srbije.

"Čovek koji sedi u Vladi Srbije i šalje poruku studentima da država ima pravo da ih ubije – ne može ostati na toj funkciji ni jedan jedini dan", naveo je Đilas.

Biljana Stojković, profesorka Univerziteta i članica Predsedništva Demokratske stranke, ocenila je da se ne radi o izjavi jednog pojedinca "koji najavljuje režimski rat protiv mladosti".

"Već o načinu uzurpacije vlasti koja opstaje na užasnim pretnjama, propagandi i zloupotrebi institucija koje bi trebalo da proizvedu strah", navela je Stojković.

Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović naveo je na mreži X da premijer Đuro Macut ima obavezu da smeni ministra informisanja Borisa Bratinu zbog "monstruoznih pretnji studentima".

Stranka Srbija centar (SRCE) zatražila je hitnu ostavku i krivičnu odgovornost ministra informisanja i telekomunikacija.

"Ovakva izjava upućena učesnicima protesta predstavlja i direktnu pretnju po život velikog broja ljudi", navedeno je u saopštenju.

Smenu Bratine traži i Narodni pokret Srbije (NPS).

"Čovek koji sa pozicije ministra normalizuje mogućnost da država polugama sile ubija mlade ljude po ulici, ne sme da ostane niti jedan dan duže na javnoj funkciji", poručila je poslanica NPS-a Ivana Roković.

Zborovi Novog Sada ocenili su da izjava ministra Bratine predstavlja otvoreno veličanje represije, brutalnu normalizaciju nasilja nad građanima i direktnu pretnju svima koji se usuđuju da misle, govore i deluju slobodno.

Zatražili su hitnu ostavku i procesuiranje ministra Bratine.

Na početku studentskih blokada i protesta krajem 2024, zbog stradanja 16 osoba u padu nadstrešnice u Novom Sadu, Boris Bratina je izjavljivao da je reč "o čistoj zloupotrebi i da na nju treba zakonski reagovati".

Javnosti je poznat po antievropskoj retorici i zagovaranju zabrane Parade ponosa.

Bio je član ultradesničarskih organizacija, poput "Srpskog narodnog pokreta 1389", čiju je zabranu tražilo tužilaštvo zbog izazivanja nacionalne, verske i seksualne mržnje.