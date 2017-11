Počela igra za BiH izbore

Brojne su reakcije nakon odgađanja sjednice Vijeća ministara i Predstavničkog doma Parlamentarne Skupštine BiH, zbog toga što su predstavnici srpskog naroda izabrali da odu u Banjaluku na konsultacije poslije izjava člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića o priznanju Kosova i odbrani teritorijalnog integriteta BiH. Konsultacije je sazvao član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Predsjednik RS Milorad Dodik je zajedno s liderima još dvije partije koje čine većinu u RS, Markom Pavićem i Petrom Đokićem, pozvao srpske predstavnike u institucijama BiH obustave rad.

Blokada rada zakonodavne i izvrše državne vlasti, u momentu kada je trebalo razmatrati neke ključne dokumente, najavljuje novu krizu koju mnogi analitičari vide kao vještačku, kako bi se u drugi plan "pogurali" stvarni problemi koji muče bh. građane.

To što su se opozicione stranke iz RS odazvale pozivu za bojkot rada pokazuje da oni igraju na terenu na kojem je jači predsjednik RS Milorad Dodik, a to je "srbovanje", kaže politički analitičar Ibrahim Prohić.

"Dodik je vještiji politički igrač od opozicije i zato je opasniji. On im je već nametnuo sintagmu izdajica ili hipotetičkih izdajica srpskog naroda, odnosno interesa RS. Dodikova opozicija se nalazi u procjepu. Savez za promjene se želi predstaviti kao moderniji i savremeniji dio politike u ovom entitetu, kao politički blok koji slijedi temeljne evropske i civilizacijske postulate, a istovremeno strahuju da će ih biračko tijelo kazniti zato što nisu dovoljno 'dobri Srbi'", komentariše Prohić.

U pozadini se, kaže, "nalazi jedna vrlo pogubna politika koja se može kolokvijalno nazvati plemenska svijest, a osnovne karakteristike su snažno osjećanje pripadnosti plemenu a na drugoj strani su hrabrost i ratobornost".

"Sve dok je tako, nema napretka. Opozicija, koja je u posljednje vrijeme igrala dobro, mora nametnuti drugu ideološku paradigmu, da nametne priču o stanju u ekonomiji, o socijalnim pitanjima, o egzistencijalnim problemima, o odlasku ljudi. Samo u tom slučaju imaju šanse da pobijede svog neposrednog takmaca", smatra Prohić.

Prema njegovom mišljenju, "potez Mladena Ivanića, koji nije dobar, je iznuđen zbog odnosa između dva politička bloka u RS".

"Nije prvi put da se traži povlačenje svih predstavnika srpskog naroda u državnim institucijama. Vjeovatno je motiv Mladena Ivanića i ostalih opozicionih lidera da sačuvaju legitimitet kod biračkog tijela jer je počela igra za izbore 2018.", kaže Prohić.

Analitičar Slaven Kovačević, član asocijacije nezavisnih intelektualaca "Krug 99", smatra da je uzrok krize Bakir Izetbegović, zbog njegovih neodgovornih izjava. Zastupnike u Parlamentu i ministre u Vijeću ministara proziva zbog toga što su se odazvali na poziv Mladena Ivanića i Milorada Dodika i nisu obavili prioritetne poslove, koje zbog svojih pozicija, imaju.

"Zastupnike i ministre nije birao ni Milorad Dodik ni Mladen Ivanić i oni odgovaraju samo građanima, tako da je ovo zloupotreba koju su učinili i Ivanić i Dodik. Ni jedan pravni akt ove države im ne daje pravo da rade to na šta su se odlučili. Obaveza i zastupnika i ministara je da dolaze na posao, zato što ih država BiH za to plaća. Oni svoje lične probleme neka rješavaju u slobodno vrijeme, ne remeteći rad najviših zakonodavnih i izvršnih organa BiH. Smatram da bi neko ko ima dovoljno soli u glavi pokrene postupak protiv onih koji su izazvali krizu, od inicijalnog pokretača te krize Bakira Izetbegovića, pa do onih koji su zloupotrebom svog položaja danas odgodili sjednicu Parlamenta i Vijeća ministara a da za to nisu imali ovlaštenja", navodi Kovačević.

On se, kaže, "nada da će građani Bosne i Hercegovine procijeniti na narednim izborima kako i za koga glasati, jer ovih kriza je svima preko glave".

"Pitam građane Republike Srpske: jesu li više siti, imaju li veće plate, imaju li veće penzije, da li im je životni standard bolji nakon aktivnosti Milorada Dodika i Mladena Ivanića, koji vode međusobnu borbu pred predstojeće izbore. Ja se nadam da u ovoj zemlji postoje sudski i tužilački organi koji mogu poduzeti mjere protiv ljudi koji nastupaju izvan svojih ovlaštenja", konstatuje Kovačević.

I druge reakcije na današnje odgađanje sjednica Predstavničkog doma Parlamenta i Vijeća ministara BiH kreću se od ocjene da se radi o teškoj povredi Dejtonskog mirovnog sporazuma do viđenja da su predsjednici Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i Stranke demokratske akcije (SDA) Milorad Dodik i Bakir Izetbegović počeli voditi "dogovorenu predizbornu kampanju i tako zaustavili rad najviših institucija države BiH".

Vijeće ministara je na dnevnom redu, pored ostalog imalo Sporazum o saradnji sa Srbijom u procesu pristupanja Europskoj uniji, a poslanici Parlamenta su trebali razmatrati kriterije za definisanje trase budućeg autoputa između Beograda i Sarajeva, te Prijedlog izmjena Izbornog zakona BiH.

Sve je odgođeno na "neodređeno vrijeme".