Bosanski islam na udaru militanata

Prijetnje smrću koje su putem svog glasila "Rim" (Rumiyah) uputili sljedbenici "Islamske države Iraka i Levanta" (IDIL) imamima i vjerskim učenjacima iz BiH, ali i Sandžaka, proslijeđene su Tužilaštvu BiH. Iz Islamske zajednice (IZ) u BiH kažu kako ih takve prijetnje ne mogu zastrašiti, te da one zorno pokazuju da je takva ideologija zapravo najveća prijetnja muslimanima. Posljednji su pozivi na linč gotovo identični onim koji su objavljeni u videu sličnog sadržaja sredinom prošle godine navodno sa ratišta u Siriji.

Prijetnje najmanje osmorici kako imama tako i vjerskih učenjaka, uglavnom iz BiH, zadokumentovane su, potvrđeno je za RSE iz Agencije za istrage i zaštitu BiH, te su proslijeđene Tužilaštvu BiH na dalje postupanje.

Ovo je tek posljednja u nizu prijetnji koja stiže putem medija koje kontroliše IDIL, a ovaj put objavljena je u magazinu "Rim" koji služi kao njihovo glasilo. U tekstu pod nazivom "Ubijajte imame kufra na Balkanu" se poimenice prozivaju vjerski učenjaci, koje nazivaju imamima, poput Safeta Kuduzovića, Dževada Gološa, Izeta Hadžića, pa do Muamera Zukorlića i svima se prijeti smrću, tačnije poziva se na njihovo ubistvo.

Sadržaj je gotovo identičan onome kakav je još polovinom prošle godine upućen iz Sirije, na kome, ovaj put u video formatu, maskirana osoba poziva upravo na odstrel.

"Možete shvatiti da je upravo Bosna i upravo Balkan dom ovakvih imama kufra koji pozivaju ljude u vatru. Zaista ovi ljudi svakodnevno i na svaki način nastoje da izmijene Allahovu vjeru, Allahov din", naveo je maskirani vojnik.

Iako kažu kako ih državne službe ovim povodom nisu pozivale, Islamska zajednica u BiH u svom odgovoru navela je kako ih to ne može zastrašiti, niti natjerati da ponašanje onih koji prijete i koje nazivaju neislamskim, prihvate kao islamsko.

"Takve prijetnje nama još jednom kazuju da su ti ljudi i njihova ideologija najveća prijetnja upravo muslimanima, iako se krivnja za njihova nedjela nameće svim muslimanima", stav je IZ u BiH spram ovog pitanja.

(Video iz februara 2016: RSE u selu militanta koji je prijetio reisu)

Krivica navedenih osoba, kako to vide podstrekači na ubistva, seže do najbanalnijih stvari - od pridruživanja tzv. paradžemata Islamskoj zajednici u BiH pa do nepodržavanja IDIL-a:

"Pozivaju na izbore da se čini širk Allahu. Da li je iko od njiih pozvao na džihad, da li je iko od njih pozvao na borbu, na zaštitu časti muslimana i muslimanki? Nije nikada niko od njih to uradio."

Prijetnje izrečene u časopisu koji služi kao glasilo IDIL-a, baš poput video poruke sa gotovo istovjetnim sadržajem, ukazuju na to da dolaze van BiH. Tamo se, prema procjenama koje je nedavno iznio profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović, ne nalazi vše od 50 muškaraca i 50 žena iz BiH koji se premna svim pokazateljima ne namjeravaju vraćati u BiH. Oni koji su došli su pod pismotrom sigurnosnih službi, te sudova.

"Bosanskohercegovačke agencije procjenjuju da se do sada iz Sirije i Iraka vratilo nekih pedesetak osoba. Mislim da su 22 procesuirane. Također jedan se dio ne može procesuirati jer je dopuna Kaznenog zakona u članu 162b stupila na snagu u junu 1014, kada je već značajan broj bio otišao na strana ratišta. Značajan broj tih ljudi nije osuđen samo za ratovanje u Siriji i Iraku, neki su osuđeni za poticanje, finansiranje, organiziranje", naveo je Azinović.

Na tom tragu je i stav profesora sa Fakulteta za kriminalistiku kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva Gorana Kovačevića. Terorizam je uvijek, smatra, zgodna tema za skretanje s bitnih stvari, čak i kada nema povoda.

"Pretežno se radi, koliko znam, o ovim nekim ljudima koji dolaze iz ovih izdvojenih vjerskih zajednica. Vidite kakva je sad situacija u Bosni i Hercegovini, onda su se ipak zakuhale neke političke promjene koje bi mogle biti pozitivne, a subjektima koji su na vlasti to nikako ne odgovara, prvenstveno ovim nacionalističkim opcijama, pa je skretanje pažnje sa vrlo bitnih društvenih tema, do budžeta, od MMF-a, akciza itd, opet na ove periferne teme kao što su 'paradžemati', nešto što se može uvijek raditi", ocjenjuje Kovačević.

Većinu glasila koja su promovirala stavove Islamske države Iraka i Levanta, mahom putem web stranica, te nerijetko pozivale na nasilje na Balkanu, bh. sigurnosne službe su detektirale, te potom i zabranile.