Republika Srpska mimo zakona dala državnu imovinu opštini Višegrad

U danu kada su Sjedinjene Države stavile na "crnu listu" direktora Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove zbog uzurpiranja državne imovine, načelnik Višegrada Mladen Đurević za Radio Slobodna Evropa (RSE) je izjavio kako "čeka da Uprava upiše državnu imovinu na ovu opštinu".

Radi se o oko 450.000 kvadratnih metara nekadašnje kasarne Jugoslovenske narodne armije "Uzamnice", u Višegradu na istoku Bosne i Hercegovine (BiH).

Vlada bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska (RS) je dodijelila ovo zemljište opštini Višegrad za "otvaranje privredne zone".

"To je neperspektivna vojna imovina i to stoji samo onako prazno. A prostor kao prostor je neophodan, jer mi kao opština nemamo na raspolaganju nekih korisnih površina u vlasništvu Opštine. Ovdje bi namjera, prije svega, bila otvaranje privredne zone, jer ima potrebe", kaže Đurević za RSE.

Imovina o kojoj govori načelnik Višegrada pripada Bosni i Hercegovini. Njeno raspolaganje je zabranjeno Zakonom iz 2005. godine, kojeg je nametnuo tadašnji visoki predstavnik u BiH, Pedi Ešdaun (Paddy Ashdown).

Prema tom Zakonu, sva nepokretna imovina koja je pripala BiH, na osnovu Sporazuma o pitanjima sukcesije republika bivše Socijalističke Federativne Republike (SFRJ) Jugoslavije iz 2001. godine se vodi kao državna.

Ovo se odnosi i na imovinu kojom je BiH upravljala kao republika u sastavu SFRJ-a do 31. decembra 1991. godine, u vrijeme izbijanja ratnih sukoba.

Uprkos tome, prvi čovjek Višegrada kaže kako bi ovu državnu imovinu ponudio investitorima.

"Javljaju nam se neki potencijalni investitori. Mi bi im ponudili to. Naravno, morali bi uraditi potrebnu dokumentaciju plansku da prilagodimo to zemljište, ili to područje toj namjeni", dodaje on.

Kako je Vlada RS-a dodijelila imovinu Višegradu?

Đurević ističe kako su sve "pravne procedure" ispoštovane, te da su u cijelom procesu učestvovali Vlada RS-a, te Pravobranilaštvo RS-a.

"Mi smo došli do ugovora [o međusobnim odnosima], postoji saglasnost Pravobranilaštva RS-a. Na potezu je Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove koja je nadležna za upis imovine", ističe Đurević.

Na pitanje RSE da li se plaši mogućih sankcija zbog toga što krši odluke Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika, Đurević odgovara:

"Ne znam čega bi se bojali. Mislim da to ide u korist Opštini i u korist građanima, i ja tu ne vidim nikakvu prepreke".

Zbog donošenja Zakona o imovini RS, u aprilu 2022. godine, Sjedinjene Države su 15. marta stavile na "crnu listu" direktora Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragana Stankovića.

Zakon je izradila upravo Uprava na čijem je čelu Stanković.

"Zakon o imovini RS-a pokušao je uzurpirati državnu vlast BiH nad državnom imovinom koja se nalazi u RS-u, kršeći odluke Ustavnog suda BiH, Ustav BiH i zabranu raspolaganja državnom imovinom iz 2005. koju je nametnula Kancelarija visokog predstavnika (OHR)", navedeno je u obrazloženju odluke SAD-a.

Saopšteno je i kako je Stanković u javnim izjavama o zakonu o imovini, poput onih predsjednika RS-a Milorada Dodika kojem je SAD ranije izrekao sankcije, i drugih čelnika RS-a, tvrdio da država nema ovlasti nad nepokretnom imovinom koja se nalazi u RS-u.

Ustavni sud BiH je 22. septembra 2022. godine zaključio da je Zakon o imovini RS-a, kao i njegovi prethodnici, u suprotnosti s Ustavom BiH, koji je u cijelosti priložen kao Aneks IV Dejtonskog mirovnog sporazuma.

U saopštenju Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove se navodi kako su radili u skladu sa Ustavom i zakonima RS-a, te da su sankcije njihovom direktoru neprimjerene.

Pokušaji prisvajanja državne imovine

Republika Srpska je do sada četiri puta zakonski pokušala da reguliše pitanje državne imovine u entitetskom parlamentu. Prvi put je to uradila 2012. godine, nakon čega je zakon proglašen neustavnim na Ustavnom sudu BiH.

Neustavnim su proglašeni i pojedini članovi Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o unutrašnjoj plovidbi tokom 2020.godine, a isto se desilo i sa dijelovima Zakona o šumama 2021. godine.

Sud je svaki put naveo da se radi o isključivoj nadležnosti BiH u regulisanju pitanja državne imovine.

Zakon o državnoj imovini nikada nije usvojen na državnom nivou, zbog čega je na snazi Zakon o zabrani raspolaganja iz 2005. Ovaj zakon, kako je tada pojašnjeno odlukom visokog predstavnika, je na snazi sve dok državni parlament ne usvoji novi.

Iz OHR-a za RSE ističu kako niko ne bi trebao dovoditi u pitanje vladavinu prava kada je riječ o državnoj imovini.

"U skladu sa onim što je Ustavni sud potvrdio u svojoj odluci iz 2012. godine, Ustav BiH utvrđuje da je država BiH titular državne imovine, uključujući i neperspektivnu vojnu imovinu", navodi se u odgovoru OHR-a na upit RSE o knjiženju državne imovine na opštinu Višegrad.

Kancelarija visokog predstavnika poziva, istovremeno, političke stranke da usvoje državni zakon o raspodjeli državne imovine, koji bi bio u skladu sa odlukama Ustavnog suda BiH.

"Ovo je jedini način da se obezbijedi pravna sigurnost i iskoristi ekonomski potencijal ove imovine", ističu u odgovoru OHR-a za RSE.

Da li je BiH pokušala da reguliše pitanje imovine?

Parlament Bosne i Hercegovine nikada do sada nije raspravljao o Zakonu o državnoj imovini.

Savjet za provođenje mira (PIC) u BiH je 2004. tražio od države da dođe do trajnog rješenja za ovo pitanje. Tada je formirana Komisija za državnu imovinu, čiji je zadatak da utvrdi koliko BiH imovine ima i kako će se dijeliti između različitih nivoa vlasti.

Završni izvještaj Popisa državne imovine u BiH je sačinjen 2009. godine i dostavljen je vladama dva bh. entiteta i Brčko Distrikta.

Posljednji sastanak Komisija je održala 2016. godine, ali još dogovora nema.

Prema ovom izvještaju, u BiH postoji hiljadu jedinica državne imovine, od čega je više od pola u Federaciji BiH.

Zbog nepostojanja Zakona, državnu imovinu uzima ko stigne, ističe Mlađan Mandić, pravobranilac BiH.

"To je u suštini pravni vakuum, jer nema Zakona na nivou BiH, a odluke Visokog predstavnika, kao što vidite niko ne poštuje", ističe Mandić, te pojašnjava da i RS i bespravno knjiže imovinu.

"Ovo je sad način da ko prije uknjiži (imovinu) to je njegovo. Ali, i kad se uknjiži, ako se kasnije vremenom ispostavi da je to nezakonito može se isto tako isknjižiti", dodaje on.

Istovremeno, u drugom bh. entitetu, Zakon o vodama definiše da "javno vodno dobro" može biti u vlasništvu Federacije BiH, grada ili opštine.

Prema federalnom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, Federacija BiH može da proda zemljište u vlasništvu države ukoliko entitetski parlament utvrdi opšti interes za njegovu prodaju.

Zakon o šumama Federacije BiH je poništen odlukom entitetskog Ustavnog suda, 2009. godine.