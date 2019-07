Regionalni stambeni program: 'Vratila sam se na svoje'

Zahvaljujući regionalnom stambenom programu Janja Pirel se vratila u Hadžiće kod Sarajeva i to nakon više od 20 godina koje je provela u Hrvatskoj, u izbjeglištvu.

"Vratila sam se na svoje, tu sam se rodila i svoju djecu izrodila. Fino mi je bilo i u Hrvatskoj ali sam ja stalno govorila - hoću u Bosnu, tamo sam radila, imam prijatelje i komšije. I sretna sam, lijepo mi je opet pijem kafu sa starim komšijama", kaže Janja Pirel.

Više od tri miliona ljudi tokom ratnih godina napustilo je svoje matične zemlje: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku i Srbiju.

Da bi se konačno završilo poglavlje raseljeništvo u bivšoj Jugoslaviji, presudnu ulogu ima Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RSP) kao zajednički višegodišnji projekat četiri zemlje uz novčanu pomoć donatora od kojih je najznačajniji Evropska unija (EU).

Dodijeljeno pola planiranih stambenih rješenja

Regionalnim stambenim programom se želi osigurati krov nad glavom za oko 27.000 porodica ili oko 74.000 osoba.

"Do sada je dodijeljeno oko 5.200 stambenih rješenja, a govorimo o različitim modelima stambenog zbrinjavanja – izgradnja ili rekonstrukcija kuća ili višespratnih zgrada, dodjela građevinskog materijala, izrada montažnih kuća, obnova domova", navodi glasnogovornik UNHCR-a za Jugoistočnu Evropu, Neven Crvenković, prema podacima prikupljenim do kraja juna ove godine.

"Tih 5.200 stambenih jedinica", pojašnjava Crvenković, "koje su osigurane u sve četiri zemlje sudionice ili nositeljice RSP-a predstavlja pola od predviđenog ukupnog broja, a to je od 11.600 stambenih jedinica koje bi trebale biti dodijeljene u regiji, kako bi ljudi mogli nastaviti svoje živote".

"Govorimo o najranjivijim skupinama o raseljenim izbjeglim, o interno raseljenim, koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove tokom 90-ih godina", kaže glasnogovornik UNHCR-a za Jugoistočnu Evropu.

U Bosni i Hercegovini, u okviru ovog projekta do sada je oko 800 stambenih jedinica, a krajnji cilj je do 2021. godine izgraditi više od 3.000 domova u okviru ovog programa.

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac kaže da se provođenjem ovog programa omogućava povratak građana BiH iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore, kao i povratak interno raseljenih osoba.

"Za BiH je regionalnim programom predviđeno oko 200 miliona konvertibilnih maraka (KM) od kojih je do sad povučeno oko 124 miliona KM (oko 62 miliona eura) donatorskih sredstava. Ovim novcem biće izgrađeno 3.200 stambenih jedinica i osiguran dom za više od 10.000 građana", pojašnjava Borovac.

Politička podrška

Što se tiče značaja RSP-a, ministrica naglašava političku podršku iz četiri zemlje i izuzetnu angažovanost svih koji su uključeni u njegovu realizaciju.

"Kada se započelo, mislim da niko nije pretpostavljao kakva će saradnja i koordinacija biti ostvarena. Ovaj program vraća povjerenje, pomaže procesu pomirenja na jednostavan način, radeći zajedno vrlo konkretno pomažemo našim građanima da se vrate na svoje", kaže Borovac.

Najveći donator Regionalnog stambenog programa je EU, s uloženih više od 230 miliona eura za četiri zemlje koje su takođe izdvojile novac iz vlastitih izvora.

Potreban i posao, obrazovanje i zdravstveno zbrinjavanje

Regionalni stambeni program je odličan primjer posvećenosti Evropske unije da pomogne u rješavanju posljedica sukoba 1990-ih na zapadnom Balkanu, kaže portparolka Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU u BiH Jamila Milović-Halilović.

"Program je pokretačka snaga za pozitivne promjene u životima ljudi i pokazuje šta je najbitnije u EU: solidarnost i pronalaženje rješenja za najteža pitanja. EU je stvorena kao mirovni projekt, za poticanje saradnje i razvoja u Evropi. Regionalni program stambenog zbrinjavanja na isti način spaja susjedne zemlje kako bi potaknuo pomirenje i pružio rješenja za potrebe ljudi, kao što su: stanovanje, mir, sigurnost", konstatuje Milović-Halilović.

EU je najveći donator Regionalnog stambenog programa i obezbijedila je 234 miliona eura za realizaciju programa u četiri zemlje, dodaje Milović-Halilović.

"Kroz ovaj program, u BiH je do sada izgrađeno više od 800 stambenih jedinica, a do kraja ove godine planirano je da se završi dodatnih 700. Naš krajnji cilj je obezbijediti više od 3.000 stambenih jedinica do kraja 2021. godine. Mnogo posla je urađeno, ali ako želimo da integriramo porodice u njihove zajednice, postoji još mnogo izazova koje treba riješiti, kao što je pristup obrazovanju, socijalne usluge i mogućnosti zapošljavanja", riječi su Jamile Milović-Halilović.

Prvi projekat nakon sukoba

Nekoliko hiljada osoba u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji, zahvaljujući RSP-u konačno je ostvarilo osnovno pravo – pravo na dom.

Nacionalna koordinatorka Regionalnog stambenog programa iz Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore Budimirka Đukanović ističe da pored humanitarnog karaktera, RSP ima politički značaj, s obzirom na to da je ovo prvi projekat koji je uspostavljen između četiri države nakon izbijanja sukoba.

"RSP se u Crnoj Gori provodi u trinaest opština, a predviđeno je da bude riješeno stambeno pitanje za više od 6.000 osoba ili skoro 1.800 domaćinstava", kaže Đukanović.

U Crnoj Gori su u okviru RSP-a, ističe Budimirka Đukanović, zatvorena tri velika kolektivna centra, izgrađena dva doma za stara lica i veliki broj stambenih jedinica kako kroz izgradnju stanova, kupovinu stanova ili izgradnju kuća.

"Evidentne su uštede u provođenju potprojekata kao što je u Beranima, te u dogovoru s donatorima ova sredstva ćemo koristiti za proširenje pojedinih projekata. Ovaj stambeni program je namijenjen najugroženijim osobama i za zatvaranje neformalnih kolektivnih centara kao što je Konik u Podgorici, zatim onim kategorijama stanovništva koje nisu u mogućnosti da žive samostalno, te je za njih izgrađen Dom u Pljevljima, a u planu je i Dom u Nikšiću. Predviđena je novčana pomoć za Crnu Goru od 24 miliona eura, a kontribucija države je četiri miliona", kaže Đukanović.

Velika očekivanja

Neven Crvenković, portparol UNHCR-a za Jugoistočnu Evropu, ističe da i u narednim godinama postoje velika očekivanja od provedbe RSP-a. Planirano je, kako kaže, da RSP traje do kraja 2021. godine.

"U tih preostalih dvije i pol godine imamo planiranih još 6.000 stambenih jedinica ili rješenja, što bi pomoglo najranjivijim skupinama da obnove svoje živote", navodi Crvenković.

On naglašava da UNHCR, kao agencija UN-a za izbjeglice, zajedno s partnerima, prije svega Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (OESS), vide ovaj program "ne samo kao stambeno zbrinjavanje, nego program koji bi ponudio za one kojim je to najpotrebnije, sveobuhvatna rješenja kako bi nastavili živjeti u mnogo boljim uvjetima, humanijim i dostojanstvenijim, nego do sada".

Pored EU kao najvećeg donatora, sa učešćem od preko 230 miliona eura, slijede Sjedinjene Države, Njemačka, Norveška, Švicarska, Italija, Danska, Turska kao i nekoliko ostalih zemalja.

Veliku podršku programu daju Visoki komesarijat Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) i Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB).