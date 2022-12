Boris Beker pušten iz britanskog zatvora, sledi deportacija

Nekadašnji prvi teniser sveta, Nemac Boris Beker pušten je u četvrtak, 15. decembra iz britanskog zatvora gde je izdržavao kaznu zbog finansijskih prekršaja i biće deportovan, javila je agencija PA.



Agencija PA nije precizirala gde će otputovati bivši nemački teniser.



Ovaj 55-godišnji šestostruki osvajač grend slem turnira, koji je živeo u Velikoj Britaniji od 2012. godine, proglašen je krivim u aprilu za prikrivanje ili nezakonit transfer 3,1 miliona dolara da bi izbegao plaćanje duga.

Sud u Londonu ga je osudio na dve i po godine zatvora, ali je izdržao samo osam meseci.



Osuđen je jer je stotine hiljada britanskih funti prebacio sa svog na druge račune, posebno na račune svojih bivših supruga, da nije prijavio imovinu u Nemačkoj i da je sakrio zajam od 825.000 evra i deonice u jednoj kompaniji.

Beker je negirao sve optužbe, rekavši da je sarađivao u stečajnom postupku - čak je ponudio i svoj venčani prsten - i da se oslanjao na svoje savetnike.



On je oslobođen je nekih drugih optužbi, uključujući i one koje se odnose na nestanak njegovih trofeja. On je tokom saslušanja tvrdio da ne zna gde su.



Među devet trofeja kojih su poverioci želeli da se dočepaju, bila su dva od njegova tri pehara sa Vimbldona, dva trofeja sa Australijan opena, kao i zlatna medalja koju je osvojio u dublu na Olimpijskim igrama 1992. godine.



On je tokom suđenja, koje je održano od 21. marta do 8. aprila, rekao da ima još "mnogo" nagrada i uspomena koje je sakupio za 15 godina profesionalnog bavljenja tenisom, ali da su neke nagrade nestale.



Deo trofeja je već bio prodao na aukciji za 700.000 funti (840.000) kako bi otplatio deo dugova.



U vreme proglašenja njegovog bankrota 2017, dugovi su procenjeni na 59 miliona evra.



Beker je već imao pravne probleme zbog neplaćenih dugova u Španiji u vezi sa radovima u njegovoj vili na Majorki, a i sa švajcarskim pravosuđem jer nije platio pastoru koji ga je venčao 2009. godine.



Nemački sud ga je 2002. godine osudio na dve godine zatvora uslovno i na novčanu kaznu od 500.000 evra zbog oko 1,7 miliona evra zaostalih poreskih obaveza.

Bivši teniski velikan osvojio je ostvario je prvu veliku pobedu na Vimbldonu 1985. sa 17 godina postavši najmlađi i prvi igrač koji nije bio nosioc, a koji je osvojio titulu.

