Bitka za ukrajinski Pokrovsk se intenzivira dok ruske snage nastavljaju napredovati

Prema navodima iz Kijeva, grad Pokrovsk i dalje ostaje prioritet za Kremlj, dok ruske snage tvrde da su zauzele desetine zgrada u borbama prsa u prsa za ovo ključno uporište istočne Ukrajine.

Kako je Pokrovsk postao najžešće bojište na ukrajinskoj liniji fronta ove godine, borbe za grad sada podsjećaju na neke od najkrvavijih i najdužih bitaka u ratu – posebno Bahmut 2023. i Avdijivku 2024. godine.

Prije sedam dana Ukrajina je najavila pokretanje intenzivne odbrambene operacije u području Pokrovska, dok su ruske snage tvrdile da su opkolile ukrajinske trupe koje brane grad.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opisao je situaciju kao "tešku", dodajući da se oko 314 ruskih vojnika nalazi unutar gradskih četvrti.

Video koji je ukrajinski 7. korpus za brzu reakciju dostavio Radiju Slobodna Evropa prikazuje ruske vojnike u i oko Pokrovska kako ih gađaju ukrajinski dronovi.

"Glavni cilj neprijatelja je da što prije zauzme Pokrovsk. Taj cilj ostaje nepromijenjen," izjavio je Zelenski 8. novembra.

Andrij Hnatov, načelnik Generalštaba ukrajinskih oružanih snaga, rekao je da su ruske snage prodrle na južne periferije grada, pokušavajući uspostaviti uporište za daljnje napredovanje.

Ukrajinski vojnik Andrij potvrdio je za RSE da ruske snage napreduju, ističući da Kremlj ne odustaje od pokušaja zauzimanja grada, uprkos sve većem broju žrtava.

"Koriste nevjerovatan broj vojnika. Ali, svakodnevno naša brigada uništi desetine Rusa", rekao je Andrij.

"U posljednja četiri mjeseca ubili smo ili ranili oko 2.000 ruskih vojnika", dodao je.

Pokušavajući osvojiti Pokrovsk i susjedni Myrnohrad, ruske snage nastoje zauzeti ključne puteve koji vode dublje u Donjecku oblast, te otvoriti put ka Dnjepropetrovskoj oblasti.

Iako budućnost linije fronta u Donjeckoj oblasti ostaje neizvjesna, čini se da Moskva ostvaruje barem jedan od svojih ciljeva.

Kombinovanim napadima dronovima i raketama na gradove, Rusija depopulira područja uz liniju fronta, ostavljajući svojim trupama jasniji put kroz uglavnom napuštene gradove s minimalnim otporom civila.

Kao rezultat toga, većina stanovnika napustila je Pokrovsk, nekadašnji industrijski grad sa 60.000 stanovnika, koji je sada uglavnom u ruševinama.

Ipak, neki vojni analitičari sumnjaju da će Rusija brzo zauzeti to područje i nastaviti prema susjednim gradovima.

Ukrajinski vojni ekspert Oleksij Hetman izjavio je za Radio Slobodna Evropa da, iako se situacija pogoršava, ukrajinske snage još uvijek imaju utvrđene položaje zapadno od grada, što im omogućava da odbiju daljnje ruske napade.

"Nema nikakvih 'vrata' ni 'puteva' ka Slovjansku ili Kramatorsku. To su besmislice koje širi ruska propaganda", dodao je Hetman.