Pokrovsk u opasnosti da padne pod kontrolu Rusije, ukrajinski vojnici ogorčeni

Od sredine ljeta, ukrajinske snage su se u Pokrovsku borile protiv pojedinačnih ruskih vojnika i malih jedinica koje su se pojavljivale u ruševinama zgrada ili podrumima u gradu na prvoj liniji u Donjeckoj oblasti, te ih eliminisale jednog po jednog.

Na istočnim i južnim prilazima gradu, ruske snage su polako napredovale, zauzimale puteve, gušile linije snabdijevanja i vršile pritisak na ukrajinsku odbranu.

Početkom ovog mjeseca, ruske trupe su uspjele da učvrste stabilnije uporište unutar razrušenog grada, dok su ukrajinske snage, pod pritiskom na drugim lokacijama na sjeveru, poput Kupjanska, teško zadržavale napredovanje.

Stručnjaci upozoravaju da možda već kasne.

"Situacija u Pokrovsku je na ivici kritične i nastavlja se pogoršavati do tačke kada možda više neće biti moguće sve popraviti", upozorili su analitičari projekta DeepState, koji ima veze s ukrajinskom vojskom, 29. oktobra.

"Ruske trupe su uspjele da se infiltriraju u Pokrovsk još početkom ljeta, ali su ih Ukrajinci tada izbacili", rekao je Pasi Paroinen, finski analitičar iz organizacije Black Bird Group za ukrajinsku redakciju Radija Slobodna Evropa.

"Ovog puta, mislim da je malo vjerovatno da će ih Ukrajinci uspjeti potpuno izbaciti iz Pokrovska."

Naglašavajući koliko je ukrajinska kontrola krhka, glavni komandant vojske Ukrajine, general Oleksandr Sirski, izjavio je 30. oktobra da je posjetio to područje.

"Situacija je teška, ali tvrdnje ruske propagande o navodnoj 'blokadi' ukrajinskih snaga u Pokrovsku, kao i u Kupjansku, ne odgovaraju stvarnosti", rekao je u objavi na Telegramu.

"Istovremeno, u Pokrovsku neprijateljska pješadija izbjegava direktne sukobe, okuplja se u urbanim zonama i mijenja lokacije, pa je glavni zadatak da ih se otkrije i uništi."

Infiltracija

Pokrovsk se nalazi na raskrsnici dva važna autoputa – jednog koji vodi ka zapadu, prema oblasti Dnjepropetrovsk i gradu Dnjepru, i drugog koji ide ka sjeveroistoku, prema željezničkom čvorištu Kostjantinivka.

Zbog toga je Pokrovsk ključna tačka ukrajinske odbrane na centralnim i južnim dijelovima 1.100 kilometara duge linije fronta.

Grad je i željeznički centar, a prije rata imao je oko 60.000 stanovnika; danas je ostalo samo nekoliko hiljada, uprkos apelima i naredbama za evakuaciju.

Već više od godinu dana, ruske snage koriste taktiku slanja vojnika – jednog po jednog ili u malim grupama, na motorima ili terenskim vozilima – kako bi se probili kroz ukrajinske linije, koje su često porozne i rastegnute.

Taktika je smrtonosna, što je jedan od razloga za ogroman broj ruskih žrtava, ali je efikasna u izbjegavanju ukrajinskih dronova i prolasku pored rovova i bunkera.

Ukrajinski vojnici tvrde da se ruske trupe ponekad prerušavaju u civile, što dodatno otežava njihovo ciljanje.

U avgustu, ruske snage su tom taktikom uspjele da probiju ukrajinsku odbranu sjeveroistočno od Pokrovska, kod sela Dobropilja. Ukrajina je brzo poslala pojačanja, uključujući iskusnu Treću zasebnu jurišnu brigadu, koja je uspjela da zaustavi taj proboj i opkoli više ruskih jedinica.

Oko druge sedmice oktobra, ruska diverzantska i izviđačka jedinica probila se u grad, oko glavne željezničke stanice, prema podacima 7. korpusa za brzu reakciju ukrajinskih zračno-desantnih snaga. Nakon što su navodno ubili nepoznat broj civila, ruske snage su nastavile prema sjeveroistoku.

"Imate osjećaj kao da su izašli iz zemlje. Možda su se skrivali po kućama još od prvog ulaska", rekao je jedan zamjenik komandanta brigade za list Ukrajinska pravda.

Do 29. oktobra, ukrajinski vojnici procjenjuju da se između 200 i 400 ruskih vojnika trenutno nalazi u istočnim dijelovima grada, a zvaničnici izvještavaju o žestokim borbama na ulicama.

"Prilično je jasno da su već unutar grada i da tamo djeluju u značajnom broju", rekao je Paroinen.

"Nije ih teško pratiti", rekao je potporučnik Serhij Okišev, portparol 7. korpusa, za Donbas Realities Radija Slobodna Evropa. "Teško ih je zaustaviti zbog brojčane nadmoći neprijatelja, kako u ljudstvu, tako i u vatrenoj moći. To uključuje artiljeriju, udarne dronove, a posebno vođene zračne bombe."

Neposredno istočno od grada nalazi se Myrnohrad, koji leži na magistralnom putu T0504 i gdje su smještene ukrajinske jedinice koje pokušavaju spriječiti rusko okruživanje.

Ako Myrnohrad padne, cijela linija snabdijevanja putem je ugrožena, kaže ukrajinski vojni analitičar Denys Popovych.

"Ako Pokrovsk bude zauzet, to će biti kobno za Myrnohrad", rekao je Popovych za Current Time, "a tada se otvara put ka Dnjepropetrovskoj oblasti. Biće moguće planirati daljnje napredovanje duž širokog fronta."

'Snaći ćemo se'

Kako se ukrajinska odbrana u Pokrovsku urušava, frustracije počinju da izlaze na površinu.

"Tužno je što, na kraju četvrte godine punog rata, još uvijek ne postoji organizovan sistem za odbranu urbanih područja – nešto što nas je već skupo koštalo i nastavlja da nas košta", rekao je jedan ukrajinski oficir, koji koristi nadimak "Oleks", u objavi na Telegramu prošle sedmice.

"Više puta sam pokretao pitanje pregrupisavanja i nedostatka druge linije odbrane, što će dovesti do toga da naše jedinice budu opkoljene, ali nas ne slušaju", rekao je neimenovani komandant brigade za Ukrajinsku pravdu.

"Ne vidim da ćemo pobijediti na frontu kod Pokrovska. To je veoma tužno", rekao je vojnik iz 68. zasebne lovačke brigade, koji je tražio da se koristi samo njegov nadimak – Volt.

"Zašto je to tako? Nemamo sredstva da se borimo protiv njih", rekao je za Current Time.

"Nemamo odgovarajuću artiljeriju. Neprijateljska elektronska borba je efikasna, neprijateljski radar također. Nedostaje nam obavještajnih podataka. Takva je situacija. Šta drugo da kažem? Izaći ćemo na kraj, sve će biti u redu."

"Situacija u Pokrovsku se pogoršava", rekao je Serhij Sternenko, ukrajinski aktivista i popularni bloger poznat po prikupljanju sredstava za dronove za vojsku, u objavi na platformi X.

"Logistika praktično ne postoji. Pojedine pozicije se nalaze iza neprijateljskih linija. Zašto iza neprijateljskih linija? Zato što ne postoji jedinstvena linija fronta."

Doprinos ovom izvještaju dao je dopisnik ruske redakcije Radija Slobodna Evropa, Jauhen Lehalau.