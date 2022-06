Brauder: Zakon Magnitski bi izvukao Srbiju iz stiska Rusije

"Donošenje srpskog Magnitski zakona bilo bi možda najsimboličniji način da se Srbija izvuče iz Putinovog stiska, jer je taj zakon nešto što Putin mrzi više od bilo čega drugog", kaže za Radio Slobodna Evropa (RSE) Bil Brauder (Bill Browder), britanski investitor i politički aktivista američkog porekla.

On komentariše prilike u kojoj se našla Srbija kao jedina država Zapadnog Balkana koja nije uvela sankcije Rusiji. Srbija, iako kandidatkinja za članstvo u EU, ne prati u potpunosti njenu spoljno-političku strategiju, te pokušaj izolacije Rusije preduzet nakon što je ta zemlja izvršila invaziju na susednu Ukrajinu.



Brauder je bio inicijator i lobista Magnitski zakona (Magnitsky Act) koji je 2012. usvojen u Sjedinjenim Državama i kojim se kažnjavaju osobe povezane sa kršenjem ljudskih prava u Rusiji.

Od 2016. ovaj zakon daje ovlašćenje vladi SAD da sankcioniše službenike stranih vlada širom sveta za koje se smatra da su prekršioci ljudskih prava, kao i da zamrzne njihovu imovinu i zabrani im ulazak u SAD.



Nakon Sjedinjenih Država, Magnitski zakon je usvojen i u Kanadi, Velikoj Britaniji, kao i na nivou Evropske unije (EU).



Zakon nosi ime po Sergeju Magnitskom (Sergei Magnitsky), ruskom poreskom i pravnom konsultantu Brauderovog investicionog fonda Hermitidž Kapital (Hermitage Capital).

Magnitski je pojedine državne službenike Rusije optužio da su sproveli poresku prevaru vrednu 230 miliona dolara, nakon čega je on uhapšen zbog optužbi o utaji poreza.



Nakon skoro godinu dana provedenih u pritvoru, 37-godišnji Magnitski je preminuo od posledica prebijanja, kako je navela nevladina organizacija Helsinška grupa iz Moskve. Do danas niko nije procesuiran za njegovu smrt.

O 'prirodi Putinovog režima'

Bil Brauder je aprila 2022. objavio knjigu "Nalog za zamrzavanje" (Freezing order), u kojoj piše o tome na koji način je režim ruskog predsednika Vladimira Putina pokušavao da mu se osveti zbog lobiranja za Zakon Magnitski.

Knjiga je nedavno prevedena i na srpski jezik, u izdanju Međunarodnog instituta za bezbednost iz Beograda. Ova organizacija je takođe izradila nacrt modela srpskog Zakona Magnitski, čije usvajanje u Srbiji zagovara.

"Mislim da ljudi u Srbiji treba da razumeju pravu prirodu Putinovog režima", kaže Brauder odgovarajući na pitanje koju bi glavnu poruku želeo da čitaoci u Srbiji ponesu nakon što zaklope korice njegove knjige.

On podvlači da Putinova Rusija "nije neka vrsta 'slovenskog bratstva', kao što mnogi Srbi veruju", već da je Putin "kriminalac koji će uraditi gotovo sve da se obogati i ostane na vlasti".

Ima li Srbija snage da, uprkos javnom mnjenju naklonjenom Rusiji, usvoji Magnitski zakon, zbog čega je važno sankcionisanje oligarha povezanih sa Kremljom i imaju li uopšte efekta sankcije protiv Rusije nakon što je pokrenula invaziju na Ukrajinu, neke su od tema o kojima je Bil Brauder govorio za RSE.

RSE: Sergej Magnitski, ruski biznismen i vaš prijatelj, preminuo je 2009. godine u ruskom zatvoru, gde je završio nakon što je razotkrio korupciju i nedolično ponašanje zvaničnika ruske vlade. Šta nam njegova smrt govori o Rusiji Vladimira Putina?



Brauder: Sergej je bio ruski patriota koji je razotkrio prevaru od 230 miliona dolara protiv ruske države koju su počinili zvaničnici ruske vlade. Umesto da je Sergeju odato priznanje na tome što je uradio, on je bio uhapšen, mučen i ubijen od strane ljudi koji su bili umešani u prevaru.



Ruska vlada je imala priliku da kazni ljude koji su ga ubili i ukrali novac. Umesto toga, neke od njih su unapredili, odali im državne počasti, pa čak i krivično gonili samog Sergeja Magnitskog, tri godine nakon što su ga ubili, u prvom posthumnom procesu u ruskoj istoriji.



Putin je lično učestvovao u svakom koraku prikrivanja. Ovaj slučaj, možda više nego bilo koji drugi, dokazuje da Putin nije ruski patriota ili nacionalista, već jednostavno lopov koji puni svoje džepove.

Zašto je Magnitski zakon važan za Srbiju?

RSE: Nakon što je Globalni Magnitski zakon usvojen u SAD 2016. godine, sličan akt je usvojen u Kanadi i Velikoj Britaniji. Institut za međunarodnu bezbednost pokrenuo je inicijativu za usvajanje sličnog pravnog okvira u Srbiji. Zbog čega mislite da je važno da Srbija usvoji takav zakon?



Brauder: Donošenje srpskog Magnitski zakona bilo bi možda najsimboličniji način da se Srbija izvuče iz Putinovog stiska, jer je taj zakon nešto što Putin mrzi više od bilo čega drugog.



RSE: Smatrate li realnim da taj zakon bude usvojen, s obzirom da je javno mnjenje u Srbiji u velikoj meri naklonjeno Rusiji?



Brauder: To je fundamentalno pitanje na koje srpski narod mora sam sebi da odgovori. Da li žele da se svrstaju uz zločinačkog diktatora koji osiromašuje sopstveni narod, ili želi da stane uz prosperitetnu i civilizovani svet u kome se cene vladavina prava i ljudska prava. Mislim da je to prilično lak izbor i vladine akcije na ovom predlogu zakona Magnitskog će nam mnogo reći o tome kojim putem Srbija želi da ide.



RSE: Srbija je jedina zemlja kandidat za članstvo u Evropsku uniju koja nije uvela sankcije Rusiji nakon invazije na Ukrajinu. Kako to razumete?



Brauder: To se ne odražava dobro na Srbiju. Nadam se da će vlada ispraviti tu grešku u politici što je pre moguće.

'Sankcionisanjem oligarha, sankcionišemo Putina'

RSE: Šta bi bio cilj sankcija protiv ruskih biznismena?



Brauder: Verujem da mnogi ruski oligarsi drže imovinu za Putina. Sankcionišući ih, mi efektivno sankcionišemo samog Putina.

Imaju li sankcije efekta?

RSE: Vidite li efekte stavljanja na crnu listu tokom ruske invazije?

Brauder: Mislim da je Zapad ozbiljno povredio Putina i njegove prijatelje sadašnjim sankcijama. Iako se ruska vlada pretvara da ti nije ništa, znam da ih ovo jako pogađa.



RSE: Ruske vlasti su protiv vas izdale nekoliko Interpolovih crvenih poternica. Takođe, sumnjate da je Kremlj nameravao da vas likvidira pre nekoliko godina. Da li ste, po vašem mišljenju, i dalje meta ruskih vlasti?



Brauder: Siguran sam da sam i dalje veoma važna meta za Putina. On je dao naređenje da me unište pre deset godina i uložio je ogromne napore da to i ostvari. On je veoma osvetoljubiv čovek sa dugim pamćenjem. Siguran sam da sam isto tako visoko na njegovoj listi.

RSE: Niko nije osuđen za smrt Sergeja Magnitskog. Mislite li da bi ta nepravda ikada mogla biti ispravljena?



Brauder: Da, siguran sam da će, kada padne Putinov režim, jedan od prvih zločina koji će biti procesuirani u demokratskoj Rusiji biti mučenje i ubistvo Sergeja Magnitskog.