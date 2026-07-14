Vijeće za provođenje mira u BiH i dalje bez dogovora o novom visokom predstavniku

Vijeće za provođenje mira u BiH (PIC) 14. jula u Sarajevu nije donijelo odluku o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.

Ovo je treći sastanak na kojem se raspravljalo o ovom pitanju.

"Novi pokušaj biće napravljen na narednoj sjednici", rečeno je iz Evropske unije za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Na sjednici 30. juna PIC je imenovao privremenog visokog predstavnika, američkog diplomatu Louisaa Chrishocka.

Na prvoj sjednici, održanoj 3. i 4. juna, države članice nisu uspjele doći do dogovora o nasljedniku visokog predstavnika Christiana Schmidta, koji je najavio svoj odlazak sa te funkcije nakon nešto manje od pet godina.

Sjedinjene Države su podržale italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija – koji ima i podršku svoje zemlje, dok su druge članice EU u PIC-u predlagale francuskog diplomatu Renea Trokaza (Trocaz).

PIC je međunarodno političko tijelo zaduženo za nadgledanje i provođenje Dejtonskog sporazuma, a njegov Upravni odbor – u kojem se nalaze ključne zapadne države i međunarodni akteri – zadužen je za izbor novog visokog predstavnika.

OHR je uspostavljen 1995. godine Aneksom 10 Dejtonskog sporazuma, kao ključni mehanizam nadzora nad civilnom implementacijom mira.

Inače, uoči sjednice PIC-a u Sarajevu, u Briselu se na sjednici Vijeća za vanjske poslove Evropske unije 13. jula, između ostalog, raspravljalo o Zapadnom Balkanu, a posebno o Bosni i Hercegovini, odnosno procesu izbora novog visokog predstavnika u ovoj zemlji.

Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kallas obavijestila je ministre vanjskih poslova o svojoj posjeti Bosni i Hercegovini od 2. jula, kao i toku procesa imenovanja novog visokog predstavnika.

"Odlučni smo da imamo evropskog kandidata koji može pomoći da se zemlja približi Evropskoj uniji. Na kraju, uspjeh visokog predstavnika mjeriće se danom kada ta funkcija više neće biti potrebna", rekla je Kalas po završetku sastanka ministara.

Ona nije iznosila više detalja o sadržaju razgovora o Bosni i Hercegovini.