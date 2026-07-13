Izbor novog visokog predstavnika u BiH jedna od tema sastanka Vijeća za vanjske poslove EU, najavila Kallas

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas najavila je kako će Vijeće za vanjske poslove raspravljati u ponedjeljak, 13. jula, između ostalog, o Zapadnom Balkanu, posebno, kako je rekla, o Bosni i Hercegovini, odnosno procesu izbora novog visokog predstavnika u ovoj zemlji.

Kallas nije iznosila detalja u vezi ove teme.

Njena izjava dolazi dan uoči, kako je ranije najavljivano, nove sjednice Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini na kojoj bi trebao biti izabran novi visoki predstavnik.

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas izjavila je u Sarajevu 2. jula kako EU radi na tome da predloži kandidata za novog visokog predstavnika.

Vijeće za provođenje mira (PIC) 30. juna nije postiglo dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika u ovoj zemlji, nakon što je Christian Schmidt u maju podnio ostavku.

Iz PIC-a su se obavezali da će postići dogovor o novom visokom predstavniku "što je prije moguće", te je cilj najkasnije 14. juli.

Sve se dešava u trenutku otvorenog spora između SAD-a i EU oko kandidata i buduće uloge OHR-a.

Umjesto toga, PIC je imenovao privremenog visokog predstavnika, američkog diplomatu Louisaa Chrishocka.

Kallas je bila u posjeti Sarajevu 1. i 2. jula.

"Ako želimo postepeno okončati međunarodni nadzor, najbolji način je da mandat visokog predstavnika bude vremenski ograničen i usmjeren samo na pitanja koja su zaista neophodna", kazala je Kallas na konferenciji za medije u Sarajevu, 2. jula.

Kallas je podsjetila i da su stabilnost, teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine od strateškog značaja za Evropsku uniju.

Upravni odbor PIC sastao se dva puta u junu u pokušaju da izabere novog visokog predstavnika, ali u tome nisu uspjeli.

Na prvoj sjednici, održanoj 3. i 4. juna, države članice nisu uspjele doći do dogovora o nasljedniku visokog predstavnika Christiana Schmidta, koji je najavio svoj odlazak sa te funkcije nakon nešto manje od pet godina.

Dok Sjedinjene Države podržavaju italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija – koji ima i podršku svoje zemlje – druge članice EU u PIC-u predlažu francuskog diplomatu Renea Trokaza (Trocaz).

U odgovoru iz State Departmenta za RSE ranije je rečeno da oni i dalje pokušavaju "doći do konsenzusa oko zajedničke vizije i kandidata Italije sa odličnim kvalifikacijama, Antonija Zanardija Landija".

Istakli su da i dalje podržavaju teritorijalni integritet BiH i Dejtonski mirovni sporazum, te su dodali da se nadaju da će "Evropljani brzo doći do konsenzusa o sljedećem visokom predstavniku".