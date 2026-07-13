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Izbor novog visokog predstavnika u BiH jedna od tema sastanka Vijeća za vanjske poslove EU, najavila Kallas

Kaja Kallas, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku prilikom posjete Sarajevu, 2. juli 2026.
Kaja Kallas, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku prilikom posjete Sarajevu, 2. juli 2026.

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas najavila je kako će Vijeće za vanjske poslove raspravljati u ponedjeljak, 13. jula, između ostalog, o Zapadnom Balkanu, posebno, kako je rekla, o Bosni i Hercegovini, odnosno procesu izbora novog visokog predstavnika u ovoj zemlji.

Kallas nije iznosila detalja u vezi ove teme.

Njena izjava dolazi dan uoči, kako je ranije najavljivano, nove sjednice Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini na kojoj bi trebao biti izabran novi visoki predstavnik.

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas izjavila je u Sarajevu 2. jula kako EU radi na tome da predloži kandidata za novog visokog predstavnika.

Vijeće za provođenje mira (PIC) 30. juna nije postiglo dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika u ovoj zemlji, nakon što je Christian Schmidt u maju podnio ostavku.

Iz PIC-a su se obavezali da će postići dogovor o novom visokom predstavniku "što je prije moguće", te je cilj najkasnije 14. juli.

Sve se dešava u trenutku otvorenog spora između SAD-a i EU oko kandidata i buduće uloge OHR-a.

Umjesto toga, PIC je imenovao privremenog visokog predstavnika, američkog diplomatu Louisaa Chrishocka.

Kallas je bila u posjeti Sarajevu 1. i 2. jula.

"Ako želimo postepeno okončati međunarodni nadzor, najbolji način je da mandat visokog predstavnika bude vremenski ograničen i usmjeren samo na pitanja koja su zaista neophodna", kazala je Kallas na konferenciji za medije u Sarajevu, 2. jula.

Kallas je podsjetila i da su stabilnost, teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine od strateškog značaja za Evropsku uniju.

Upravni odbor PIC sastao se dva puta u junu u pokušaju da izabere novog visokog predstavnika, ali u tome nisu uspjeli.

Na prvoj sjednici, održanoj 3. i 4. juna, države članice nisu uspjele doći do dogovora o nasljedniku visokog predstavnika Christiana Schmidta, koji je najavio svoj odlazak sa te funkcije nakon nešto manje od pet godina.

Dok Sjedinjene Države podržavaju italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija – koji ima i podršku svoje zemlje – druge članice EU u PIC-u predlažu francuskog diplomatu Renea Trokaza (Trocaz).

U odgovoru iz State Departmenta za RSE ranije je rečeno da oni i dalje pokušavaju "doći do konsenzusa oko zajedničke vizije i kandidata Italije sa odličnim kvalifikacijama, Antonija Zanardija Landija".

Istakli su da i dalje podržavaju teritorijalni integritet BiH i Dejtonski mirovni sporazum, te su dodali da se nadaju da će "Evropljani brzo doći do konsenzusa o sljedećem visokom predstavniku".

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