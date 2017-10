'Narod u BiH zaslužuje vlast kakvu ima'

Američki ekonomista i tvorac svjetski poznate Laferove krivulje profesor Artur Lafer (Arthur Betz Laffer) boravi u Sarajevu. O sivoj ekonomiji u Bosni i Hercegovini i njenim implikacijama na privredu govorio je ekonomskim stručnjacima, te profesorima i studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Lafer je još osamdesetih godina izračunao da se, kada država putem poreza oduzme građanima više od pedeset posto zarade, ekonomski razvoj zaustavlja, da dolazi do masovne nezaposlenosti i da ta ista država ubira sve manje novca.

Profesor Artur Lafer objasnio je da pretjerano povećanje stope poreza postaje kontraproduktivno i neminovno dovodi do smanjenja prihoda od poreza, te da svaka država ukoliko želi ekonomski prosperitet prvo treba preispitati poreznu politiku.

"Kada povećamo porez za vozače koji brzo voze oni će prestati voziti brzo, kada povećamo porez na cigarete pušači će prestati pušiti, kada povećamo poreze na rad to će dovesti do smanjenja broja zaposlenih. Čak i kada kroz poreze uzmemo više novca onima koji rade, privređuju, stvaraju kapital i taj novac date onima koji ne rade povećaće se broj onih koji ne rade. To je suština", kaže profesor Lafer i dodaje da porezi ustvari trebaju biti poticajni. U oblasti rada ukoliko su niski poslodavci će zapošljavati više ljudi i moći će širiti posao. Više zaposlenih znači i veće ubiranje poreza.

S druge strane, kaže profesor Lafer, visoke stope poreza čini izbjegavanje plaćanja poreza jako privlačnim što povećava stopu 'sive ekonomije'.

Učinak porezne politike može se posmatrati i na slijedeći način.

Ukoliko se u mjestu A povećaju porezi, a u mjestu B ostanu isti ili se smanje, privrednici će otići u mjesto B, a mjesto A ostaje bez prihoda. Takođe, porezi funkcioniraju tako da čine određene djelatnosti manje privlačnim, dok određeni poticaji čine određene djelatnosti privlačnijim.

On navodi da je proučavajući ekonomije mnogih zemalja došao do zaključka da se manje više susreću sa istim problemima. Tamo gdje su porezi visoki manje je zaposlenih, veća je stopa 'sive ekonomije' i mali je ekonomski rast. Ukoliko se novac od poreza troši neadekvatno, onda je kriza neminovna poput one koju je doživjela Grčka.

Odgovarajući na pitanje o nastojanjima bh. političara da umjesto smanjenja cijene rada uvedu nova opterećenja na rad i da povećavaju akcize na gorivo profesor Lafer kaže da ekonomski opravdanog objašnjenja za takvo nešto nema i da je argument koji je upotrijebljen u slučaju akciza da će se od tog novca graditi autoceste čisto psihološki jer vlast očekuje od ljudi da za 'bolje autoceste' daju više novca.

Uz ocjenu da je BiH na raskršću gdje uz malo dobre volje političara ili može postati ekonomski prosperitetna zemlja ili ukoliko se ništa ne promijeni propasti, profesor Lafer poručuje da je odluka na građanima BiH.

"Izbor je vaš. Narod zaslužuje vlast kakvu ima. Ukoliko vam se vaša dopada ponovo je izaberite, ukoliko ne radi dobro mijenjajte je. Budućnost vas i vaše djece zavisi isključivo od vas", poručio je profesor Lafer.

Lafer je bio ekonomski savjetnik američkom predsjedniku Ronaldu Reganu u dva mandata i za to vrijeme porezi su sa 70 posto smanjeni na 24, te otvoreno 20 miliona novih radnih mjesta.

Profesor Lafer koga je magazin Time svrstao među najveće umove 20. vijeka bio je savjetnik britanske premijerke Margaret Tačer (Margaret Hilda Thatcher) o fiskalnoj politici tokom 80-tih godina.