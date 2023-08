Schmidt: Treba provjeriti Stevandićevu ulogu u ratu u BiH

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini (BiH) Christian Schmidt izjavio je da treba provjeriti ulogu u ratu predsjednika Narodne skupštine bh. entiteta Republike Srpske (RS)Nenada Stevandića, koji se inače nalazi odnedavno i na američkoj 'crnoj listi'.

U javnosti su se pojavili video snimci, čiju autentičnost Radio Slobodna Evropa nije mogao da potvrdi, na kojim se sugeriše navodno učešće Stevandića u zločinima tokom rata u BiH devedesetih godina.

Schmidt je rekao da je "vidio dijelove videa u kojem se pojavljuje Stevandić tokom rata u BiH, ali da nema mogućnost utvrditi validnost, autentičnost i kontekst tog video materijala".

"Treba provjeriti njegovu ulogu za vrijeme rata. On se ne treba zavaravati - pravednost vrijedi za sve, naročito za ljude koji obavljaju javnu funkciju", rekao je Schmidt u intervjuu Glasu Amerike.

Visoki prestavnik je kazao kako "zajednički moramo postići da ljudi koji su počinioci krivičnih djela, ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti ili genocida, ne mogu biti na javnim pozicijama u BiH".

"Tu mjeru treba primijeniti na svakoga, kada je riječ o ponašanju bilo koga iz perioda rata, pa i na Stevandića", izjavio je Schmidt u intervjuu.

Sjedinjene Američke Države (SAD) su na već postojeću listu sankcionisanih osoba zbog prijetnji Dejtonskom mirovnom sporazumu, integritetu i suverenitetu BiH 31. jula ove godine dodale Stevandića, te članicu Predsjedništva BiH Željku Cvijanović, premijera RS Radovana Viškovića i ministra pravde tog bh. entiteta Miloša Bukejlovića.

Kako je navedeno, oni su direktno odgovorni za usvajanje dva antidejtonska zakona u RS o nepoštovanju odluka Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika. Oba zakona suspendovao je visoki predstavnik Schmidt, ali vlasti u RS-u su nastavile s procedurama u vezi sa zakonima i ponovile da neće poštovati odluke visokog predstavnika, što je produbilo institucionalnu krizu u BiH.

Američko ministarstvo je zakone Narodna skupštine i pojedinaca koji stoje iza njih ocijenilo odgovornima za poticanje na poteze koji predstavljaju prijetnju Daytonskom mirovnom sporazumu.

Predsjedavajući Narodne Skupštine RS Nenad Stevandić takođe je javno pozvao na donošenje Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BIH, te sazvao sjednicu na kojoj je svojim glasom podržao ovaj zakon. Njegov potpis i pečat predsjedavajućeg nalaze se ispod teksta Odluke, navodi se u obrazloženju sankcija.

Ranije je na listu sankcionisanih osoba stavljen i Milorad Dodik, predsjednik RS-a, koji je i predlagač Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH pred Narodnom skupštinom RS, te glavni zagovornik njegovog usvajanja.

Sankcije Dodiku 'veoma važna tema'

Visoki predstavnik Christian Schmidt u intervjuu Glasu Amerike nije želio komentarisati podizanje optužnice Tužilaštva BiH protiv Milorada Dodika zbog nepoštivanja njegovih odluka. On je naveo da su odluke Tužilaštva BiH pitanje vladavine prava.

Na pitanje da li namjera posegnuti za bonskim ovlastima i uvesti dodatne sankcije Dodiku i drugim političarima, ukoliko nastave politiku secesije i rušenja države, Schmidt je rekao kako je "to veoma važna tema.

"Dodik, nažalost, ne vidi pravu realnost. Izuzetno se brinem o serioznosti takvog rada u RS-u. Ako pogrešno razumijemo Dejtonski ugovor, kao što to radi Dodik, onda je to svjesno nerazumijevanje. On mora ostati kod serioznosti i ozbiljnosti. Naravno da je BiH nosilac međunarodnih nadležnosti i to piše u Daytonu. To nisu RS, Federacija BiH (drugi bh. entitet) niti Distrikt Brčko, već su svi dio BiH i to treba biti njegov orijentir", naveo je Schmidt.

On je rekao kako je "nečuveno negiranje nezavisnosti ili napad na nezavisnost Ustavnog suda".

"To je udar na entitet. Dodik na taj način ne prihvata, odnosno krši moju i poziciju moje službe. To je u suprotnosti s međunarodnim pravom. Iako je generalni sekretar UN-a Antonio Guterres jasno odgovorio na pismo članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović o mom izboru, Dodik to ne priznaje. Čemu to pozorište i igre?", kazao je Schmidt.

Visoki predstavnik ostaje institucija međunarodne zajednice u cilju obezbjeđenja mira u BiH, naglasio je Schmidt.

"Dodiku i njegovim prijateljima želim reći da je bolje da mu prijateljski objasne kakva je realnost, jer radi na tome da postane nepodnošljiv u političkom smislu. To će dovesti do velikih poteškoća. Neka Dodik ne potcjenjuje odlučnost međunarodne zajednice i neka ne misli da može svima igrati na glavi", poručio je visoki predstavnik u BiH.

Tužilaštvo BiH podignulo je 11. augusta optužnicu protiv predsjednika RS Milorada Dodika i direktora Službenog glasnika tog entiteta Miloša Lukića koji se terete za kazneno djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika u BiH.

Tužilaštvo BiH je 9. jula formiralo tim od tri tužitelja nakon što je u Službenom glasniku RS objavljen ukaz predsjednika bh. entiteta u vezi s nepoštovanjem odluka visokog predstavnika.

U ukazu, koji je objavljen istog dana, navodi se da se odluke Ureda visokog predstavnika u BiH više ne objavljuju, time i ne poštuju, u tom bh. entitetu, kao i da se odluke Ustavnog suda BiH više neće primjenjivati na teritoriji tog bh. entiteta.

Zvaničnici RS na čelu s Dodikom osporavaju legitimitet visokog predstavnika jer su se njegovom zvaničnom imenovanju u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda protivile Kina i Rusija. Visoke predstavnike imenuje Vijeće za provedbu mira u BiH.