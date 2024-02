O'Brien u Sarajevu govorio o spornim poslovanjima Izetbegovića, Čovića i Dodika

Entiteti su potčinjeni državi BiH, i da budem kristalno jasan, Republika Srpska nije država i nema atribute državnosti.

Ovo je poručio pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za evropska i euroazijska pitanja James O’Brien u Sarajevu prilikom gostovanja na Fakultetu političkih nauka, 2. februara.

Kako je rekao, SAD čvrsto podržavaju suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter BiH.

"Od svih izazova sa kojim se Bosna i Hercegovina suočava, nijedan nije veći od eskalacije retorike, posebno priče o secesiji", poručio je O’Brien i dodao da "pozivi na stvaranje novih granica ili promjenu međunarodno priznatih granica, pokušaji da se potpiruje i slavi etničko i nacionalističko nasilje, nepoštivanje ključnih institucija poput Ustavnog suda – predstavljaju anti-daytonsko, neustavno i opasno djelovanje".

"Odgovorićemo na anti-daytonsko i neustavno djelovanje i nećemo dozvoliti da maligni akteri dijele državu", rekao je on.

Kako je kazao, "čini se da neki lideri misle da su važniji ako njihovo ime izgovaraju međunarodni zvaničnici, te uživaju u napadima na

međunarodne zvaničnike poimenično".

"To je suludo. U mom govoru ću odvojiti ponašanje od pojedinaca i spominjaću pojedince samo kada je to neophodno. Tačno je da je Dayton stvorio komplikovanu strukturu vlasti sa mnogo mogućnosti za blokadu inicijativa, ali je on također pokazao kako dalje. On predviđa da se zajednički rješavaju nesuglasice kroz daytonski sistem, ne van njega, ili prijetnjom da se napusti taj proces", istakao je pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za evropska i euroazijska pitanja.

On je rekao i da se u Ustavu navodi da će se svi zvaničnici i institucije u BiH

pridržavati evropskih standarda i međunarodnog prava u sklopu službenih dužnosti.

"To je struktura i tkivo Ustava i svaki zvaničnik koji sugerira da postoji neki drugi zakonski osnov odstupa od Daytona. Ja znam. Bio sam u Daytonu. Ja sam bio pravnik koji je radio sa stranama u Daytonu kada se sporazum pisao. Tako da je bolno, za mene kao pravnika, kada čujem netačne argumente koje iznose neodgovorni političari i advokati koje plaćaju vašim novcem. Ti argumenti bi zemlju odvukli u prošlost, ne ka inicijalnom miru, nego ratu koji mu je prethodio", kazao je O 'Brien.

O imovini

Govoreći o pitanju državne imovine u BiH, O 'Brien je kazao da "postoji način da se razgovara o imovini tako što će se o tome govoriti u relevantnim institucijama".

"Ali je polazna tačka i dalje jasna: imovina pripada državi. Ustav također jasno navodi da se u BiH mora osigurati neometano kretanje ljudi, dobara, usluga i kapitala. Nijedan entitet neće uspostaviti nikakvu kontrolu na granici između entiteta. Neki sada govore o nezavisnosti RS ili o 'nezavisnosti RS unutar BiH', te zamišljaju kontrole na međuentitetskoj liniji razgraničenja. To je izmišljeni 'izvorni Dayton' koji obećava povratak na blokade na putevima, uznemiravanje i barikade koje smo gledali u ratu, umjesto riječi sadržanih u stvarnom Daytonu, koje su te prepreke uklonile. To je apsurdan i loš zakon, ali opasan u realnosti", rekao je on.

On je ponovio da su SAD uvijek željele integraciju Zapadnog Balkana u evro-atlantske institucije i u evro-atlantsku budućnost.

Kazao je da je mart ključan za BiH, jer će tada Evropsko vijeće odlučivati da li je BiH spremna za naredni korak.

"Međutim, proces proširenja će potrajati. Zato je EU najavila namjeru da izradi Plan rasta za Zapadni Balkan. On je jednostavan i biće uskoro dostupan: u zamjenu za reforme, EU će omogućiti građanima BiH pristup dijelovima jedinstvenog tržišta. Čak će i osigurati određena sredstva za reforme i proces integracije, vjerovatno nešto manje od jedne milijarde eura samo za BiH", rekao je on.

Prema njegovim riječima, bitno je i da se BiH uključi u "Berlinski proces", koji će joj omogućiti ekonomski rast.

"Zašto je to bitno? Jer BiH rizikuje da doživi neuspjeh. Prema određenim podacima, 47 posto vaše populacije ne živi ovdje. Nema veće osude političkog rukovodstva od te činjenice. Štaviše, prema 'Catch-up Indexu', BDP po glavi stanovnika u BiH iznosi svega jednu trećinu prosjeka u EU, a u protekloj deceniji je bilo jako malo napretka po tom pitanju. Pored toga, BiH privlači najmanji procenat direktnih stranih investicija u odnosu na svoj BDP od svih zemalja Zapadnog Balkana. Procenat nezaposlenih među mladima je oko 30 posto", naveo je on.

O Ustavnom sudu BiH i OHR-u

O'Brien je rekao i da je Ustavni sud BiH vrhovna institucija koja donosi konačne odluke o svim pravnim pitanjima koja se odnose na Ustav.

"Nije bitno da li je inicijalnu presudu donio sud u Federaciji, RS, ili u nekoj općini. Razumijem da ljudi ne vole gubiti u sudovima, ali je to, kao i

poštivanje tih presuda, dio života u demokratskoj državi koja poštuje vladavinu prava. Ali kad ljudi gube, onda napadaju sudije, naročito strane sudije u Ustavnom sudu. A njihovo je prisustvo također dio Daytona (član VI(1)(b)) i ima smisla", poručio je.

Naveo je i da debata oko učešća stranih sudija u donošenju presuda u bh.

predmetima je debata oko toga da li da se uključe prije ili kasnije.

"Malo je sumnje u to da li je BiH imala koristi od učešća stranih sudija u radu njenog Ustavnog suda i SAD ne podržavaju njihov odlazak. Ali, ako ljudi misle drugačije, onda se ovo pitanje može rješavati kada se BiH bude ocjenjivalo na njenom putu ka EU. No ne mislim da je još vrijeme za to", poručio je.

Govoreći o ulozi visokog predstavnika, O'Brien je poručio da Daytonski sporazum uključuje i Aneks 10 u kojem Strane "traže imenovanje visokog predstavnika" koji bi imao "krajnje ovlasti… za tumačenje ovog sporazuma u vezi sa civilnom provedbom mirovnog rješenja".

"To uključuje i takozvane bonske ovlasti koje predstavljaju plenarne i dalekosežne ovlasti koje on može i treba koristiti kad je neophodno. Kada to uradi, SAD će ga podržati. Neki kažu da Vijeće sigurnosti UN mora imenovati visokog predstavnika. To je pogrešno. Prema Daytonskom sporazumu, Vijeće sigurnosti UN ne odlučuje ni o prisustvu međunarodnih trupa ni o OHR. Kada je generalnom sekretaru UN postavljeno ovo pitanje prošlog jula, on je dao jasan i konačan odgovor: Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira je tijelo koje je relevantno za imenovanje visokog predstavnika. Svaki drugi odgovor je potpuno pogrešan", rekao je.

Šta je rizik?

Kako je rekao O 'Brien, Sjedinjene Države odlučne su u svojoj podršci teritorijalnom integritetu,suverenitetu i multietničkom karakteru Bosne i Hercegovine, te da bi lideri trebalo da omoguće pomirenje, postižu kompromise i rade na ekonomskom prosperitetu koji građani BiH žele i zaslužuju.

"Umjesto toga, političari nacionalisti pokušavaju oslabiti institucije, prijete otcjepljenjem ili rasplamsavaju plamen nepovjerenja i podjela. Zašto to rade? Brojne su studije, jedna za drugom, pokazale da se bh ekonomija guši pod teretom političke nestabilnosti. Teško je ne primijetiti da dok se velika većina građana bori da sastavi kraj s krajem, neki politički lideri i njihove porodice postaju svakodnevno sve bogatiji. A odakle im novac? BiH prikuplja prihode koji su među najvećima prema učešću u BDP u svijetu. Umjesto da se njime finansiraju kvalitetne javne usluge, novac nestaje u privatnim džepovima ili se koristi za održavanje velikih mreža političke podrške", kazao je.

Prema njegovim riječima, javni sektor obezbjeđuje 44 posto svih formalnih radnih mjesta u BiH, što predstavlja jednu od najvećih brojki u Evropi.

"Uzmimo nekoliko aktuelnih primjera. Supruga predsjednika SDA nedavno je smijenjena sa pozicije direktorice Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu, jedne od najvećih bolnica u zemlji. Tokom njenog mandata, doktori su bili izloženi pritisku da podrže SDA ili su uklanjani sa rukovodećih pozicija na kojima su bili. Agenda je bila fokusirana na politiku, ne na brigu o pacijentima. SDA je takođe učestvovala u ozloglašenom slučaju sa respiratorima, a kada su bili na vlasti, lideri SDA su eksploatisali BH Telecom za ostvarivanje lične dobiti i za jačanje sopstvenih mreža podrške. Sve lažne tvrdnje koje dovode u zabludu imaju jasan cilj: podrivanje mirovnog sporazuma uključujući državne institucije, te omogućavanje nekima da ostanu na vlasti bez obzira na cijenu

koju će platiti obični građani", izjavio je.

O 'Brien je poručio i da u energetskom sektoru lider HDZ BiH Dragan Čović blokira Južnu interkonekciju, gasovod prirodnog gasa prema Hrvatskoj.

"On bi da zamijeni operatera sistema prenosa – etabliranu kompaniju u vlasništvu Federacije koja ima tehničku ekspertizu, resurse i projektnu

dokumentaciju za izvedbu projekta – trenutno nepostojećom kompanijom koja bi bila pod njegovom kontrolom i za njegovu političku i finansijsku korist. To je cinizam i protiv je javnog interesa", rekao je O'Brien.

Osvrnuo se i na ugovore članova porodice predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

"Milorad Dodik i njegov SNSD već godinama usmjeravaju ugovore prema članovima njegove porodice i prijateljima. Brojne su optužbe o nedoličnom ponašanju u raznim granama industrije u RS, od nekonkurentnih ugovora koji su na sumnjiv način dodijeljeni kompanijama pod kontrolom njegove porodice do sankcionisanog medija gospodina Dodika, ATV. Nakon što je stupio na poziciju, gospodin Dodik sam je sebi dodijelio sredstva u iznosu od 56,5 milijuna maraka(28,7 miliona dolara) za ured predsjednika RS, što je povećanje od više od 400 posto u odnosu na prethodnu godinu. U isto vrijeme, gospodin Dodik traži dodatna sredstva izvan institucija vlasti Bosne i Hercegovine. Nakon mjeseci očajničkih pokušaja da osigura sredstva iz izvora kao što su Rusija, Mađarska i NR Kina, gospodin Dodik izvršio je pritisak na lokalne banke da pruže novčanu podršku izdavanjem domaćih obveznica. One su ekvivalent visokokamatnim zajmovima. To nije održivo. Glasači u RS imaju pravo znati koliko duguju", kazao je.

Zaključi je da sposobnost BiH da omogući četiri oblika slobode koji

postoje u EU – slobodu ljudi, roba, usluga i kapitala - treba povećati.

Kako je rekao, to podrazumijeva donošenje mjera kojima bi se zaustavilo međusobno favorizovanje koje je isuviše tipično za ovdašnju politiku.

"Ovo me vraća na sadašnje šanse za BiH. Odluke koje su donijeli šefovi država članica NATO na Madridskom samitu 2022. predstavljaju za BiH šansu da gradi puno čvršći odnos sa NATO savezom. I ponuda EU je realna. Konačno, BiH može ući i u EU i dobiti pristup podršci koja se daje", istakao je.

Zaključio je i da građani BiH mogu računati da će Sjedinjene Države ostati opredijeljene za naše partnerstvo sa BiH, bilo da se radi o suočavanju sa političkom nestabilnošću unutar BiH ili o akutnoj prijetnji malignih aktera izvan BiH.