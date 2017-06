Inzko: Bio bih sretan da mogu napustiti BiH što brže

Ured Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini (OHR) nastavlja sa radom, iako je u medijima to najavljivano. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Inzko, nakon dvodneve sjednice Vijeća za provođenje mira, izjavio je da bi bio presretan da može napustiti Bosnu i Hercegovinu što brže, ali da to do nije do njega nego predstavnika međunarodne zajednice, odnosno Vijeća. Za to je neophodno ispunjavanje uslova programa "pet plus dva", a prije svih knjiženje vojne imovine i pozitvna ocjena međunarodne zajednice o situaciji u Bosni i Hercegovini.

Vijeće za provođenje mira ustanovilo je nekoliko hitnih prioriteta za sve organe vlasti u BiH. Valantin Inzko, po okončanju redovne polugodišnje sjednice, izjavio je da su svi razočarani sporim tempom reformi, kao i činjenicom da su bosanskohercegovački zvaničnici preuzimali obaveze koje se odnose na Evropsku uniju i Međunarodni monetarni fond, ali ih nisu ih realizovali.

Ambasador Inzko se osvrnuo na rad njegovog ureda, kazavši de je vidio da čak neki mediji pišu o navodnom zatvaranju Ureda visokog predstavnika. Da bi se to desilo, naveo je, neophodna je puna implementacija programa "pet plus dva", koji je preduslov za zatvaranje Ureda visokog predstavnika.

Najveći problem, poručuje Inzko, predstavlja registracija vojne imovine.

"I u Federaciji BiH, a pogotovo u Republici Srpskoj, proces ide jako sporo. U nekim sklučajevima nema ni dokumentacije, pošto je dokumentacija djelomično u Beogradu, to je bila ipak imovina JNA (Jugoslovenske narodne armije). S druge strane, imali smo odluku Ustavnog suda BiH da je to državna imovina", ističe Inzko.

Da bi se OHR zatvorio neohodna je i odluka međunarodne zajednice.

"Pozitivna procjena političke situacije, plus – zasnovana na punoj implementaciji, ispunjenju Dejtonskog ugovora. I to je bila i danas iskrena debata, u suštini niko više nije govorio o zatvaranju OHR-a", riječi su visokog predstavnika.

Povodom najavljenog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Mostaru, Valentin Inzko je potvrdio da je Vijeće prvog dana zasjedanja potpuno jasno osudilo taj događaj.

"Apelirali smo na sve da izbjegavaju slične događaje, pogotovo potporu ratnim zločincima, glorificiranje osuđenih ratnih zločinaca bilo da je to Mostar ili druga mjesta", ističe Inzko.

Visoki predstavnik imao je i poruku povodom aktuelne borbe protiv terorizma u svijetu.

"Mislim da je bilo jako impresivno u Londonu da je Islamska zajednica odbacila da sahrani ove teroriste i mislim da je jako važno da se islamska zajednice, u bilo kojoj zemlji – u Austriji, ili ovdje, ili u Londonu – ogradi od takvih ljudi koji u ime islama ubijaju", zaključuje Valentin Inzko.