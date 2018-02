Optužnica protiv bosanskih selefija zbog oružja

Sarajevski Općinski sud 15. februara 2018. godine potvrdio je optužnicu protiv Emina Hodžića, pripadnika selefijske zajednice BiH, prema kojoj se tereti za nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Emin Hodžić (1992.) od ranije je poznat organima sigurnosti BiH kao prvi povratnik sa sirijskog ratišta gdje se borio 2013. godine na strani tzv. Islamske države i za šta je, nakon sporazuma o krivici, odslužio jednogodišnju kaznu zatvora.

Hodžić, rođen 1992. godine, uhapšen je 29. novembra 2017. godine u Sarajevu kada je u automobilu koji je vozio tokom rutinske kontrole nađeno oružje. Prema navodima Tužilaštva KS-a, u vozilu je držao dvije automatske puške, ručni bacač - raketa "zolja", improviziranu odskočnu minu, tri ručne bombe, više od 600 bojevih metaka i više okvira za automatsku pušku.

Oružje nađeno u automobilu koji je vozio Hodžić, prema riječima njegove braniteljice Indire Karahodžić, pripadalo je zapravo Kenanu Krši, odnosno uzeto je iz kuće Kenana Krše i Hodžić je po Kršinom nalogu trebao odnijeti i uništiti oružje.

Hapšenje i pronalazak oružja kod Hodžića desili su se nekoliko dana nakon što je Kršo, koji se neko vrijeme skrivao od policije, 22. novembra 2017., uhapšen zajedno s Jasminom Zunđom u Sarajevu. Oni su se nakon što je majka djevojčice prijavila otmicu, navodeći da je ona oteta kako bi postala treća supruga Kenana Krše, skrivali neko vrijeme a pronašli su ih pripadnici MUP-a KS-a zajedno s 12-godišnjom djevojčicom E. M.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo podiglo je optužnicu protiv Kenana Krše zbog otmice i spolnog odnosa s djevojčicom i Jasmina Zunđe kao pomagača u počinjenju zlodjela i produžen mu je pritvor.

Kršu su i 2016. godine uhapsili pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) zbog dovođenja u vezu s terorističkim aktivnostima. Prema saznanjima Tužilaštva BiH i SIPA-e, boravio je kratko u Siriji. Kod njega je tada pronađeno i oružje koje mu je oduzeto. Nakon ispitivanja je pušten na slobodu.

Uhapšen je i u januaru 2015. godine kada je napravio incident u džamiji na Staroj Breki, kada je verbalno napao imama Muhameda Velića. Tada se s još jednom osobom pojavio u majici s logom tzv. Islamske države. Privukao je pažnju i kada se na Baščaršiji pojavio u majici s obilježjima "Islamske države".

"To oružje je uzeto iz kuće Kenana Krše. Dakle, sve ukazuje u tom pravcu na njega, Emin je veoma iskren bio i rekao je to. Znate kako je, mlad je čovjek u pitanju, i on sam živi na marginama života. Znate kako je, kad se vrate iz Sirije, maltene svi se trude da im zagorčaju pomalo život, iako oni žele da žive neki taj svoj miran život...", kazala je za RSE Braniteljica Emina Hodžića, Indira Karahodžić, nakon potvrđene optužnice.

Transkript čitave izjave braniteljice Indire Karahodžić:

"Što se tiče ove optužnice, koja je podignuta 12.2.2018. godine, Hodžić Eminu se stavlja na teret da je počinio krivično djelo Neovlašteno držanje oružja i eksplozivnih materija, iz člana 371. stav 2, u vezi stava 1, Krivičnog zakona FBiH.

Međutim, od samog početka tužilaštvo, ja barem tako smatram, nije dokazalo namjeru bilo kakve upotrebe ovog oružja, koje jeste zatečeno, jer sam ja lično u vozilu koje je vlasništvo majke samog optuženog, ja sam bila na pretresu vozila i tog oružja, ono jeste oduzeto, nađeno u toj torbi, međutim, to nije njegovo oružje. On je sam priznao tokom postupka istrage da oružje pripada Kršo Kenanu i da je po njegovom nalogu i postupao, sa namjerom da ga uništi. Dakle, nema ovdje nikakve namjere da on to oružje žali negdje, da ga je nosio da ga upotrijebi. Ta namjera nikad nije ni dokazana. Zbog čega smatram da je zaista manjkava optužnica, jer je ostala od početka na kvalifikaciji krivičnog djela koje zaista ne bi moglo ni opstati da je tužilaštvo koristilo sve ove istražne detalje koje je trebalo koristiti.

Sve što je trebalo od početka da se provede, mi smo to, odmah je Emin dao svoj iskaz u januaru ove godine. Ja sam smatrala da treba da bude iskren i da kaže, on je ipak mlad čovjek. Terete ga pod tom opaskom da je on nosio to neko naoružanje, da je u pitanju terorizam, i tako. Tu nema ništa tako nešto slično. Da bude još gore, oni njega povezuju sa tom presudom Suda BiH, jer je on 2013. ušao na područje Turske, dakle, nije nikad ni utvrđeno da je ušao u Siriju i oni ga upravo iz tog razloga povezuju sa tom nekom većom količinom oružja. Međutim, sam Emin je priznao da je jedna ta neispravna puška njegova, on je to i pokazao i nije to ni bilo s tim oružjem koje je on trebao da odnese po nalogu Krše. Ja mislim da je taj iskaz njegov proslijeđen u Kršin spis, međutim, kako je podignuta optužnica u drugom predmetu protiv Kenana Krše, ja pretpostavljam da će oni formirati možda neki drugi spis, ali za sada ja nemam neke te uopšte podatke da li je bilo šta u tom pravcu rađeno protiv njega.

To oružje je uzeto iz kuće Kenana Krše. Dakle, sve ukazuje u tom pravcu na njega, Emin je veoma iskren bio i rekao je to. Znate kako je, mlad je čovjek u pitanju, i on sam živi na marginama života. Znate kako je, kad se vrate iz Sirije, maltene svi se trude da im zagorčaju pomalo život, iako oni žele da žive neki taj svoj miran život..."